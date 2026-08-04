Venezuela cerró el año escolar en emergencia educativa por la crisis social y económica

Miles de maestros abandonaron la docencia por bajos salarios, profundizando el vacío en las aulas (EFE)

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Venezuela enfrenta un alarmante deterioro en su sistema educativo, evidenciado por altos niveles de desnutrición entre los estudiantes, un déficit de maestros que dejó aulas vacías y testimonios de docentes obligados a abandonar la profesión.

La crisis, que comenzó en 2014 con el desplome de la economía y la hiperinflación, transformó las escuelas públicas en escenarios de emergencia social, según denunció la ONG FundaRedes tras una investigación nacional.

Durante la presentación del estudio en Táchira, se detalló que el 80% de los niños que asisten a escuelas públicas sufrió desnutrición en el primer semestre del año, mientras el sistema de alimentación escolar dejó de operar en la mayoría de los centros.

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A su vez, la investigación reveló que la pobreza alcanzó a casi el 70% de los hogares, y más de la mitad de la población escolar experimentó pensamientos suicidas. El presidente de la organización, Javier Tarazona, advirtió que la situación de los estudiantes se agravó por los constantes cortes de electricidad, la falta de agua potable y el deterioro crónico de las infraestructuras escolares.

Una estudiante comparte su desayuno con una compañera en una escuela de Coro, Venezuela (AP Foto/Ariana Cubillos)

La escena de los maestros que abandonaron la docencia se reflejó en historias como la de Jorge Antonio, un profesor que relató ante las cámaras cómo debió abrir un puesto de venta de chicha en 2020 para sobrevivir. La Federación Venezolana de Maestros calculó que el déficit alcanzó los 250 mil docentes, una cifra que el Ministerio de Educación rechazó y calificó de “alarmista”, aunque reconoció la falta de personal para cubrir todas las plazas.

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Las causas del éxodo de maestros se vincularon a la migración masiva y los salarios más bajos de la región, que en muchos casos no superaron los 18 dólares mensuales. La investigación de las universidades Católica Andrés Bello y Autónoma de Chile señaló que la matrícula de aspirantes a la carrera docente descendió en un 87% entre 2008 y 2022, y que el país necesitaría al menos medio siglo para cubrir el déficit de profesores graduados. En 2008, más de 30 mil estudiantes se inscribieron para ser maestros; en 2022, la cifra se redujo a poco más de 4 mil.

Las protestas de maestros y otros trabajadores públicos por mejores condiciones laborales continuaron en Caracas y otras ciudades, mientras la Federación Venezolana de Maestros encabezó reclamos para exigir mejoras salariales.

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Maestros y trabajadores públicos protestaron en Caracas y otras ciudades por mejores condiciones laborales (AP)

La ausencia de datos oficiales obligó a expertos a analizar la matrícula de universidades pedagógicas, donde la caída de estudiantes fue constante en los últimos 15 años.

Por otro lado, Unicef informó que al menos 432 colegios resultaron dañados en Caracas tras los terremotos de 7,2 y 7,5 grados que sacudieron Venezuela el pasado 24 de junio. Estos daños afectan tanto la infraestructura escolar como el acceso de miles de estudiantes a la educación.

(Con información de AFP)