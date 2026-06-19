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Despliegan operativo de Seguridad en La Minerva de Guadalajara tras el triunfo de la Selección Mexicana

La Secretaría de Seguridad de Jalisco anunció el reforzamiento en coordinación con el Gabinete de Seguridad

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Aficionados se concentraron el la famosa glorieta de la capital del estado. Crédito: @PCJalisco
Aficionados se concentraron el la famosa glorieta de la capital del estado. Crédito: @PCJalisco

La Secretaría de Seguridad de Jalisco desplegó un operativo conjunto con el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México en la Glorieta de La Minerva, en Guadalajara, para resguardar a los aficionados que salieron a festejar el triunfo de la Selección Mexicana sobre Corea del Sur en el marco de la Copa Mundial 2026.

El Tri venció 1-0 con gol de Luis Romo, en el evento que tuvo como sede el Estadio Guadalajara.

La Glorieta de La Minerva, punto de encuentro tradicional de la afición tapatía, registró una alta concentración de personas que desbordó sus alrededores tras el pitazo final. Las autoridades cerraron la circulación vehicular en la zona ante la afluencia de aficionados que salieron a celebrar el segundo triunfo consecutivo del equipo nacional en el torneo.

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Protección Civil Jalisco pidió celebrar con responsabilidad

Por su parte, la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco emitió recomendaciones para quienes buscan asistir a La Minerva la noche de este 18 de junio.

Elementos de Protección Civil en la zona de La Minerva. Crédito: @PCJalisco
Elementos de Protección Civil en la zona de La Minerva. Crédito: @PCJalisco

Entre los consejos está el mantenerse hidratados, establecer un punto de encuentro con acompañantes, evitar subir a monumentos o estructuras y no manejar bajo los efectos del alcohol.

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Las autoridades llamaron a usar transporte público, taxi o conductor designado en caso de haber consumido bebidas alcohólicas, y a seguir en todo momento las indicaciones del personal de apoyo desplegado en la zona. El llamado cerró con un mensaje dirigido a la afición: celebrar con respeto y cuidándose entre todos.

Asistentes se concentraron en la glorieta jalisciense. Crédito: Seguridad Jalisco
Asistentes se concentraron en la glorieta jalisciense. Crédito: Seguridad Jalisco

El antecedente más reciente en La Minerva fue el concierto gratuito de Maná del pasado miércoles 17 de junio, previo al partido, que reunió a 170 mil personas. Durante ese evento se brindaron 15 atenciones prehospitalarias, principalmente por deshidratación e hipoglucemia, y se realizaron dos traslados hospitalarios por sospecha de infarto.

Sheinbaum presentó el Plan Kukulcán en Jalisco el 6 de marzo

El despliegue en La Minerva se enmarcó en el Plan Kukulcán, la estrategia integral de seguridad diseñada por el Gobierno de México para la Copa Mundial. La presidenta Claudia Sheinbaum lo presentó desde Zapopan junto con el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, y el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch.

El plan contempla más de 99 mil efectivos a nivel nacional entre Fuerzas Armadas, agentes de seguridad pública y personal de seguridad privada, además de 24 aeronaves, sistemas antidrones y tecnología de videovigilancia.

Para Guadalajara, el dispositivo considera alrededor de 17 mil 700 elementos desplegados en el Estadio Guadalajara, el Aeropuerto Miguel Hidalgo, hoteles, centros de entrenamiento y zonas del Fan Festival.

El general Román Villalvazo, jefe del Centro de Coordinación de la Copa Mundial, explicó que cada instalación objetivo contaría con cinturones de seguridad inmediato, mediato y lejano, además de barridos QBRNE —químico, biológico, radiológico, nuclear y antiexplosivos— previos al arranque del torneo.

Los operativos arrancarían 15 días antes del inicio del Mundial y se extenderían hasta 15 días después de que Guadalajara disputara su último partido, previsto para el 25 de junio.

García Harfuch detalló que el plan incluyó una Mesa de Coordinación Estratégica entre dependencias del Gobierno de México y representantes de la FIFA, con mecanismos de cooperación internacional con Estados Unidos y Canadá para el intercambio de información y la planeación operativa.

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