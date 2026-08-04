Un robot se desmaya en plena presentación y deja una imagen de película con Qualcomm

Pese a la impresión inicial, los responsables de la empresa aclararon que lo ocurrido correspondió a un protocolo de seguridad. (Composición Infobae: neura-robotics.com / Instagram/canal.mutuo)

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El inesperado incidente protagonizado por el robot humanoide 4NE-1 de NEURA Robotics, durante la presentación de Qualcomm en la feria Computex 2026 en Taipéi, dejó una escena que muchos asistentes y usuarios en internet compararon con una imagen propia del cine.

El autómata, que estaba mostrando las capacidades de la plataforma Qualcomm Dragonwing IQ10 Robotics, se desplomó hacia atrás tras cumplir con su demostración, generando sorpresa y comentarios entre quienes presenciaron el evento.

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Pese a la impresión inicial, los responsables de la empresa aclararon que lo ocurrido correspondió a un protocolo de seguridad y no a una falla catastrófica, aportando así una valiosa lección para el desarrollo de tecnologías robóticas más seguras y fiables.

El robot dejó una escena que muchos asistentes y usuarios en internet compararon con una imagen propia del cine. (Composición Infobae: Instagram/canal.mutuo)

Robot humanoide en Computex 2026: demostración y caída inesperada

Durante uno de los momentos más esperados de la feria Computex 2026, el robot humanoide 4NE-1, resultado de la colaboración entre NEURA Robotics y Qualcomm, tuvo un rol central al entregar la placa de demostración Dragonwing IQ10 a un representante de la empresa.

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Esta entrega transcurrió sin inconvenientes y demostró el avanzado nivel de coordinación y precisión de la máquina.

Sin embargo, pocos segundos después, y sin señales previas, el robot cayó hacia atrás en plena tarima, captando la atención de todos los presentes. La reacción de los organizadores fue inmediata: cubrieron el autómata con una tela y lo retiraron del escenario. El gesto del robot al levantar la mano derecha antes de ser cubierto fue interpretado por muchos como un guiño dramático, reforzando la impresión de estar presenciando una escena de película.

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El robot humanoide 4NE-1 mide aproximadamente 1.8 metros de altura y pesa 80 kg. (neura-robotics.com)

Este episodio circuló rápidamente en redes sociales y foros tecnológicos, generando debates sobre la fiabilidad de los sistemas robóticos actuales y el margen de error en demostraciones de alto perfil. Aunque, en apariencia, la situación podía asociarse a un fallo técnico, las explicaciones oficiales trazaron un panorama diferente.

Causas técnicas y protocolo de seguridad en la robótica avanzada

La versión inicial que circuló entre el público fue la de un supuesto error de software o un desperfecto mecánico. Sin embargo, Qualcomm explicó que el incidente no obedeció a una falla inesperada, sino a la activación de un mecanismo de protección ante una breve pérdida de conexión.

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De acuerdo con la compañía, el sistema interno de seguridad del robot detectó la interrupción de la señal y ejecutó de inmediato una secuencia denominada “caída segura”. Este procedimiento está diseñado para proteger tanto al propio robot como a las personas en su entorno, minimizando cualquier riesgo de daño en situaciones imprevistas.

La reacción de los organizadores fue inmediata: cubrieron el autómata con una tela y lo retiraron del escenario. (Composición Infobae: Instagram/canal.mutuo)

La decisión de implementar un modo de apagado controlado responde a la necesidad de que los sistemas autónomos sean capaces de reaccionar correctamente ante eventos fuera de su control, priorizando la seguridad.

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El comportamiento del 4NE-1, aunque desconcertante para los espectadores, fue consecuencia directa de una arquitectura preventiva, en la que la tolerancia ambiental y la protección de las personas constituyen ejes centrales.

Según los responsables de Qualcomm, el episodio no debe entenderse como un error sino como una muestra del funcionamiento adecuado del sistema de protección. La caída, aunque llamativa, fue una respuesta programada que evitó consecuencias mayores y demostró la importancia de estos protocolos en la robótica moderna.

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Según los responsables de Qualcomm, el episodio no debe entenderse como un error sino como una muestra del funcionamiento adecuado del sistema de protección. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Lecciones para el desarrollo de robots y plataformas inteligentes

Los ingenieros y especialistas que participaron en el desarrollo de la tecnología reconocieron públicamente el valor de este tipo de experiencias en entornos reales.

La caída del robot humanoide 4NE-1 durante la demostración no solo puso a prueba la robustez de los mecanismos de seguridad, sino que también proporcionó datos concretos para refinar algoritmos y sistemas de respuesta ante emergencias.

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La recopilación de información práctica a partir de situaciones imprevistas se considera fundamental para avanzar en la fiabilidad de las plataformas robóticas. Tomar decisiones adecuadas en circunstancias inesperadas y garantizar la seguridad de los usuarios sigue siendo una prioridad para quienes diseñan sistemas autónomos.

Un autómata es una máquina o dispositivo con un mecanismo interno que realiza movimientos u operaciones por sí mismo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La plataforma de referencia Qualcomm Dragonwing IQ10 destaca por su potencia de cálculo, alcanzando una capacidad de procesamiento de aproximadamente 700 TOPS.

Este rendimiento ha sido pensado específicamente para robots humanoides complejos y sistemas autónomos que requieren gestionar grandes volúmenes de datos en tiempo real. Su arquitectura abre la puerta a nuevas aplicaciones y mejora las posibilidades de los robots en una amplia variedad de contextos.

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