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Los platos favoritos de Rosalía: de la alta cocina porteña a su desayuno ideal

Durante su paso por Buenos Aires, la cantante española eligió almorzar en un exclusivo restaurante de Palermo y sorprendió con su selección de especialidades. Cuáles son las recetas simples que forman parte de su rutina diaria

La artista española comparte sus hábitos alimenticios y revela cómo equilibra su dieta en medio de las giras internacionales
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En una cálida jornada porteña, Rosalía sorprendió tanto a comensales como al equipo de uno de los restaurantes más codiciados de Palermo. La artista catalana, instalada en Buenos Aires para su serie de conciertos, eligió un almuerzo distendido con su familia en Oli, el espacio gastronómico de la chef y pastelera Olivia Saal.

La visita, espontánea y sin previo aviso, se transformó en un evento memorable tanto para el equipo del local como para quienes compartieron el salón ese mediodía.

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Fue cerca de las 13 de este lunes cuando Rosalía arribó al restaurante junto a su familia y permaneció hasta pasadas las 16. La llegada fue una sorpresa para el personal, ya que nadie conocía de antemano la reserva.

Durante el almuerzo, la artista optó por el steak frites con papas fritas a caballo y ensalada César, una elección que destaca entre las especialidades de la casa. Para el cierre, quiso probar varios clásicos de la pastelería local: sticky toffee pudding, cheesecake de dulce de leche y apple pie.

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steak frites con papas fritas a caballo y ensalada César
La artista catalana eligió steak frites con papas a caballo y ensalada César, una de las especialidades del restaurante liderado por Olivia Saal (Imagen Ilustrativa Infobae)

Desde el restaurante describieron a Rosalía como una persona “muy amorosa”, con energía cálida y agradecida a lo largo de toda la visita. El clima en el salón fue relajado y tanto el equipo como el resto de los comensales acompañaron el momento con naturalidad y respeto.

Antes de despedirse, la cantante se tomó una foto grupal con todo el equipo de Oli, agradeciendo la atención recibida y dejando un recuerdo especial de su paso por el restaurante.

sticky toffee pudding, cheesecake de dulce de leche y apple pie
Sticky toffee pudding, cheesecake de dulce de leche y apple pie: los postres elegidos por Rosalía para cerrar su experiencia porteña (Imagen Ilustrativa Infobae)

Oli es el proyecto personal de Olivia Saal, reconocida chef y pastelera de Buenos Aires. El restaurante, abierto en 2021, se consolidó rápidamente como un punto de encuentro para amantes de la gastronomía, cocineros y referentes del sector que buscan una cocina de producto de alto nivel, alejada del circuito Michelin tradicional.

La propuesta abarca desde desayunos y brunch hasta platos principales, entradas y una de las pastelerías más prestigiosas de la ciudad.

Rosalía visita una cocina porteña y recibe un mini tour del equipo del local
Rosalía visita una cocina porteña y recibe un mini tour del equipo del local (Instagram)

Olivia Saal volcó en este espacio la experiencia adquirida en cocinas de renombre como Mostrador Santa Teresita, Le Cordon Bleu y Marram Montauk. Las especialidades dulces, como el sticky toffee pudding y el cheesecake de dulce de leche, se destacan por la creatividad y el nivel técnico de la pastelería de la casa.

Los hábitos alimenticios de Rosalía: del almuerzo porteño al desayuno ideal

Más allá de su paso por los restaurantes de moda, Rosalía suele compartir con sus seguidores detalles de sus preferencias alimenticias y rutinas diarias.

La artista española reveló en una entrevista con GQ España cuál era su desayuno favorito, una receta fácil de replicar que forma parte de su rutina antes de enfrentar largas jornadas de ensayo y conciertos.

Según contó, la primera comida del día para la cantante consiste en tostadas de galleta de maíz con aguacate, jamón de pavo, aceite de oliva y sal.

Esta fórmula, que la acompaña desde hace tiempo, combina hidratos de carbono bajos en grasa, fibra, grasas saludables y proteínas, brindando energía suficiente para jornadas exigentes sobre el escenario. Rosalía destacó la importancia de un desayuno saciante para mantener el equilibrio y evitar tentaciones durante el día.

En otras oportunidades, la artista mencionó variantes de este desayuno, como el “bocadillo Motomami”, que la acompañó a lo largo de su última gira mundial. La clave, según su testimonio, está en la constancia y el equilibrio entre proteínas, grasas saludables e hidratos de carbono.

tostadas de galleta de maíz con aguacate, jamón de pavo, aceite de oliva y sal
El desayuno favorito de Rosalía: tostadas de galleta de maíz con aguacate, jamón de pavo, aceite de oliva y sal, una fórmula simple que la acompaña en sus giras y rutinas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este enfoque se refleja también en su disciplina de entrenamiento físico, basada en pesas, cardio y una alimentación donde el pescado ocupa un lugar central.

Durante sus estadías en París, la artista de 33 años suele permitirse un ritual distinto: disfruta de un pan au chocolat por la mañana, sumando bollería y recetas familiares a su repertorio.

Entre los sabores que remiten a su infancia, destaca un bizcocho de aceite de oliva y naranja, aprendido de su abuela, que prepara en ocasiones especiales y que asocia directamente con la cocina de su familia.

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