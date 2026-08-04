Estados Unidos
Agregar Infobae enGoogle

Nueva York prueba reducir a una vez por semana el cambio de lado de autos estacionados para limpiar calles en Brooklyn

El piloto arrancó el 3 de agosto y se extiende hasta el 25 de septiembre en 12 tramos de Prospect Heights

Tres parquímetros modernos de color gris oscuro se alinean en una acera de Nueva York, con taxis amarillos y edificios de ladrillo con escaleras de incendios en el fondo.
Nueva York puso en marcha en Brooklyn un programa piloto de estacionamiento en lados alternos en 12 calles de Prospect Heights del 3 de agosto al 25 de septiembre de 2026 (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

Nueva York puso en marcha un programa piloto en Brooklyn para probar en 12 calles de Prospect Heights un esquema con una sola jornada semanal de estacionamiento en lados alternos, en lugar de dos. Según el sitio oficial de Crystal Hudson, será del del 3 de agosto al 25 de septiembre de 2026.

Durante el período de prueba, la regla cambia en un punto clave: la fiscalización se concentrará únicamente en jueves y viernes, de acuerdo con el lado de la calle asignado en cada caso. En la práctica, quienes estacionen en las calles incluidas deberán mover el auto una vez por semana para permitir el barrido y la limpieza de cordones.

PUBLICIDAD

La oficina de Hudson indicó que la iniciativa responde a un reclamo recurrente de residentes, que cuestionan si la limpieza dos veces por semana sigue siendo necesaria para sostener el mismo nivel de higiene vial.

La elección de Prospect Heights, de acuerdo con la explicación oficial, se basó en datos de limpieza y en consideraciones operativas de DSNY.

El organismo seguirá monitoreando las calles participantes durante todo el piloto para evaluar si la frecuencia semanal alcanza para mantener las condiciones.

En esa evaluación, el cumplimiento será determinante: si muchos vehículos no se mueven el día asignado, DSNY no podrá limpiar el cordón y el resultado quedará distorsionado.

PUBLICIDAD

Cómo funcionará la fiscalización durante el piloto

Mapa de calles de la ciudad de Nueva York. Vías seleccionadas en naranja. Título: Área piloto de reducción ASP Distrito 35. Logo del Departamento de Sanidad. Escala en pies
La fiscalización del estacionamiento en lados alternos se concentrará solo en jueves y viernes, según el lado de la calle asignado (Ayuntamiento de Nueva York)

Uno de los puntos del esquema es la señalización. Los carteles metálicos de estacionamiento en lados alternos no se modificarán, aunque la regla de control sí cambie mientras dure la prueba. La pauta comunicada oficialmente es que los conductores solo recibirán una multa si no mueven el vehículo en su “día designado” (jueves o viernes, según el lado/segmento).

Fuera de ese día, no deberían aplicarse sanciones por estacionamiento en el lado alterno, incluso si el cartel indica dos limpiezas semanales.

La oficina de Hudson también difundió un canal de contacto para reclamos: si un conductor recibe una infracción en un día en el que, bajo el piloto, no se fiscaliza, puede comunicarse con la oficina del distrito con su nombre, patente y número de multa, y adjuntar una foto del ticket si está disponible.

De acuerdo con el sitio oficial de Crystal Hudson, Concejo Municipal de Nueva York, el propósito es ordenar casos puntuales en un contexto en el que la cartelería no reflejará el cambio temporal de fiscalización

Las 12 calles incluidas en Prospect Heights

El programa abarca 12 calles, con tramos específicos dentro de Prospect Heights. La lista publicada por la concejala Crystal Hudson incluye:

  • Pacific Street, de Grand Avenue a Vanderbilt Avenue
  • Dean Street, de Vanderbilt Avenue a Grand Avenue
  • Bergen Street, de Grand Avenue a Vanderbilt Avenue
  • St. Marks Avenue, de Vanderbilt Avenue a Grand Avenue
  • Prospect Place, de Grand Avenue a Vanderbilt Avenue
  • Park Place, de Vanderbilt Avenue a Grand Avenue
  • Sterling Place, de Washington Avenue a Vanderbilt Avenue
  • St. John’s Place, de Plaza Street East a Washington Avenue
  • Lincoln Place, de Washington Avenue a Underhill Avenue
  • Butler Place, de Plaza Street East a Sterling Place
  • Underhill Avenue, de Eastern Parkway a Atlantic Avenue
  • Washington Avenue, de Prospect Place a Atlantic Avenue

Qué medirá DSNY y por qué importa el cumplimiento

Hilera de parquímetros negros en una acera de Nueva York, con taxis amarillos circulando y edificios urbanos con escaleras de incendios en el fondo.
DSNY monitoreará las 12 calles del programa piloto para evaluar si la limpieza semanal mantiene las condiciones de higiene vial (Imagen Ilustrativa Infobae)

La lógica del piloto, según el planteo oficial, es que una menor frecuencia podría traducirse en mayor cumplimiento: si el vecino sabe que solo debe mover el vehículo una vez por semana, aumentan las chances de que lo haga el día indicado, permitiendo que los equipos de limpieza accedan al cordón.

