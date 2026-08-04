EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy martes 4 de agosto: Cae CEO mexicano de una casa de cambio en EEUU

Marcos Arturo Kleiman Tronllan, director ejecutivo de MoneyFlip LLC, fue arrestado en Miami el pasado jueves 30 de julio de 2026 tras pagar a agentes federales encubiertos para asesinar a un empresario mexicano por una deuda, en un caso que comenzó como una investigación por lavado de dinero y terminó con un cargo federal por homicidio por encargo.
El ciudadano mexicano, de 40 años y residente permanente legal en Estados Unidos, llegó a convertir aproximadamente 750,000 dólares en criptomonedas para encubrir ganancias del narcotráfico, según la denuncia presentada ante el Distrito Sur de California.
Marcos Arturo Kleiman Tronllan, director ejecutivo de MoneyFlip LLC, fue arrestado en Miami el pasado jueves 30 de julio de 2026 tras pagar a agentes federales encubiertos para asesinar a un empresario mexicano por una deuda, en un caso que comenzó como una investigación por lavado de dinero y terminó con un cargo federal por homicidio por encargo.
Seis presidentes, seis capos y un narco que decidió hablar. Esa es la apuesta de Anabel Hernández con Narcocracia, el libro que anunció este lunes a través del canal de YouTube de su podcast Narcosistema y que promete sacudir la versión oficial de cómo el crimen organizado penetró las instituciones mexicanas durante tres décadas.
El volumen, editado por Grijalbo, será construido sobre el testimonio de Sergio Villarreal Barragán, “El Grande”, ex lugarteniente del Cártel de los Beltrán Leyva.
Seis presidentes, seis capos y un narco que decidió hablar. Esa es la apuesta de Anabel Hernández con Narcocracia, el libro que anunció este lunes a través del canal de YouTube de su podcast Narcosistema y que promete sacudir la versión oficial de cómo el crimen organizado penetró las instituciones mexicanas durante tres décadas.
La audiencia inicial contra Ramón Ángel “N”, alias El R1, por el homicidio del exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo, fue suspendida este lunes 3 de agosto y se reanudará el martes 4 de agosto a las 08:00 horas.
La defensa del imputado argumentó ante el juez de Control del Poder Judicial de Michoacán que no tenía acceso a la carpeta de investigación y solicitó tiempo para revisar el expediente. El juzgador concedió la prórroga.
La audiencia inicial contra Ramón Ángel “N”, alias El R1, por el homicidio del exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo, fue suspendida este lunes 3 de agosto y se reanudará el martes 4 de agosto a las 08:00 horas.