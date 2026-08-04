Nueva York prueba reducir a una vez por semana el cambio de lado de autos estacionados para limpiar calles en Brooklyn

Nueva York puso en marcha en Brooklyn un programa piloto de estacionamiento en lados alternos en 12 calles de Prospect Heights del 3 de agosto al 25 de septiembre de 2026 (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

Nueva York puso en marcha un programa piloto en Brooklyn para probar en 12 calles de Prospect Heights un esquema con una sola jornada semanal de estacionamiento en lados alternos, en lugar de dos. Según el sitio oficial de Crystal Hudson, será del del 3 de agosto al 25 de septiembre de 2026.

Durante el período de prueba, la regla cambia en un punto clave: la fiscalización se concentrará únicamente en jueves y viernes, de acuerdo con el lado de la calle asignado en cada caso. En la práctica, quienes estacionen en las calles incluidas deberán mover el auto una vez por semana para permitir el barrido y la limpieza de cordones.

PUBLICIDAD

La oficina de Hudson indicó que la iniciativa responde a un reclamo recurrente de residentes, que cuestionan si la limpieza dos veces por semana sigue siendo necesaria para sostener el mismo nivel de higiene vial.

La elección de Prospect Heights, de acuerdo con la explicación oficial, se basó en datos de limpieza y en consideraciones operativas de DSNY.

El organismo seguirá monitoreando las calles participantes durante todo el piloto para evaluar si la frecuencia semanal alcanza para mantener las condiciones.

En esa evaluación, el cumplimiento será determinante: si muchos vehículos no se mueven el día asignado, DSNY no podrá limpiar el cordón y el resultado quedará distorsionado.

PUBLICIDAD

Cómo funcionará la fiscalización durante el piloto

La fiscalización del estacionamiento en lados alternos se concentrará solo en jueves y viernes, según el lado de la calle asignado (Ayuntamiento de Nueva York)

Uno de los puntos del esquema es la señalización. Los carteles metálicos de estacionamiento en lados alternos no se modificarán, aunque la regla de control sí cambie mientras dure la prueba. La pauta comunicada oficialmente es que los conductores solo recibirán una multa si no mueven el vehículo en su “día designado” (jueves o viernes, según el lado/segmento).

Fuera de ese día, no deberían aplicarse sanciones por estacionamiento en el lado alterno, incluso si el cartel indica dos limpiezas semanales.

La oficina de Hudson también difundió un canal de contacto para reclamos: si un conductor recibe una infracción en un día en el que, bajo el piloto, no se fiscaliza, puede comunicarse con la oficina del distrito con su nombre, patente y número de multa, y adjuntar una foto del ticket si está disponible.

PUBLICIDAD

De acuerdo con el sitio oficial de Crystal Hudson, Concejo Municipal de Nueva York, el propósito es ordenar casos puntuales en un contexto en el que la cartelería no reflejará el cambio temporal de fiscalización

Las 12 calles incluidas en Prospect Heights

El programa abarca 12 calles, con tramos específicos dentro de Prospect Heights. La lista publicada por la concejala Crystal Hudson incluye:

Pacific Street , de Grand Avenue a Vanderbilt Avenue

Dean Street , de Vanderbilt Avenue a Grand Avenue

Bergen Street , de Grand Avenue a Vanderbilt Avenue

St. Marks Avenue , de Vanderbilt Avenue a Grand Avenue

Prospect Place , de Grand Avenue a Vanderbilt Avenue

Park Place , de Vanderbilt Avenue a Grand Avenue

Sterling Place , de Washington Avenue a Vanderbilt Avenue

St. John’s Place , de Plaza Street East a Washington Avenue

Lincoln Place , de Washington Avenue a Underhill Avenue

Butler Place , de Plaza Street East a Sterling Place

Underhill Avenue , de Eastern Parkway a Atlantic Avenue

Washington Avenue, de Prospect Place a Atlantic Avenue

Qué medirá DSNY y por qué importa el cumplimiento

DSNY monitoreará las 12 calles del programa piloto para evaluar si la limpieza semanal mantiene las condiciones de higiene vial (Imagen Ilustrativa Infobae)

La lógica del piloto, según el planteo oficial, es que una menor frecuencia podría traducirse en mayor cumplimiento: si el vecino sabe que solo debe mover el vehículo una vez por semana, aumentan las chances de que lo haga el día indicado, permitiendo que los equipos de limpieza accedan al cordón.

PUBLICIDAD

En esa misma línea, la comunicación oficial remarcó que la información recolectada “solo sirve” si las calles efectivamente pueden limpiarse, por lo que pidió que los conductores retiren sus autos en el día asignado.

La cobertura de medios locales también presentó el piloto como un alivio operativo para conductores y como una prueba para DSNY: durante varias semanas, los automovilistas pasarán de mover el auto dos veces por semana a hacerlo una sola vez, con fiscalización limitada a jueves y viernes, y con evaluación del estado de limpieza durante el período de vigencia, según PIX11 News.

PUBLICIDAD