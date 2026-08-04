El exfutbolista Gullit Peña se hace viral por reaparecer con una botella y en presunto estado de ebriedad sobre una moto

El exfutbolista Carlos Peña volvió al ojo del huracán después de que se difundiera un video donde con una botella en la mano y en presunto estado de ebriedad.
La escena, registrada en las calles de León, provocó una ola de reacciones y reabrió el debate sobre los problemas fuera de las canchas que han acompañado al exjugador de la Liga MX.
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En la grabación, Carlos Peña sostiene una bebida alcohólica y aparece junto a un conductor mientras se escucha la frase: “Venimos bien pedos, ¿verdad, Gullit?”. (TikTok/ @jdrm_97)
El video muestra a Peña junto a un conductor que también sostiene una bebida alcohólica. Durante la grabación, se escucha la pregunta: “Venimos bien pedos, ¿verdad, Gullit?”.
De figura en León a los escándalos fuera de las canchas
El recorrido del Gullit Peña en el futbol mexicano estuvo marcado por el éxito deportivo y episodios extradeportivos que modificaron su trayectoria.
- Fue pieza clave en el bicampeonato del ClubLeón y participó en el Mundial de Brasil 2014 con la Selección Mexicana.
- Destacó por su llegada al área y su golpeo de media distancia, cualidades que lo llevaron a equipos como Chivas, Cruz Azul y el Rangers de Escocia.
- Su carrera comenzó a decaer por problemas disciplinarios y el consumo de alcohol, lo que derivó en salidas abruptas de varios clubes.
Durante los últimos años, la imagen pública del mediocampista se ha visto definida más por sus polémicas personales que por sus logros profesionales.
Entre apoyo y críticas: las reacciones a las polémicas del Gullit
La viralización de su polémicas ha generado tanto críticas como mensajes de apoyo. Su fiel excompañero José Juan ‘Gallito’ Vázquez afirmó: “Lo quiero mucho y siempre estaremos para apoyarlo, orientarlo y escucharlo”.
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El propio Carlos reaccionó: “No me arrepiento de nada, soy lo que soy por lo que he hecho en mi vida y porque yo siempre he querido, nunca nadie me ha obligado a nada”.
La opinión pública nunca ha quitado la atención sobre sus actos. Ejemplo de ello es el cómo vuelve a la conversación con frecuencia su detención por conducir en estado de ebriedad.
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El presente del Gullit Peña: academia y nuevos proyectos
Pese a los episodios recientes, Peña ha encontrado una nueva faceta fuera de las canchas.
- Fundó la Gullit Academy en León, enfocada en el desarrollo de niños y adolescentes, con la meta de crear un equipo en la Tercera División Profesional.
- Además, ha incursionado como empresario, con actividades tanto en México como en Estados Unidos.
Así, estos proyectos muestran el intento del exfutbolista por reconectar con sus raíces futbolísticas y ofrecer oportunidades a nuevas generaciones pese a los infortunios que ha enfentado, mientras su vida personal permanece bajo la lupa pública.
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