México

Procesan a “El Vani”, de La Familia Michoacana, por el secuestro de 12 personas: quedará preso en El Altiplano

El Ministerio Público Federal aportó pruebas suficientes para enviar a prisión preventiva al presunto integrante del grupo criminal

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Primer plano de un hombre sonriente con una barra negra sobre sus ojos; de fondo, un muro de cárcel de hormigón con concertinas y dos torres de vigilancia.
El Vani cuenta con un arresto previo en el 2021 por policías de la CDMX. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Fiscalía General de la República (FGR) anunció este 17 de junio que logró la vinculación a proceso en contra Jhovany Aguirre Benítez, alias “El Vani”, presunto integrante de La Familia Michoacana, por el delito de delincuencia organizada con la finalidad de cometer secuestro.

El imputado recibió de un juez la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa en el Centro Federal de Reinserción Social número 1, conocido como El Altiplano, y se fijaron dos meses de plazo para la investigación complementaria.

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Según el reporte federal, este caso arrancó en enero de 2023, a raíz de una denuncia por la privación de la libertad de 12 personas. La Policía Federal Ministerial, de la Agencia de Investigación Criminal, ejecutó la orden de aprehensión en Hermosillo, Sonora.

Imagen compartida por la FGR tras el anuncio de la vinculación a proceso. Crédito: FGR
Imagen compartida por la FGR tras el anuncio de la vinculación a proceso. Crédito: FGR

Posteriormente el Ministerio Público Federal adscrito a la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) aportó los datos de prueba que permitieron obtener la vinculación a proceso.

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Cabe señalar que los datos revelados por la autoridad federal genera dudas, debido a que el mismo sujeto fue detenido por policías capitalinos en el 2021.

“El Vani” ya había sido detenido en 2021 en la CDMX, sin que conste su liberación

El 15 de agosto de 2021, efectivos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC) detuvieron a Aguirre Benítez en la alcaldía Álvaro Obregón. Viajaba en una camioneta Mercedes Benz de alta gama sin placas de circulación.

Al momento de su captura se le aseguró una pistola calibre .380 mm y un kilo de cocaína.

Vani Familia Michoacana (Foto: SSC-CDMX)
Fue detenido en el 2021 por policías de la CDMX. Crédito: SSC

Aguirre Benítez presuntamente intentó huir al percatarse de la presencia de los policías, pero fue aprehendido antes de lograrlo. Según reportes de medios nacionales, ofreció 2 millones de pesos a los agentes para que lo dejaran en libertad. La oferta no prosperó y fue trasladado a la agencia del Ministerio Público de la FGR.

Esa captura ocurrió durante la administración de Claudia Sheinbaum como jefa de Gobierno de la CDMX y con Omar García Harfuch al frente de la SSC capitalina, hoy presidenta de México y secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del gobierno federal, respectivamente.

No hay información pública disponible sobre los motivos por los que Aguirre Benítez habría recuperado la libertad tras ese arresto. La FGR tampoco detalló este 17 de junio si la orden de aprensión en su contra, cumplimentada en Sonora, fue realizada con él ya preso.

El gobernador de Veracruz lo señaló como financiero de campañas políticas

En junio de 2022, el entonces gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, señaló a “El Vani” —conocido también como “El Gallo” en esa entidad— como presunto operador financiero de campañas políticas en el municipio de Jesús Carranza, del Istmo de Tehuantepec, donde presuntamente también fungía como jefe de plaza.

“Tenía dos sobrenombres, el Gallo en el lado de Veracruz, pero era conocido como el Vani donde también operaba en otro estado”, dijo García Jiménez en conferencia.

Veracruz Morena (Foto: Captura de pantalla)
Señalamientos del exgobernador de Veracruz. Crédito: Gobierno de Veracruz

“Esa persona tiene intereses en Jesús Carranza y nosotros pensamos que es el que financió algunas campañas”, añadió.

Las declaraciones surgieron en el contexto de la detención de Pasiano Rueda Canseco, alcalde electo de ese municipio por el Partido del Trabajo.

García Jiménez sugirió vínculos entre el capo y el político, aunque aclaró que no había presentado denuncia formal y que correspondía a las autoridades ministeriales investigar las presuntas corruptelas electorales.

El entonces gobernador explicó que La Familia Michoacana buscaba influir en el proceso electoral de Jesús Carranza porque el municipio es paso obligado para el tráfico de personas y escenario de robo de ganado.

Reportes previos de este medio señalaron que “El Vani” contaba con una orden de aprehensión previa en el Estado de México por delincuencia organizada, blanqueo de activos, narcotráfico, portación de armas de uso exclusivo del ejército, secuestro, extorsión, tortura, violación, privación de la libertad, homicidio, tráfico de armas, prostitución y lavado de dinero.

Presuntamente se encargaba del trasiego de estupefacientes provenientes de Sudamérica.

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