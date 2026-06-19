Policías y aficionados chocan en el Fan Fest de la CDMX

El suceso ocurrió en la calle de Madero, en el Centro Histórico. REUTERS/Paola García

Trascendieron en redes sociales videos donde aficionados tuvieron un choque con policías en las inmediaciones del Fifa Fan Fest del Zócalo.

De acuerdo con las imágenes, los aficionados buscaban entrar por la calle de Madero minutos antes de que iniciara el partido de México vs Corea del Sur. Sin embargo, parece que fueron demasiados asistentes y los oficiales no pudieron controlar el ingreso, lo que derivó en empujones y golpes.

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Hasta el momento de la redacción de esta nota, las autoridades no informaron sobre el incidente, aunque no se han reportado heridos.

Pato Merlín se hace presente en la CDMX para respaldar a México

El pato Merlín se volvió una celebridad de internet por su apoyo a la selección mexicana. Crédito: X/@guerrerochipres

El doctor Salvador Guerrero Chiprés, coordinador del C5 de la CDMX, informó de la presencia en la Avenida Paseo de la Reforma, esto con la intención de apoyar a la selección de México durante su partido contra Corea del Sur.

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Merlín, el pato más famoso de México, es una estrella viral del Mundial 2026 que ha conquistado corazones en todo el país y más allá. Este pato pekinés de dos años se paseó con total naturalidad por las calles del Centro Histórico de la CDMX vestido con la camiseta de la Selección Mexicana.

Su fama explotó tras los festejos por la victoria de México sobre Sudáfrica: videos de él en las calles se volvieron virales y lo convirtieron en el amuleto inesperado de la escuadra mexicana.

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Lo que empezó como una mascota se transformó en un fenómeno global gracias a su carisma y lealtad. Merlín ya es embajador oficioso de México, ha visitado programas de televisión y el Fan Fest del Zócalo.

FIFA Fan Fest del Zócalo deja $322 millones 879 mil en siete días, señala la Canaco CDMX

La Canaco CDMX proyecta que la Copa Mundial 2026 generará 26 mil 280 millones de pesos en derrama económica para la CDMX. REUTERS/Paola García

El FIFA Fan Fest del Zócalo generó una derrama económica de 322 millones 879 mil pesos en sus primeros siete días de operación, de acuerdo con la Canaco CDMX, que además proyecta que la Copa Mundial 2026 dejará 26 mil 280 millones de pesos en la capital. El organismo empresarial atribuye ese resultado a la afluencia de aficionados nacionales y extranjeros y al consumo concentrado en el Centro Histórico.

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En ese mismo periodo, el espacio acumuló más de 576 mil visitantes. La cifra coloca al Zócalo como la sede alterna más concurrida del torneo, con una asistencia promedio de 82 mil 400 personas por día.

Cada asistente gasta entre 560 y 1 mil 150 pesos en alimentos y bebidas durante su visita, de acuerdo con los cálculos del organismo. Ese consumo beneficia sobre todo a establecimientos del Centro Histórico y de zonas cercanas, donde se concentra la oferta de servicios.

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La Canaco CDMX también sostuvo que el desarrollo del evento ha sido ordenado por el trabajo del Gobierno de la CDMX en seguridad, movilidad, servicios urbanos y logística. El reconocimiento fue dirigido a la administración de la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina.

La Canaco CDMX dice que el Mundial ya impulsa al Centro Histórico

La Canaco CDMX ubicó a hospedaje, restaurantes, comercio, entretenimiento, movilidad y transporte como los sectores más beneficiados por la derrama del Mundial 2026. REUTERS/Paola Garcia

El presidente de la Canaco CDMX, Vicente Gutiérrez Camposeco, afirmó que la respuesta del público confirma la capacidad de la capital para recibir encuentros internacionales de gran escala. En un posicionamiento del organismo, dijo:

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“La extraordinaria respuesta del público al FIFA Fan Fest demuestra que la Ciudad de México cuenta con la infraestructura, la oferta turística y la capacidad de servicios necesarias para recibir eventos internacionales de gran magnitud. Esta afluencia fortalece la actividad económica y proyecta una imagen positiva de nuestra capital ante millones de personas en todo el mundo”.

La cámara empresarial identifica cinco sectores como los principales receptores de la derrama del Mundial: hospedaje, restaurantes y alimentos, comercio en general, entretenimiento, movilidad y transporte. Según Gutiérrez Camposeco, esos giros son los que más concentran el gasto generado por la afición.

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