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Con baile y pastel, Karina Torres celebra su cumpleaños en La Casa de los Famosos México 2026

La creadora de contenido recibió varias sorpresas por parte de la producción y de sus compañeros para celebrar su cumpleaños

Karina Torres recibe pastel y sorpresas por su cumpleaños. (RS)
Karina Torres recibe pastel y sorpresas por su cumpleaños. (RS)
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La creadora de contenido Karina Torres celebró su cumpleaños número 36 dentro de La Casa de los Famosos México 2026, La Licencia recibió una sorpresa por parte de la producción del reality para este día tan especial.

La producción del reality de Televisa sorprendió a la influencer trans oriunda de León, Guanajuato, desde temprano con un desayuno, pastel, postres y globos.

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Sus compañeros le cantaron las mañanitas, le echaron porras y la llenaron de abrazos.

Después de soplar la velas Karina compartió un emotivo discurso con todos sus compañeros y agradeció a la vida por todos los momento que ha vivido, en especial por darle la fuerza de llevar más de seis años sin adicciones.

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Logro que Karina aprecia más que cualquier reconocimiento mediático que pueda recibir o conseguir gracias a las cámaras.

Karina Torres celebra su cumpleaños dentro de La Casa de los Famosos México
Karina Torres celebra su cumpleaños dentro de La Casa de los Famosos México 2026 (Captura de pantalla )

Un cumpleaños muy “Perrísimo”

Al momento de apagar las velas, Torres tomó la palabra compartir una palabras con sus compañeros para celebrar sus 36 años.

“Agradezco a la vida por todo lo que he vivido, que gracias a Dios estoy sin adicciones, eso es lo más importante en mi vida”, señaló La Licenciada.

La creadora de contenido aprovechó para elogiar a sus compañeros y agradecer por pasar un cumpleaños rodeado de tantas personalidades, señalando que es un cumpleaños “Perrísimo”.

“Imagínate, cumplir años con tanta celebridad, para mí es no mam*s, algo bien estar con actores, cantantes, creadores de contenido muy top, entonces es un cumpleaños muy perrísimo para mi”, aseguró Torres.

La influencer ha contado públicamente que entre los 15 y los 29 años atravesó una batalla contra el consumo de solventes, marihuana y cristal que derivó en episodios de psicosis, intentos de suicidio y una estancia de seis meses y medio en prisión.

Karina Torres pudo superar está etapa de su vida gracias a un centro de rehabilitación, lugar donde Karina encendió la cámara por primera vez.

La Licenciada recibió un baile sorpresa
La Licenciada recibió un baile sorpresa como regalo de cumpleaños por parte de sus compañeros (Captura de pantalla )

Un baile sorpresa de regalo

Minutos después del emotivo discurso, algunos de sus compañeros de la casa se reunieron para darle una sorpresa a La Licenciada, ofreciéndole un baile sensual.

Sus compañeros Yahir, Masad Altamimi, Moisés Peñaloza, Luis Chaparro y Ese Pérez sorprendieron a Karina entre aplausos y risas.

Karina Torres recibió un baile sorpresa
Karina Torres recibió un baile sorpresa por su cumpleaños (Captura de pantalla )

Aldo Rendón le regaló un collar de diamantes

Aldo Rendón tuvo un gesto que llamó la atención tanto dentro como fuera del reality el stylist le obsequió un collar de diamantes de su colección personal de joyas, uno de los detalles más comentados de la celebración.

Durante el festejo, Aldo Rendón no dudó en acompañar el regalo con un mensaje especial para Karina Torres: “Bebé, happy birthday. Para que brilles igual que ellos, tú eres una reina máxima. No te lo quites, tu sello”.

Todo ello se lo mencionó mientras la abrazaba en la cocina y se encargó de colocárselo. La influencer, visiblemente sorprendida y emocionada, agradeció el gesto ante la mirada de sus compañeros.

Collar de diamantes con brillos. Fondo borroso con personas, estante Knorr y texto La casa de los famosos. Efecto foto vieja.
Un collar de diamantes fue el gran detalle que el stylist Aldo Rendón le dio a Karina Torres por su cumpleaños (Imagen Ilustrativa Infobae)

De la rehabilitación a favorita del público

Karina Torres fue presentada el 7 de julio de 2026 por Galilea Montijo como la segunda habitante confirmada de la cuarta temporada. En poco tiempo se convirtió en una de las favoritas del público, apoyada en el carisma y la autenticidad que la hicieron viral junto al grupo “Las Perdidas”.

Su trayectoria pública arrancó cuando Wendy Guevara, ganadora de la primera temporada, la incluyó en algunas de sus transmisiones. Torres monetizó sus propias emisiones, estudió belleza en 2023 y se ganó el apodo de “La Licenciada” entre sus seguidores.

Torres llega a sus 36 años como una de las concursantes más queridas de la cuarta temporada. Su historia de superación y carisma la consolidan como una de las figuras centrales del reality.

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