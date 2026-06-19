Tribunal del Edomex confirma sentencia absolutoria a favor de Israel Vallarta por caso Florence Cassez

Vallarta pasó casi 20 años encerrado | Jovani Pérez / Infobae México

Un tribunal del Estado de México confirmó la sentencia absolutoria a favor de Israel Vallarta por unanimidad de votos. Se trata de una apelación presentada por la Fiscalía General de la República (FGR).

“En esos términos, el asunto listado con el número dos de la ponencia a cargo del magistrado Garduño Sánchez, el toca penal 227/2025, se resuelve en votación económica por unanimidad de votos, en el sentido de confirmar la determinación apelada”, es parte de lo informado en la sesión del 18 de junio.

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La decisión fue determinada por el Primer Tribunal Colegiado de Apelación con residencia en Toluca. Cabe recordar que Vallarta fue acusado de estar involucrado en un supuesto secuestro en el 2025.

En conferencia de prensa, Vallarta aseguró que no sólo será por el delito de tortura, pues el Ministerio Público podrá agregar otras infracciones Crédito: Diego Mendoza López/Infobae México

La resolución anterior

Previamente, el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal con sede en Toluca, a cargo de la jueza Mariana Vieyra Valdez, emitió el 31 de julio de 2025 una sentencia absolutoria en primera instancia a favor de Vallarta Cisneros, al concluir que la FGR no logró acreditar su responsabilidad penal en los delitos de secuestro, delincuencia organizada, privación ilegal de la libertad y posesión de armas de uso exclusivo del Ejército.

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Al día siguiente, el 1 de agosto de 2025 a las 10:00 horas, Israel Vallarta dejó el Centro Federal de Readaptación Social Número 1, El Altiplano. En el lugar pasó 19 años y siete meses encerrado.

La liberación fue el resultado de una prolongada batalla legal impulsada por el Instituto Federal de la Defensoría Pública, que presentó un amparo mediante el cual obligó al tribunal a revisar la legalidad de la prisión preventiva impuesta a Vallarta Cisneros.

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Israel Vallarta en una conferencia de prensa (REUTERS/Paola Garcia)

El tribunal determinó que el juez original desechó de manera indebida una solicitud de revisión y no valoró en forma adecuada los informes del Comité contra la Tortura de la ONU, documentos que registraban el deterioro físico y mental del acusado. Con base en esas omisiones procesales, se ordenó una nueva evaluación del proceso, la cual culminó con la sentencia absolutoria.

La FGR apeló la liberación

Por su parte, Alejandro Gertz Manero, quien fuera titular de la FGR, anunció durante "La Mañanera del Pueblo" del 12 de agosto de 2025 que el organismo que encabeza interpondría un recurso de apelación contra la sentencia absolutoria que ordenó la liberación de Israel Vallarta.

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El fiscal general enmarcó la decisión de apelar en la protección de las seis víctimas que, según las acusaciones, padecieron secuestros atribuidos a la banda conocida como Los Zodiaco, organización a la que supuestamente pertenecía Vallarta Cisneros.

Gertz Manero subrayó que dichas personas no pueden quedar en estado de indefensión, al señalar que el secuestro que sufrieron “se llevó antes de que hubiera una diligencia, evidentemente ilegal y abusiva”. Con base en ello, calificó la acción legal de la FGR como una obligación de triple naturaleza: moral, ética y jurídica.

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Alejandro Gertz Manero, extitular de la FGR (REUTERS/Quetzalli Nicte-Ha)

“Nosotros vamos a proceder a través del recurso de apelación en la defensa de esas víctimas y en el derecho que tienen a la reparación del daño”, afirmó el funcionario.

Arresto de Vallarta

Israel Vallarta fue detenido en diciembre de 2005 junto con la ciudadana de origen francés Florence Cassez en un operativo montado por la entonces Policía Federal, la cual estaba encabezada por Genaro García Luna.

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La supuesta detención fue transmitida en televisión a nivel nacional como si ocurriera en vivo. Sin embargo, posteriormente fue comprobado que fue recreada para los medios de comunicación.

Asimismo, Cassez recuperó la libertad en 2013 tras la intervención del gobierno francés, mientras que Vallarta permaneció encarcelado sin sentencia definitiva por casi veinte años.

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Previo a la decisión del 18 de junio, la esposa de Vallarta, Mary Sainz, comentó que estaba expectante sobre la decisión del tribunal del Edomex para ver “si se respeta el estado de derecho o si siguen con consignas y persecución política”.