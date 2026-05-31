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Con “Ajolote buscador” familiares de personas desaparecidas exhiben la crisis en México rumbo al Mundial 2026

Los colectivos buscan visibilizar la crisis de personas desaparecidas de manera internacional

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Familiares de personas desaparecidas llevaron acciones de pega de fichas en las inmediaciones del Estadio Azteca, con un "Ajolote buscador" exhibieron la crisis que ya suma un registro mayor a 133 mil. (Crédito: Luz Coello/Infobae México)

A días de la inauguración del del Mundial de Futbol 2026 cientos de fichas de personas desaparecidas fueron colocadas en los alrededores del Estadio Ciudad de México este 30 de mayo, a solo 12 días de que el recinto deportivo sea uno de los lugares con más foco público de manera internacional.

Familiares de personas desaparecidas, colectivos y solidarios se dieron cita en Calzada de Tlalpan para llevar a cabo las actividades de visibilizarían de una crisis que ha marcado al país y que en el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador supero los 100 mil registros.

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Con pancartas, fichas de búsqueda, cinta adhesiva, engrudo y una particular botarga nombrada el “Ajolote buscador”, las personas extendieron la intervención en el espacio público con consignas que viabilizan la problemática que atraviesa a miles de familias:

¿Por qué los buscamos? Porque los amamos”.

En el marco de la inauguración del Mundial 2026, familiares de personas desaparecidas llevan acciones de pega de fichas de búsqueda con el objetivo de visibilizar la crisis de manera internacional. (Crédito: Jaqueline Viedma/Infobae México)
En el marco de la inauguración del Mundial 2026, familiares de personas desaparecidas llevan acciones de pega de fichas de búsqueda con el objetivo de visibilizar la crisis de manera internacional. (Crédito: Jaqueline Viedma/Infobae México)

Acciones que buscan ocultarse por parte del gobierno

El cartel con las caras de Ximena (16/10/2025), Ollin Vargas Ojeda (26/12/2024), Ana Amelí García Gamez (12/06/2025) y Luis Oscar Ayala García (16/09/2025), quedó pegado en el bajopuente del Circuito Estadio Azteca, las familias instaron tanto a las autoridades capitalinas como a los turistas a no quitar cada una de las fichas, sino apoyar con la difusión de sus seres queridos.

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En entrevista para Infobae México, la señora Inocencia González -mamá de Cynthia, joven desaparecida en Poza Rica, Veracruz, el 12 de junio de 2024 a manos de policías estatales- destalló que pese a las mesas de diálogo con autoridades federales los acuerdos no se cumplen a cabalidad, “uno de ellos el retiro constante de las fichas colocadas” en el lugar principal del Mundial de Futbol 2026 en CDMX.

En el marco de la inauguración del Mundial 2026, familiares de personas desaparecidas llevan acciones de pega de fichas de búsqueda con el objetivo de visibilizar la crisis de manera internacional. (Crédito: Jaqueline Viedma/Infobae México)
En el marco de la inauguración del Mundial 2026, familiares de personas desaparecidas llevan acciones de pega de fichas de búsqueda con el objetivo de visibilizar la crisis de manera internacional. (Crédito: Jaqueline Viedma/Infobae México)

Una de sus demandas principales se centra en la falta de avances en las investigaciones de sus familiares, destacando la omisión de los PDI (policías de investigación) para llevar a cabo las acciones correspondientes, reiterando que sus labores continuarán con o sin el apoyo de las instituciones.

La intervención del espacio público como forma del protesta

Por su parte, Xilonen Ramírez, quien se unió a la movilización como persona solidaria, resaltó el objetivo de estas acciones colectivas: “No están en contra del mundial en sí, sino de la forma en la que se está gestionando”. Señalando el borrado del gobierno federal en el registro oficial de personas desaparecidas.

En las actividades que se llevaron a cabo este sábado participaron integrantes del Colectivo Hasta Encontrarte de la Ciudad de México, Luciérnagas Buscadoras, así como Lirios Buscadoras y Luz de Esperanza.

En el marco de la inauguración del Mundial 2026, familiares de personas desaparecidas llevan acciones de pega de fichas de búsqueda con el objetivo de visibilizar la crisis de manera internacional. (Crédito: Jaqueline Viedma/Infobae México)
En el marco de la inauguración del Mundial 2026, familiares de personas desaparecidas llevan acciones de pega de fichas de búsqueda con el objetivo de visibilizar la crisis de manera internacional. (Crédito: Jaqueline Viedma/Infobae México)

Elsa Oviedo intervino el imagotipo de la Selección Mexicana al sustituir el águila por una pala de arena, símbolo fundamental para las madres buscadoras, y añadió el lema: “Campeón en desaparición”.

Entre las fichas colocadas en las inmediaciones del Coloso de Santa Úrsula se encuentra la de Raúl Ventura Santiago, quien fue visto por última vez en el municipio de Madero, Tamaulipas, el 8 de febrero de 2024, de quien su familia mantiene la búsqueda sin que hasta el momento reciban algún apoyo por parte del gobierno estatal o federal.

Una crisis negada por el gobierno federal

En el marco de la inauguración del Mundial 2026, familiares de personas desaparecidas llevan acciones de pega de fichas de búsqueda con el objetivo de visibilizar la crisis de manera internacional. (Crédito: Luz Coello/Infobae México)
En el marco de la inauguración del Mundial 2026, familiares de personas desaparecidas llevan acciones de pega de fichas de búsqueda con el objetivo de visibilizar la crisis de manera internacional. (Crédito: Luz Coello/Infobae México)

Una de las acciones de protesta consistió en la pega de fichas de búsqueda en las instalaciones de la entrada del Tren Ligero estación Estadio Azteca, donde de manera colectiva ondearon el imagotipo intervenido, al mismo tiempo que el “Ajolote buscador” posaba con una camisa blanca y la leyenda “+133 mil desaparecidos”.

Cabe recordar que en abril de este año, el Comité de la ONU contra las Desapariciones Forzadas (CED) destacó en un informe la posibilidad de que los desaparecidos de México sea un crimen de lesa humanidad por la magnitud de la problemática, sin embargo, el gobierno encabezado por Claudia Sheinbaum lo rechazó de forma categórica.

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