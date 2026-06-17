México

Detienen en Colima a “El Valdo”, objetivo prioritario ligado al Cártel del Golfo y exintegrante del CJNG

Estaría relacionado con crímenes en México y en EEUU

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Detienen en Colima a "Valdo", objetivo prioritario ligado al Cártel del Golfo: es buscado por homicidios en EEUU
Los sujetos capturados (Gobierno de Colima)

Tres sujetos requeridos por las autoridades de Estados Unidos fueron detenidos en Colima, entre los asegurados está un hombre que estaría un sujeto identificado como objetivo prioritario y relacionado con el Cártel del Golfo, además de que antes estuvo en el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Se trata de Valdemar “N”, un hombre apodado El Valdo, quien estaría ligado con actividades de trasiego internacional de drogas y actividades violentas, según destaca el Gobierno de Colima.

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La captura del hombre fue informada por la Mesa de Coordinación Estatal el 16 de junio y ocurrió en la ciudad de Colima. Fueron elementos de la Secretaría de Marina (Semar) los que encabezaron el operativo que resultó en cal captura del hombre mencionado.

Acusado de crímenes en México y en EEUU; ocupó una posición relevante e el CJNG

“De acuerdo con información de inteligencia, el “Valdo” es señalado como presunto responsable de coordinar el trasiego de grandes cantidades de metanfetamina y cocaína hacia los Estados Unidos, motivo por el cual contaba con una orden de extradición emitida por autoridades de ese país", es parte del informe oficial.

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Estuvo ligado al CJNG (Archivo)

De igual manera, el reporte de las autoridades indica que el sujeto recientemente capturado tenía una posición “relevante” dentro del CJNG, pero su relación con el grupo delictivo terminó por “desacuerdos”, lo que lo llevó al Cártel del Golfo.

Las otras personas detenidas

Como parte del mismo operativo fueron detenidos Ramón “N” y Cristina “N”, individuos que fueron ubicados en la localidad de La Presa del municipio de Ixtlahuacán.

Dichas personas contaban con órdenes de aprehensión con fines de extradición por delitos de asociación delictuosa y tráfico de personas. Los sujetos fueron llevados a la Fiscalía General de la República (FGR) en Colima.

En las acciones que derivaron en las tres detenciones, los elementos de la Marina actuaron en coordinación con la Unidad de Inteligencia Naval, la Interpol, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Estado de Colima y la Fiscalía General del Estado (FGE).

Detenciones relevantes en Colima

En la entidad gobernada por Indira Vizcaíno Silva han sido asegurados sujetos relacionados con diversos grupos delictivos. El pasado 14 de junio fue informado el arresto de Fernando “N”, alias El Pollo, presunto operador del Cártel de Sinaloa.

pollo colima cartel de Sinaloa
(Gobierno de Colima)

De acuerdo con información de inteligencia, el detenido tiene presuntos vínculos con el también denominado Cártel del Pacífico y podría estar relacionado con diversos homicidios y otros delitos cometidos en la región.

En el operativo, las corporaciones federales y estatales localizaron entre sus pertenencias un arma de fuego, un cargador abastecido y cartuchos útiles, además de un recipiente de plástico transparente con presunta metanfetamina.

Bloqueos y detenciones en Colima dejan muertos y detenidos

Mientras que el 25 de mayo pasado hubo bloqueos en Colima que resultaron en la detención de cinco presuntos integrantes del CJNG, además de dos agresores muertos y una camioneta con blindaje artesanal asegurada, así como siete artefactos explosivos improvisados y equipo táctico con insignias del grupo delictivo.

El origen del operativo se remonta a un ataque armado contra agentes de la Fiscalía General del Estado de Colima (FGE). Integrantes de la Policía Investigadora de esa dependencia respondían a un reporte en la línea 911 en la comunidad de Caleras, municipio de Tecomán, cuando ocupantes de un vehículo los atacaron a disparos. Dos elementos resultaron lesionados: uno recibió el alta médica y el otro permaneció bajo atención médica con reporte estable.

La agresión desencadenó un despliegue coordinado de múltiples fuerzas de seguridad en distintos puntos de Tecomán y zonas aledañas. En dicha ocasión, uno de los tráileres usados como bloqueo fue colocado sobre las vías del ferrocarril en Tecomán y fue impactado por una locomotora del tren intermodal Manzanillo-Mexicali.

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