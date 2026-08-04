Leagues Cup 2026: Sigue en vivo el minuto a minuto del partido, Charlotte vs Pumas

Charlotte FC recibe a los Pumas de la UNAM en el arranque de la Leagues Cup 2026. Es el primer enfrentamiento oficial entre ambos clubes, el cual se llevará a cabo desde el Bank of America Stadium.

El equipo de los Estados Unidos, Charlotte FC, llega a esta cita tras una derrota de visitante ante Chicago Fire. Mientras tanto, los Pumas de la UNAM vienen de golear 5-1 al FC Juárez en la Liga MX, con un hat-trick de Juninho y goles de Robert Morales y Guillermo Martínez.