En esa misma línea, la comunicación oficial remarcó que la información recolectada “solo sirve” si las calles efectivamente pueden limpiarse, por lo que pidió que los conductores retiren sus autos en el día asignado.

La cobertura de medios locales también presentó el piloto como un alivio operativo para conductores y como una prueba para DSNY: durante varias semanas, los automovilistas pasarán de mover el auto dos veces por semana a hacerlo una sola vez, con fiscalización limitada a jueves y viernes, y con evaluación del estado de limpieza durante el período de vigencia, según PIX11 News.

Temas Relacionados

BrooklynNew York CityPico y PlacaLimpiezaEstados Unidos Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Knicks y Warriors entre los peores mercados de la NBA en 2026: qué está pasando con las franquicias más populares

Un ranking de The Athletic, publicado el 3 de agosto, no midió poder actual, sino progreso frente al cierre del curso anterior, y dejó mal posicionados a dos gigantes por movimientos de bajo impacto y varias bajas por lesiones

Knicks y Warriors entre los peores mercados de la NBA en 2026: qué está pasando con las franquicias más populares

Crece la tensión diplomática entre Estados Unidos y Brasil: Washington revocó la visa de la embajadora de Lula da Silva

Washington atribuyó la decisión a la negativa del gobierno de Lula de autorizar a su embajador designado y advirtió que podría adoptar nuevas medidas si persiste el conflicto

Crece la tensión diplomática entre Estados Unidos y Brasil: Washington revocó la visa de la embajadora de Lula da Silva

Claves del regreso a clases en Nueva York y Nueva Jersey: fechas de inicio, vacaciones y cómo revisar el calendario de tu escuela

El ciclo lectivo 2026-2027 ya tiene cronogramas confirmados en varios distritos, con aperturas mayoritarias entre el 3 y el 10 de septiembre en el estado neoyorquino y una jornada muy repetida el 8 de septiembre en el territorio vecino

Claves del regreso a clases en Nueva York y Nueva Jersey: fechas de inicio, vacaciones y cómo revisar el calendario de tu escuela

Pedro Alliana, vicepresidente del Paraguay: “La relación bilateral con Estados Unidos atraviesa un momento extraordinario”

El vicepresidente Alliana se reunió en Washington con Marco Rubio, secretario de Estado, para analizar los vínculos diplomáticos entre ambos países, que tienen agenda común respecto a la ofensiva regional de China y la lucha contra los carteles de la droga asociados al terrorismo financiado por Irán

Pedro Alliana, vicepresidente del Paraguay: “La relación bilateral con Estados Unidos atraviesa un momento extraordinario”

Paraguay y Estados Unidos firmaron un acuerdo para fortalecer la cooperación nuclear civil

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y el canciller de Paraguay, Rubén Ramírez, encabezaron una ceremonia oficial en el Departamento de Estado

Paraguay y Estados Unidos firmaron un acuerdo para fortalecer la cooperación nuclear civil

TECNO

Cómo convertirse en una Guerrera K-pop con IA: guía paso a paso

Cómo convertirse en una Guerrera K-pop con IA: guía paso a paso

Un robot se desmaya en plena presentación y deja una imagen de película con Qualcomm

WhatsApp: así puedes agregar tu Gmail para recuperar la cuenta si se pierde el número

Qué pasa con las cuentas inactivas de Netflix, Gmail o PlayStation: momento hacker

Cómo crear un chat paralelo en WhatsApp con miembros de otro grupo

ENTRETENIMIENTO

The Beatles y los cuatro irremplazables: reeditan Rubber Soul con una canción inédita de John Lennon

The Beatles y los cuatro irremplazables: reeditan Rubber Soul con una canción inédita de John Lennon

Murió Mary Rivera, la actriz que interpretó a la abuela de Ned en ‘Spider-Man: No Way Home’

‘Monster: The Lizzie Borden Story’: fecha de estreno y todo lo que se sabe de la serie de Netflix

Bruce Springsteen celebra la recuperación de su esposa tras ocho años de batalla contra el cáncer

Pokémon enfrenta una demanda tras hallazgo de presuntas cámaras ocultas en baños de su sede en EE. UU.

MUNDO

Un estudio con laberintos y hormigas indica que la inteligencia colectiva podría superar a los mejores modelos de IA

Un estudio con laberintos y hormigas indica que la inteligencia colectiva podría superar a los mejores modelos de IA

Benjamin Netanyahu condicionó la retirada israelí de Gaza al desarme de Hamas

La desnutrición infantil en Afganistán alcanza niveles sin precedentes, advierte la ONU

Ucrania acusó a Rusia de un nuevo crimen de guerra tras difundirse el video de un dron que ataca a un civil

El S&P 500 y el Dow Jones cerraron con nuevos récords tras el repunte de las acciones y la baja del crudo