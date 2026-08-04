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EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy martes 4 de agosto: Cae CEO mexicano de una casa de cambio en EEUU

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12:37 hsHoy

Marcos Arturo Kleiman Tronllan, director ejecutivo de MoneyFlip LLC, fue arrestado en Miami el pasado jueves 30 de julio de 2026 tras pagar a agentes federales encubiertos para asesinar a un empresario mexicano por una deuda, en un caso que comenzó como una investigación por lavado de dinero y terminó con un cargo federal por homicidio por encargo.

El ciudadano mexicano, de 40 años y residente permanente legal en Estados Unidos, llegó a convertir aproximadamente 750,000 dólares en criptomonedas para encubrir ganancias del narcotráfico, según la denuncia presentada ante el Distrito Sur de California.

Cae CEO mexicano de una casa de cambio en EEUU: convirtió 750 mil dólares del narco en criptomonedas y luego pagó por un asesinato

El director ejecutivo de MoneyFlip LLC contrató a agentes federales encubiertos, creyendo que eran sicarios, para asesinar a un empresario mexicano por una deuda

El director ejecutivo de MoneyFlip LLC convirtió 750,000 dólares del narcotráfico en criptomonedas y luego contrató a agentes federales encubiertos, creyendo que eran sicarios, para asesinar a un empresario mexicano por una deuda impaga. (Imagen Ilustrativa Infobae)
El director ejecutivo de MoneyFlip LLC convirtió 750,000 dólares del narcotráfico en criptomonedas y luego contrató a agentes federales encubiertos, creyendo que eran sicarios, para asesinar a un empresario mexicano por una deuda impaga. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Marcos Arturo Kleiman Tronllan, director ejecutivo de MoneyFlip LLC, fue arrestado en Miami el pasado jueves 30 de julio de 2026 tras pagar a agentes federales encubiertos para asesinar a un empresario mexicano por una deuda, en un caso que comenzó como una investigación por lavado de dinero y terminó con un cargo federal por homicidio por encargo.

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12:36 hsHoy

Seis presidentes, seis capos y un narco que decidió hablar. Esa es la apuesta de Anabel Hernández con Narcocracia, el libro que anunció este lunes a través del canal de YouTube de su podcast Narcosistema y que promete sacudir la versión oficial de cómo el crimen organizado penetró las instituciones mexicanas durante tres décadas.

El volumen, editado por Grijalbo, será construido sobre el testimonio de Sergio Villarreal Barragán, “El Grande”, ex lugarteniente del Cártel de los Beltrán Leyva.

Anabel Hernández anuncia su nuevo libro “Narcocracia” con el testimonio de “El Grande”, operador de Los Beltrán Leyva

El exlugarteniente de los Beltrán Leyva extraditado a Estados Unidos rompe el silencio sobre los vínculos entre el narcotráfico y seis gobiernos mexicanos

Anabel Hernández anunció Narcocracia, su nuevo libro editado por Grijalbo, en el que Sergio Villarreal Barragán "El Grande", ex operador del Cártel de los Beltrán Leyva y testigo en el juicio contra Genaro García Luna, revela cómo los cárteles mexicanos penetraron las instituciones del Estado durante tres décadas. (CUARTOSCURO/Narcosistema)
Anabel Hernández anunció Narcocracia, su nuevo libro editado por Grijalbo, en el que Sergio Villarreal Barragán "El Grande", ex operador del Cártel de los Beltrán Leyva y testigo en el juicio contra Genaro García Luna, revela cómo los cárteles mexicanos penetraron las instituciones del Estado durante tres décadas. (CUARTOSCURO/Narcosistema)

Seis presidentes, seis capos y un narco que decidió hablar. Esa es la apuesta de Anabel Hernández con Narcocracia, el libro que anunció este lunes a través del canal de YouTube de su podcast Narcosistema y que promete sacudir la versión oficial de cómo el crimen organizado penetró las instituciones mexicanas durante tres décadas.

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12:36 hsHoy

La audiencia inicial contra Ramón Ángel “N”, alias El R1, por el homicidio del exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo, fue suspendida este lunes 3 de agosto y se reanudará el martes 4 de agosto a las 08:00 horas.

La defensa del imputado argumentó ante el juez de Control del Poder Judicial de Michoacán que no tenía acceso a la carpeta de investigación y solicitó tiempo para revisar el expediente. El juzgador concedió la prórroga.

Difieren audiencia de “El R1” por homicidio del exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo: continuará el martes 4 de agosto

El juez de Control de Michoacán calificó de legal la detención del R1, pero aplazó la decisión sobre su vinculación a proceso por el homicidio de Carlos Manzo

El juez de Control de Michoacán calificó de legal la detención del R1, pero aplazó la decisión sobre su vinculación a proceso por el homicidio de Carlos Manzo. Su defensa pidió tiempo para revisar el expediente. La audiencia continúa este martes. (Foto: SSPC/Facebook)
El juez de Control de Michoacán calificó de legal la detención del R1, pero aplazó la decisión sobre su vinculación a proceso por el homicidio de Carlos Manzo. Su defensa pidió tiempo para revisar el expediente. La audiencia continúa este martes. (Foto: SSPC/Facebook)

La audiencia inicial contra Ramón Ángel “N”, alias El R1, por el homicidio del exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo, fue suspendida este lunes 3 de agosto y se reanudará el martes 4 de agosto a las 08:00 horas.

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