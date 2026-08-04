Un juez anuló las condenas contra el líder de Oath Keepers y otros miembros por el asalto al Capitolio

La decisión del juez Amit Mehta anuló condenas contra integrantes de Oath Keepers vinculados al ataque al Capitolio (REUTERS/Leah Millis).

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Un juez federal de Estados Unidos autorizó este martes que el Departamento de Justicia retire los procesos contra miembros de la milicia de derecha Oath Keepers por su participación en el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021, de acuerdo con un escrito judicial citado por Reuters.

La decisión del juez federal de distrito Amit Mehta anuló condenas, incluida la del fundador Stewart Rhodes, y alcanzó a otros integrantes del grupo que habían sido sentenciados por conspiración sediciosa por planear frenar la transferencia de poder tras la derrota de Donald Trump en las elecciones de 2020.

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Los nueve acusados ya habían salido de prisión por la medida de Trump de indultar a casi 1.600 personas imputadas por el ataque y conmutar las penas de quienes seguían encarcelados.

En su resolución, el magistrado escribió: “Este es el último de los procesos judiciales que buscan responsabilizar a los culpables de los sucesos del 6 de enero. Ese capítulo está cerrado”.

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Críticas de Mehta al Departamento de Justicia por la anulación de condenas

El juez Mehta lamentó que “el epílogo de hoy reduce la gravedad de ese día, denigra el trabajo de los fiscales y los agentes del orden que aseguraron estas condenas, y excusa actos delictivos que hicieron tambalear un pilar de siglos de nuestra democracia: la transferencia pacífica del poder presidencial. El tribunal no puede escribir un final diferente”.

Luego añadió: “Este tribunal discrepa rotundamente. Pero eso por sí solo no es motivo suficiente para denegar la moción. El tribunal debe respetar la primacía del Poder Ejecutivo en la toma de decisiones sobre la formulación de cargos”.

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Stewart Rhodes, fundador de Oath Keepers, recibió una pena de 18 años de prisión por su participación en los ataques al Capitolio (REUTERS/Nathan Howard).

El magistrado expresó en su dictamen que la decisión tomada por el Departamento de Justicia no respondía a una falta de fundamentos o pruebas en las condenas, sino a la preocupación de que, en el futuro, Rhodes y otros pudieran ser objeto de acoso judicial bajo otra administración. Mehta consideró “extraño” este planteamiento, precisó Politico.

“El gobierno no ha dado ninguna señal de que vaya a volver a acusar a estos demandados, ni en el distrito ni en ningún otro lugar. Al contrario, les concede un favor inmerecido borrando sus antecedentes. El argumento del acoso no tiene cabida aquí”, escribió.

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Asimismo, manifestó su sorpresa ante el argumento del Departamento de Justicia, que recurrió a la amplia cobertura mediática del juicio de los Oath Keepers para desestimar inquietudes sobre un posible intento de borrar hechos históricos.

Según Mehta, el gobierno “generalmente opina que la rendición de cuentas, y no la mera publicidad, es lo que redunda en el interés público”.

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La revisión de condenas a miembros de Proud Boys y Oath Keepers

La solicitud de la fiscalía para anular condenas se inscribe en la revisión de causas vinculadas al asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021. Tal como informó The New York Times en abril, la fiscalía estadounidense en Washington pidió a un tribunal federal de apelaciones que deje sin efecto las condenas de 12 integrantes de los Proud Boys y de Oath Keepers.

El presidente Donald Trump había conmutado previamente las penas de esos acusados, lo que permitió su salida de prisión, pero no les había otorgado un indulto pleno, a diferencia de la mayoría de los cerca de 1.500 condenados o imputados por el ataque.

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A partir de esa diferencia, los acusados buscaron que también se anularan sus antecedentes penales mediante recursos ante la justicia federal.

Los nueve acusados ya habían salido de prisión después de que Trump indultó a casi 1.600 imputados por el ataque al Capitolio y conmutó otras penas (REUTERS/Leah Millis).

Durante los juicios, la acusación sostuvo que miembros de ambos grupos actuaron como “el ejército de Donald Trump” y participaron en acciones coordinadas para impedir la certificación de la victoria electoral de Joe Biden y frenar la transferencia de poder tras las elecciones de 2020.

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Entre los condenados se encontraba Stewart Rhodes, fundador de Oath Keepers, quien había recibido una pena de 18 años de prisión. En la audiencia de sentencia, el juez señaló Rhodes coordinó la formación de grupos de Oath Keepers, facilitó su traslado a Washington, D.C., y les indicó que ingresaran al Capitolio, indicó CNN.

En su momento, Nicholas Smith, abogado de Ethan Nordean, uno de los Proud Boys condenados citado por The New York Times, celebró la decisión de los fiscales de solicitar la anulación de las condenas: “Agradecemos al Departamento de Justicia por haber evaluado correctamente que el concepto de conspiración sediciosa fue mal utilizado en este caso. Cientos de años de jurisprudencia distinguen entre disturbios y delitos que se asemejan a la traición”.

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