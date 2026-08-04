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Leagues Cup 2026: Sigue en vivo el minuto a minuto del partido, Charlotte vs Pumas

Los Felinos debutan en el torneo binacional después de golear 5-1 a los Bravos del FC Juárez en el Torneo Apertura 2026 de la Liga Mx

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Charlotte FC recibe a los Pumas de la UNAM en el arranque de la Leagues Cup 2026. Es el primer enfrentamiento oficial entre ambos clubes, el cual se llevará a cabo desde el Bank of America Stadium.

El equipo de los Estados Unidos, Charlotte FC, llega a esta cita tras una derrota de visitante ante Chicago Fire. Mientras tanto, los Pumas de la UNAM vienen de golear 5-1 al FC Juárez en la Liga MX, con un hat-trick de Juninho y goles de Robert Morales y Guillermo Martínez.

23:42 hsHoy

Números recientes

  • Charlotte: 3 victorias, 1 empate y 1 derrota en sus últimos cinco partidos. Tiene récord positivo contra equipos de la Liga MX: en seis partidos suma dos victorias por penales, dos en tiempo regular y solo una derrota en 90 minutos.
  • Pumas: 2 victorias, 1 empate y 2 derrotas en sus últimos cinco juegos. Tiene cuatro victorias y cuatro derrotas ante equipos MLS, incluyendo un 3-0 favorable contra DC United y un 4-0 adverso ante Seattle Sounders.
23:42 hsHoy

Momento de cada equipo

Charlotte FC juega en casa y mantiene una buena racha en su estadio, con solo una derrota en los últimos cinco partidos como local. Pumas, subcampeón de la Liga MX, llega con ánimo renovado tras dos victorias consecutivas en el torneo local y una gran actuación ofensiva en su último partido.

23:42 hsHoy

Posible alineación de Pumas

(4-2-3-1):

  • Keylor Navas
  • Rodrigo López, Nathan Silva, Rubén Duarte, Álvaro Angulo
  • Pedro Vite, Santiago Trigos, Sebastián Córdova
  • Uriel Antuna, Juninho, Robert Morales

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