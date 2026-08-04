El exfutbolista Gullit Peña se hace viral por reaparecer con una botella y en presunto estado de ebriedad sobre una moto

Un clip grabado en las calles de León muestra al Gullit con una botella en la mano, desatando recciones en redes y reavivando su respuesta de que no se arrepiente de nada. (TikTok/ @jdrm_97)

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El exfutbolista Carlos Peña volvió al ojo del huracán después de que se difundiera un video donde con una botella en la mano y en presunto estado de ebriedad.

La escena, registrada en las calles de León, provocó una ola de reacciones y reabrió el debate sobre los problemas fuera de las canchas que han acompañado al exjugador de la Liga MX.

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En la grabación, Carlos Peña sostiene una bebida alcohólica y aparece junto a un conductor mientras se escucha la frase: “Venimos bien pedos, ¿verdad, Gullit?”. (TikTok/ @jdrm_97)

El video muestra a Peña junto a un conductor que también sostiene una bebida alcohólica. Durante la grabación, se escucha la pregunta: “Venimos bien pedos, ¿verdad, Gullit?”.

De figura en León a los escándalos fuera de las canchas

El recorrido del Gullit Peña en el futbol mexicano estuvo marcado por el éxito deportivo y episodios extradeportivos que modificaron su trayectoria.

Fue pieza clave en el bicampeonato del ClubLeón y participó en el Mundial de Brasil 2014 con la Selección Mexicana .

Destacó por su llegada al área y su golpeo de media distancia, cualidades que lo llevaron a equipos como Chivas , Cruz Azul y el Rangers de Escocia.

Su carrera comenzó a decaer por problemas disciplinarios y el consumo de alcohol, lo que derivó en salidas abruptas de varios clubes.

Gullit Peña fue pieza clave en el bicampeonato del Club León y participó en el Mundial de Brasil 2014 con la Selección Mexicana junto al "Gallito" Vázquez. (X/ @clubleonfc)

Durante los últimos años, la imagen pública del mediocampista se ha visto definida más por sus polémicas personales que por sus logros profesionales.

Entre apoyo y críticas: las reacciones a las polémicas del Gullit

La viralización de su polémicas ha generado tanto críticas como mensajes de apoyo. Su fiel excompañero José Juan ‘Gallito’ Vázquez afirmó: “Lo quiero mucho y siempre estaremos para apoyarlo, orientarlo y escucharlo”.

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El propio Carlos reaccionó: “No me arrepiento de nada, soy lo que soy por lo que he hecho en mi vida y porque yo siempre he querido, nunca nadie me ha obligado a nada”.

En 2025, Carlos Peña fue detenido por conducir en estado de ebriedad. (Jovani Pérez)

La opinión pública nunca ha quitado la atención sobre sus actos. Ejemplo de ello es el cómo vuelve a la conversación con frecuencia su detención por conducir en estado de ebriedad.

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El presente del Gullit Peña: academia y nuevos proyectos

Pese a los episodios recientes, Peña ha encontrado una nueva faceta fuera de las canchas.

Fundó la Gullit Academy en León, enfocada en el desarrollo de niños y adolescentes, con la meta de crear un equipo en la Tercera División Profesional .

Además, ha incursionado como empresario, con actividades tanto en México como en Estados Unidos.

Carlos fundó la Gullit Academy en León e incursionó como empresario en México y Estados Unidos. (Especial)

Así, estos proyectos muestran el intento del exfutbolista por reconectar con sus raíces futbolísticas y ofrecer oportunidades a nuevas generaciones pese a los infortunios que ha enfentado, mientras su vida personal permanece bajo la lupa pública.

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