México

En el marco del duelo México contra Corea del Sur, madres buscadoras mantienen protestas por los más de 130 mil desaparecidos

Colectivos de búsqueda llevan a cabo distintas actividades en Jalisco, Ciudad de México y en redes sociales en el marco del Mundial 2026

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Madres buscadoras protestan por los desaparecidos. (Especial/Infobae)

Si fuera tu hijo, ¿tú qué harías?”, “Claudia decía que todo cambiaría, mentira, mentira, la misma porquería” y con “¡México es campeón en desaparición!”, colectivos de madres y familiares de personas desaparecidas se encuentran protestando en Guadalajara, Jalisco, previo al partido México contra Corea del Sur.

En México, los casos de personas desaparecidas podrían llenar hasta tres veces el Estadio Akron, donde este jueves 18 de junio el tricolor podría sumar su segunda victoria, sin embargo, la otra cara de la fiesta futbolista enmarca un panorama donde cientos de personas gritan porque las autoridades mexicanas encuentren a sus seres queridos.

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Colectivos de búsqueda realizan acciones pacíficas en Guadalajara

Frente a la Catedral Metropolitana de Guadalajara, las familias se concentraron con acciones pacíficas en las que exhibieron a través de pancartas, lonas, playeras con fichas de búsqueda y consignas, la crisis humanitaria que los ha llevado a buscar amplificar su lucha a nivel internacional, aprovechando los reflectores en el marco del Mundial 2026.

En el centro de la capital jalisciense no solo se escuchan los festejos de los aficionados que asistieron para las múltiples actividades en el Fan Fest, sino las consignas que exhiben la omisión en materia de búsqueda de personas por parte de diversas instituciones en México.

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El colectivo Guerreros Buscadores colgó lonas en puentes vehiculares previo al partido México vs. Corea del Sur. (Foto: Especial)
El colectivo Guerreros Buscadores colgó lonas en puentes vehiculares previo al partido México vs. Corea del Sur. (Foto: Especial)

Por su parte, el colectivo de Guerreros Buscadores -quienes localizaron el Rancho Izaguirre en Teuchitlán en 2025- colocó lonas cerca del Estadio, con mensajes que visibilizan la crisis que vive Jalisco donde se concentran cerca de 16 mil registros de personas desaparecidas y no localizadas.

En CDMX las madres también exhiben la crisis de personas desaparecidas

En Ciudad de México, madres y familiares de personas desaparecidas mantienen acciones pacíficas como lo hicieron el pasado 11 de junio en la inauguración del Mundial 2026, solo que ahora desde la Glorieta De Lxs Desaparecidxs en Paseo de la Reforma.

Desde la capital del país, se realizó la pega de fichas de búsqueda, actividades de iconoclasia y la “Cascarita solidaria en apoyo a las familias buscadoras”. La principal consigna se centra en la “No criminalización”, ya que en días recientes, han acusado que el discurso oficialista recrimina la protesta.

Entre consignas y con una lona larga que visibiliza la cifra de personas desaparecidas, buscadoras se pronunciaron en el Ángel de la Independencia, donde exigieron acciones a la presidenta Claudia Sheinbaum, así como del secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, y de la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez.

Cabe destacar que, en múltiples acciones que han llevado a cabo estos colectivos en México, han dejado claro que no es su intención boicotear las actividades previstas por el gobierno en el marco del Mundial, sino visibilizar su causa de manera internacional.

También inciden en redes sociales

Colectivos de búsqueda de personas desaparecidas llaman a realizar acciones en redes sociales.
Colectivos de búsqueda de personas desaparecidas llaman a realizar acciones en redes sociales.

En la cuenta oficial del Ajolote Buscador -una botarga de color rosa que porta una playera blanca con una pala en la parte delantera y con la leyenda “+133 mil desaparecidos”- se convocó en redes sociales a apoyar a las familias buscadoras.

“¿Quieres apoyar a las familias buscadoras, pero no sabes cómo? Puedes hacerlo subiendo una foto y etiquetando a los colectivos buscadores”.

Instaron a usar los hashtag #YoConLasFamilias y #MundialDeLaDesaparición en cada publicación; con un mensaje de conciencia social compartieron el siguiente texto:

“El Mundial se juega en las canchas. Pero en México hay otro Mundial que duele: el de la desaparición. Porque buscarles es un acto de amor, no un delito”.

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