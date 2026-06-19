Una testigo, cámaras de vigilancia y peritajes: así construyó la Fiscalía CDMX el caso por feminicidio contra Ángel “N”

El sujeto capturado (FGJ-CDMX)

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) aprehendió y obtuvo la vinculación a proceso de Ángel “N”, un hombre investigado por su probable participación en el feminicidio de su pareja, crimen ocurrido el 26 de mayo de 2026 en la alcaldía Gustavo A. Madero.

El arresto fue realizado a menos de un mes de los hechos, el 17 de junio, cuando agentes de la Policía de Investigación (PDI) ejecutaron la orden de aprehensión en la alcaldía Iztapalapa.

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Las indagatorias establecieron que la víctima mantenía una relación sentimental con el imputado desde aproximadamente un año antes del crimen, periodo durante el cual habría sido sometida a actos de violencia.

Entró por una ventana, testigo ayudó a la construcción del caso

Una testigo declaró haber observado a Ángel “N” ingresar por una ventana a la habitación de la víctima. Posteriormente, la expareja de la mujer llegó al domicilio para dejar a la hija que ambos tenían en común; al arribar, escuchó gritos de auxilio provenientes del interior del inmueble, ingresó al lugar y encontró a la víctima inconsciente.

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(Imagen Ilustrativa Infobae)

El personal médico de los servicios de emergencia confirmó que la mujer ya no presentaba signos vitales.

La Fiscalía CDMX construyó el caso mediante el análisis de imágenes de cámaras de videovigilancia, dictámenes periciales, entrevistas y otros datos de prueba, elementos que en conjunto permitieron identificar a Ángel “N” como el probable responsable y sustentar la solicitud de una orden de aprehensión ante la autoridad judicial.

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Durante la audiencia inicial celebrada el 17 de junio, la Fiscalía CDMX presentó ante el juez los elementos de prueba recabados a lo largo de la investigación. Con base en ellos, la autoridad judicial resolvió vincular a proceso a Ángel “N” por el delito de feminicidio, le impuso la medida cautelar de prisión preventiva y fijó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

Detiene a hombre por feminicidio de joven en Iztacalco

Por su parte, el 23 de mayo pasado Cielo Beanjy, de 25 años, fue hallada sin vida al interior de un domicilio ubicado en la colonia Ampliación Gabriel Ramos Millán, en la alcaldía Iztacalco.

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(Imagen Ilustrativa Infobae)

La secuencia de eventos comenzó cuando Hugo, de 37 años y pareja sentimental de la víctima, contactó telefónicamente a la madre de Cielo para informarle que la joven presuntamente “se había puesto violenta” y perdido el conocimiento.

Por lo anterior, la mujer se trasladó al inmueble y solicitó la intervención de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), quienes ingresaron al domicilio con su autorización y encontraron a Cielo Beanjy en el piso.

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Paramédicos de Protección Civil acudieron al lugar para brindar atención médica, pero confirmaron que la joven ya no presentaba signos vitales. El cuerpo presentaba diversos golpes y lesiones visibles, circunstancia que llevó a las autoridades a tratar el caso de inmediato como una posible agresión de género.

[@ssccdmx/Archivo]

Hugo fue detenido en el lugar de los hechos y trasladado ante el Ministerio Público correspondiente, donde se determinará su situación jurídica conforme avancen las investigaciones. Los primeros informes señalaron que el hombre y la mujer mantenían una relación sentimental de aproximadamente cuatro años y compartían el domicilio donde ocurrieron los hechos.

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La FGJ-CDMX inició una carpeta de investigación a través de la Fiscalía Especializada en Feminicidios, instancia que asumió el caso para esclarecer las circunstancias de la muerte y determinar las responsabilidades.

Peritos y agentes de investigación realizaron diligencias dentro del inmueble con el fin de recabar indicios, testimonios y pruebas que permitan reconstruir lo ocurrido durante las horas previas al deceso de la joven.

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