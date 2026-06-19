Detienen a Enrique “N”, “El Coyotito”, objetivo prioritario ligado a homicidios y ataques contra policías en Sonora

Se le relacionado con un grupo criminal que opera en la entidad (Imagen Ilustrativa Infobae)

En rancho de Sonora fue detenido Enrique “N”, un sujeto apodado El Coyotito y quien es identificados por las autoridades como objetivo prioritario y presunto responsable de agresiones en contra de diversos elementos de seguridad en hechos violentos distintos, además de estar presuntamente relacionado con un grupo delictivo.

La detención del hombre fue informada por la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) el 18 de junio. El arresto del hombre corrió en una zona despoblada de Ímuris, como resultado de trabajos de vigilancia con drones.

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Enrique “N” cuenta con cuatro órdenes de aprehensión en su contra por su posible responsabilidad en delitos de alto impacto, entre los que se encuentra asociación delictuosa, homicidio calificado y tentativa de homicidio.

Ataques contra policías

El reporte señala que el sujeto recientemente capturado estaría relacionado con una agresión armada realizada el 30 de julio de 2020 en contra del comandante de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP), este último falleció durante un operativo de vigilancia en Estación Llano en el municipio de Santa Ana.

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Se le acusa de un ataque contra una agente de AMIC (AMIC Sonora)

De igual manera, “es investigado por el homicidio de Aarón “N”, agente de la Policía Municipal de Santa Ana, ocurrido en septiembre de 2021, y por una agresión contra un agente de la AMIC registrada en abril de 2026″.

Es por lo anterior que el sujeto capturado es identificado como un generador de violencia, así como parte de una estructura criminal que opera en la zona norte de Sonora, de manera particular en Ímuris, Cucurpe, Nogales y Magdalena de Kino.

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Fuerzas federales detienen a Hugo “El 01” en operativo coordinado en el norte del país

Por su parte, el 8 de junio pasado fue informado el arresto de Hugo “N”, alias El 01, identificado por las autoridades como un generador de violencia con presencia en los estados de Sonora y Chihuahua.

Fue asegurado durante un operativo realizado por fuerzas federales en coordinación con autoridades de Sonora. De acuerdo con información del Gabinete de Seguridad, la captura fue resultado de labores de inteligencia e investigación orientadas a ubicar a personas presuntamente vinculadas con actividades delictivas en la región norte del país.

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Ligado con ataques con drones

Las dependencias de seguridad señalaron que el detenido está relacionado con diversos delitos de alto impacto y lo identifican como un presunto operador involucrado en acciones violentas en ambas entidades. Entre las actividades que le atribuyen se encuentra el presunto uso de drones para realizar ataques dirigidos tanto contra grupos rivales como contra integrantes de corporaciones de seguridad.

(Imagen ilustrativa | Infobae México, Gabinete de Seguridad)

Durante el operativo, los agentes aseguraron un arma de fuego de uso exclusivo del Ejército que se encontraba en posesión del detenido. Tanto el armamento como el sospechoso fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para continuar con las investigaciones correspondientes.

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Dos detenidos de Los Salazar fueron procesados

Mientras que el 31 de mayo pasado Jesús “N” y Claudia “N” fueron vinculados a proceso por su presunta responsabilidad en el delito de delincuencia organizada para cometer tráfico de personas.

Los reportes de inteligencia señalan que ambos sujetos serían integrantes de la estructura de Los Salazar, organización ligada al Cártel de Sinaloa.

Jesús “N” fue identificado por áreas de inteligencia como probable jefe de una célula dedicada al tráfico de personas en la zona de Nogales, Sonora, con destino a Estados Unidos. Fue vinculado a proceso y quedó bajo prisión preventiva oficiosa. Claudia “N”, por su parte, fue señalada como posible colaboradora de dicha célula criminal.

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La investigación tuvo origen en una denuncia presentada por el Agregado Adjunto HSI ante la FGR. A partir de ese señalamiento, el Ministerio Público de la Federación (MPF) solicitó y obtuvo las órdenes de aprehensión contra ambos imputados por su posible participación en el delito de delincuencia organizada para cometer tráfico de personas.