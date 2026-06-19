Cártel de Sinaloa en Colombia: detienen a dos mexicanos que serían enlaces con el Clan del Golfo

Los sujetos capturados (X/@PedroSanchezCol)

Dos hombres de origen mexicano fueron detenidos en Medellín, Colombia, debido a que fueron identificados como presuntos enlaces del Cártel de Sinaloa y dedicados al tráfico de drogas. Los sujetos capturados son requeridos por las autoridades de Estados Unidos.

El arresto de los dos hombres fue informado el 18 de junio por el titular del Ministerio de Defensa de Colombia, Pedro Arnulfo Sánchez quien destacó que los arrestos representan un “golpe directo” a las alianzas de organizaciones delictivas.

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“Los capturados serían enlaces del Cartel de Sinaloa y tenían la misión de coordinar el tráfico de cocaína con estructuras criminales del cartel del EGC/Clan del Golfo, fortaleciendo corredores internacionales para el envío de droga hacia diferentes mercados”, es parte del mensaje del funcionario colombiano.

El mensaje de Arnulfo Sánchez incluye un video que muestra a los mexicanos detenidos por las autoridades. En la captura de los sujetos participaron efectivos de la Policía Nacional en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, ambas de Colombia, instituciones que mantuvieron coordinación con los US Marshals y la Agencia para el Control de Drogas (DEA).

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Coordinaban el envío de cocaína

Por su parte, el Director General de la Policía Nacional de Colombia, William Oswaldo Rincón Zambrano, reconoció las acciones de los agentes de seguridad.

“Los capturados coordinaban el envío de cargamentos de cocaína y mantenían vínculos criminales con estructuras del ‘Clan del Golfo’ para fortalecer las rutas del narcotráfico hacia Norteamérica”, compartió en su cuenta de X.

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Detenido “Alex” del Cártel de Sinaloa en Colombia

Por su parte, el 4 de mayo pasado, as autoridades de Colombia informaron el arresto de Jorge E. P., un ciudadano de origen mexicano identificado con el alias Alex, a quien señalaron como un elemento del Cártel de Sinaloa con requerimiento de extradición activo por parte de EEUU.

La detención fue ejecutada por agentes de la Policía Nacional de Colombia, con el apoyo del Buró Federal de Investigaciones (FBI), y fue informada por la Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL de la Policía Nacional de Colombia.

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Agentes de la Policía Nacional de Colombia, algunos con uniformes amarillos y otros con equipo táctico, realizan una detención. Un hombre es esposado y escoltado por cuatro agentes en diferentes ubicaciones, tanto interiores como exteriores. El material documenta la captura de 'Alex', presunto miembro del Cártel de Sinaloa, en Colombia.

Según el informe de las autoridades colombianas, Alex operaba como enlace financiero y logístico del grupo criminal mexicano. El reporte oficial describe al detenido como “pieza clave del Cartel de Sinaloa, requerido por EE.UU., el cual facilitaba su expansión delictiva transnacional robusteciendo las rutas y tráfico de drogas sintéticas y fentanilo”.

Los cargos que pesan sobre él incluyen concierto para delinquir y tráfico de drogas ilícitas. Una corte del distrito de Nueva York lo busca desde septiembre de 2025.

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Las investigaciones determinaron que Jorge E. P. se desplazó a territorio colombiano con el objetivo de evadir los controles de seguridad desplegados en Sinaloa, México. Además de ocultarse de las autoridades, el hombre tenía la encomienda de fortalecer los vínculos con estructuras criminales locales dedicadas al narcotráfico de sustancias sintéticas.

Un video difundido en los canales oficiales de las autoridades registra el momento en que el sujeto es escoltado por agentes con uniformes amarillos y otros con equipo táctico, tanto en espacios interiores como exteriores.

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(Archivo)

Por su parte, la Defensoría del Pueblo de Colombia publicó en junio de 2024 un documento en el que identifica las estructuras criminales que operan en el territorio colombiano, entre las cuales figuran tanto organizaciones de alcance regional como transnacional.

Según el informe de la entidad, entre las estructuras identificadas se encuentra el Ejército de Liberación Nacional (ELN), junto con diversas organizaciones de crimen organizado.

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El documento las clasifica según su radio de acción: las de alcance regional incluyen a Los Costeños, Los Nuevos Rastrojos, Los Nuevos Rastrojos Caleños, Los Pepes y Los Vega Daza. En el plano transnacional, la Defensoría señala la presencia del Tren de Aragua, el Cartel de los Balcanes, el Cartel de Sinaloa, el Cartel de Jalisco Nueva Generación y Los Pranes.