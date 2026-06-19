Ernestina Godoy designa a nuevos fiscales federales en Colima y Zacatecas

La Fiscal General de la República, Ernestina Godoy Ramos, designó a Susana Aletxa Macías Medina y a Daniel Valdés Vera como nuevos fiscales federales en Colima y Zacatecas, respectivamente, adscritos a la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR).

Los nombramientos forman parte del Plan Estratégico de Procuración de Justicia 2026-2029, presentado en abril, con el que Godoy busca eliminar duplicidades, fortalecer el trabajo ministerial y acabar con lo que llamó la “burocracia dorada” de la institución.

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Los dos nuevos fiscales se suman a los 11 designados el pasado 2 de marzo en Baja California, Campeche, Ciudad de México, Durango, Hidalgo, Jalisco, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, San Luis Potosí y Tamaulipas, con lo que Godoy acumula 13 nombramientos al frente de la Fiscalía General de la República (FGR) desde que asumió el cargo tras la salida de Alejandro Gertz Manero el 27 de noviembre de 2025.

Susana Macías llega a Colima con trayectoria en fuero común y federal

Macías Medina es licenciada en Derecho por la Universidad de Guadalajara y maestra en Criminología por la Universidad Autónoma de Nuevo León.

Según información compartida por la propia FGR tras la designación, inició su carrera en instituciones de procuración de justicia a nivel estatal en 2006 y posteriormente laboró en la extinta PGR, donde ocupó diversos cargos sustantivos.

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Susana Aletxa Macías Medina, nueva Fiscal federal de Colima. Crédito: Redes Sociales

La FGR señaló que su llegada responde a una reingeniería institucional orientada a fortalecer las capacidades de investigación y coordinación en las entidades federativas, con el objetivo de mejorar la procuración de justicia y contribuir a las acciones de seguridad en el estado.

Valdés Vera, designado para Zacatecas con dos décadas de carrera federal

Por otra parte, Daniel Valdés Vera es licenciado en Derecho por la Universidad del Estado de México y maestro en Derecho Procesal Penal por la Universidad de Sonora.

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Acumula 20 años de experiencia en la Fiscalía Federal, todos ellos en Sonora, donde ocupó diversos cargos entre 2006 y 2026. También ejerció como catedrático en la Universidad del Estado de México.

Daniel Valdés Vera presuntamente fue relegado de su cargo en la FGR. Crédito: FGR

Su designación en Zacatecas ocurre semanas después de que reportes señalaran su presunta remoción como delegado interino de la FGR en Sonora, apenas ocho días después de ese nombramiento. Fuentes al interior de la institución habrían confirmado a la periodista Michelle Rivera que desde Estados Unidos llegaron pruebas que comprometían su desempeño. La FGR no emitió pronunciamiento oficial sobre ese episodio.

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El plan de Godoy contempla presencia en 61 municipios prioritarios

El Plan Estratégico de Procuración de Justicia 2026-2029, presentado el 17 de abril en el Centro Cultural del México Contemporáneo, establece que las 32 fiscalías federales del país deben fungir como vínculo entre la FGR y las acciones locales, articulando con fiscalías estatales y apoyando el combate a delitos de alto impacto.

El plan contempla el fortalecimiento de la presencia operativa en 61 municipios prioritarios. Además, abandona el enfoque reactivo y apuesta por inteligencia, ciencia y análisis estratégico.

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También incluye peritajes científicos y atención integral a víctimas como ejes del nuevo modelo de investigación.

En la conferencia estuvieron presentes representantes del poder legislativo, ejecutivo y titulares de las fuerzas federales. Crédito: FGR

Godoy anunció también la creación de unidades especializadas contra la extorsión, con uso de inteligencia, geolocalización y asfixia financiera para desmantelar redes criminales.

En materia de desaparición de personas, destacó la transformación del modelo de investigación, el fortalecimiento del sistema forense y la colaboración con agencias internacionales.

El plan también establece la perspectiva de género como obligatoria en todas las investigaciones, con énfasis en feminicidio y desaparición. Aunque cabe señalar que los feminicidios son investigados por las Fiscalías estatales.

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“Solo mediante la estandarización de protocolos será posible desarticular la violencia sistémica contra las mujeres”, afirmó la fiscal en la presentación del plan.

Asimismo, reconoció que el feminicidio sigue sin respuesta eficaz y subrayó la corresponsabilidad de la FGR para acabar con la impunidad.

La reestructuración contempla además un Servicio Profesional de Carrera con reglas claras para ingreso, ascenso y permanencia, y el Instituto Nacional de Ciencias Penales tendrá un papel central en la formación y certificación de cuadros especializados.

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Godoy reiteró que la institución instauró un régimen de tolerancia cero frente a la corrupción y la negligencia.

“A quienes delinquen, a quienes lastiman, a quienes creen que pueden seguir actuando con impunidad, les aseguro que la etapa de la indiferencia terminó”, afirmó la fiscal el pasado mes de abril.

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