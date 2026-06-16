De “El Vicentillo” a “El Licenciado”, los lugartenientes del Cártel de Sinaloa que han caído en la CDMX

El hijo de El Mayo y el compadre de El Chapo fueron detenidos por autoridades federales en la capital del país. Crédito: Jesús Aviles - Infobae México

La Ciudad de México ha sido testigo de golpes contundentes contra el Cártel de Sinaloa en años recientes. Desde 2007, la capital del país concentró la caída de figuras como Sandra Ávila Beltrán, Jesús Reynaldo Zambada, Vicente Zambada Niebla y Dámaso López Núñez.

La presunta detención de René Arzate García, alias “La Rana”, confirmada por autoridades estatales este 16 de junio y luego negada, se inscribiría en ese mismo patrón.

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El presunto jefe de la plaza de Tijuana del Cártel de Sinaloa acumula desde el 26 de febrero de 2026 una imputación federal del Departamento de Justicia de Estados Unidos por narcoterrorismo junto con su hermano. Ofrecen recompensa de 5 millones de dólares por cada uno.

Fue a partir de la pregunta de un reportero —quien señaló que la detención habría ocurrido en la Ciudad de México desde la semana pasada— que la fiscal general del Estado de Baja California, María Elena Andrade Ramírez, respondió lo siguiente: “No tengo un documento, pero sí tenemos informaciones oficiales”.

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María Elena Andrade durante la conferencia de prensa de este 16 de junio. Crédito: FGJBC

Asimismo, agregó que tanto la Fiscalía General de la República (FGR) como la Fiscalía estatal permanecen coordinadas con la Secretaría de Seguridad federal ante cualquier requerimiento de colaboración, y descartó que Arzate García tuviera residencia en algún municipio de la entidad en años recientes.

Horas después, la propia Fiscalía emitió un comunicado en el que precisó que una de las declaraciones de la titular “pudo interpretarse como una referencia a una presunta detención”, y aclaró que dicha información no estaba confirmada y señaló que el asunto corresponde al ámbito federal.

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Infobae México consultó el Registro Nacional de Detenciones tras las declaraciones de la Fiscal y pudo constatar que hasta el momento no ha sido cargada la ficha de arresto de “La Rana”. Tampoco han sido reveladas imágenes en custodia de las autoridades.

La presunta detención de Arzate García revive el patrón de operativos de las autoridades federales contra el crimen organizado en la capital del país, señalada como la metrópoli más vigilada de América Latina por la cantidad de cámaras de vigilancia instaladas en sus 16 alcaldías.

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La CDMX, escenario de cuatro capturas del cártel entre 2007 y 2017

El primero de esos golpes ocurrió el 28 de septiembre de 2007, cuando Sandra Ávila Beltrán, “La Reina del Pacífico”, fue detenida en la Ciudad de México. La operadora vinculada a Ismael “El Mayo” Zambada, fue extraditada a Estados Unidos en 2012 y liberada en México en 2015 tras casi siete años privada de su libertad.

La Reina del Pacífico detenida. FOTO: CUARTOSCURO.COM

Un año después, el 20 de octubre de 2008, agentes federales y capitalinos llegaron a un domicilio en la calle Wilfredo Massieu, colonia Lindavista, delegación Gustavo A. Madero. Ahí se encontraba Jesús Reynaldo Zambada García, “El Rey”, hermano de “El Mayo” y encargado de las operaciones del cártel en la Ciudad de México, Guerrero y Oaxaca.

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(Archivo)

Fue detenido junto con otras 15 personas, entre ellas su hijo. Se llevó a cabo su extradición a Estados Unidos en abril de 2012, donde testificó en el juicio contra Joaquín “El Chapo” Guzmán en 2018.

El Vicentillo cayó en el Pedregal y El Licenciado, en Anzures

El 19 de marzo de 2009, militares y agentes de la Agencia Federal de Investigación llegaron a la calle Lluvia, colonia Jardines del Pedregal, alcaldía Álvaro Obregón, tras una denuncia anónima sobre sujetos armados en vehículos de lujo.

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Detención del hijo mayor de El Mayo, El Vientillo. FOTO: ALBERTO VERA/CUARTOSCURO.COM

Vicente Zambada Niebla, “El Vicentillo”, hijo de “El Mayo” y considerado su heredero dentro del cártel, fue detenido junto con cinco escoltas en posesión de armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

Presuntamente se encontraba en la capital del país para encontrarse con agentes estadounidenses en busca de un acuerdo para entregarse. Fue extraditado a Estados Unidos en febrero de 2010 y se convirtió en testigo colaborador del gobierno estadounidense. Actualmente se encontraría en libertad supervisada como parte de un programa de colaboración.

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En otros hechos, el 2 de mayo de 2017, elementos de la Agencia de Investigación Criminal y de la Secretaría de la Defensa Nacional detuvieron sin violencia a Dámaso López Núñez, “El Licenciado”, en el edificio Hares, avenida Ejército Nacional y Bahía de San Hipólito, colonia Anzures.

Damaso López, "El Licenciado", tras su detención

Compadre de “El Chapo” y señalado como su sucesor tras la captura de Guzmán Loera en 2016, López Núñez fue extraditado a Estados Unidos el 6 de julio de 2018. Se declaró culpable de tráfico de cocaína en septiembre de ese año y fue condenado a cadena perpetua, sentencia que posteriormente fue reducida a 14 años.

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El Licenciado enfrentaba una guerra contra “Los Chapitos” al momento de su caída.

El Departamento de Estado ofrece 5 millones de dólares por cada hermano Arzate

La imputación de febrero llegó acompañada de una recompensa del Departamento de Estado de 5 millones de dólares por información que condujera al arresto o condena de René Arzate García y de su hermano Alfonso Arzate García, “El Aquiles”.

Ambos habían sido indiciados desde 2014 y permanecían como fugitivos. La oferta se coordinó con la División de San Diego de la DEA y la Fiscalía Federal del Distrito Sur de California.

Los hermanos Arzate, El Aquiles y La Rana, son buscados por EEUU. (Departamento de Justicia de EEUU)

La exfiscal general de Estados Unidos, Pamela Bondi, declaró ese día: “Durante décadas, organizaciones terroristas extranjeras como el Cártel de Sinaloa han envenenado a nuestros niños y cometido actos de violencia inimaginables contra personas inocentes. Bajo el mandato del presidente Trump, esto se termina”.

El director del FBI, Kash Patel, añadió: “El compromiso del FBI y sus aliados para frustrar los planes del Cártel de Sinaloa es inquebrantable”.

La Rana Arzate es descrito como un operador que “explota los puertos de entrada de Estados Unidos para inundar nuestro país con fentanilo, cocaína y metanfetamina”.

Hasta el cierre de esta nota, las autoridades federales no han brindado declaraciones sobre la captura de “La Rana”.