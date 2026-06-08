México

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 8 de junio: Gabinete de Seguridad registra 28 homicidios dolosos en un día, la cifra más baja de la actual administración

Sigue las noticias más importantes sobre los acontecimientos violentos del país con Infobae México

Guardar
Google icon
12:51 hsHoy

México registró 28 homicidios dolosos en un día, la cifra más baja de la actual administración

El Gabinete de Seguridad informó que el 7 de junio se contabilizaron 28 víctimas de homicidio doloso en todo el país, el registro diario más bajo de la presente administración. De acuerdo con el reporte oficial, Guanajuato concentró cuatro casos, mientras que Baja California y Sinaloa reportaron tres cada uno. Las autoridades señalaron que mantendrán las acciones coordinadas de seguridad para fortalecer las condiciones de paz en el territorio nacional.

Temas Relacionados

SeguridadCrimen organizadoAtaque armadoDetenidosNarco en MéxicoNarcotráfico en Méxicomexico-seguridadmexico-noticias

Últimas noticias

EN VIVO Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy lunes 8 de junio

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer en el Valle de México

EN VIVO Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy lunes 8 de junio

Las lluvias inundan el drenaje de la CDMX y las ratas buscan tu casa: las enfermedades que traen y cómo cerrarles el paso

Con la llegada de la temporada de lluvias a la capital, surge una amenaza silenciosa para la salud pública

Las lluvias inundan el drenaje de la CDMX y las ratas buscan tu casa: las enfermedades que traen y cómo cerrarles el paso

EN VIVO | La Mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum hoy lunes 8 de junio

La mandataria mexicana informó sobre temas de relevancia nacional e internacional y respondió las preguntas de la prensa en su conferencia

EN VIVO | La Mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum hoy lunes 8 de junio

Clima del puerto de Veracruz: probabilidad de lluvia y temperaturas del 8 de junio

La ciudad portuaria es conocida por su clima tropical y húmedo ampliamente relacionado a los fenómenos meteorológicos del golfo de México

Clima del puerto de Veracruz: probabilidad de lluvia y temperaturas del 8 de junio

Temblor hoy en México: noticias actividad sísmica 8 de junio de 2026

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos este lunes

Temblor hoy en México: noticias actividad sísmica 8 de junio de 2026

ÚLTIMAS NOTICIAS

Entre boxes, Nicole Neumann y su hijo Cruz alentaron a Manu Urcera en la carrera de automovilismo

Entre boxes, Nicole Neumann y su hijo Cruz alentaron a Manu Urcera en la carrera de automovilismo

Un tribunal iraní rechazó el recurso del cineasta Jafar Panahi contra su condena a la cárcel

Es fanático de Los Redondos y llamó a su hijo “Patricio Rey”: la historia familiar que volvió a emocionar tras la despedida del Indio

Detuvieron a los dos delincuentes que balearon a un influencer en Barracas: uno tenía pedido de captura

La seguridad no admite tiempo suplementario

INFOBAE AMÉRICA

Un tribunal iraní rechazó el recurso del cineasta Jafar Panahi contra su condena a la cárcel

Un tribunal iraní rechazó el recurso del cineasta Jafar Panahi contra su condena a la cárcel

La SE-CONRED promueve el plan familiar de respuesta ante emergencias en Guatemala

Disminuyeron los nacimientos y muertes en República Dominicana en cinco años

El Salvador cumple cinco años de la Ley Bitcoin con un alcance más acotado tras varias reformas

El Salvador registra 21 embarazos adolescentes diarios, según el Fondo de Población de las Naciones Unidas

DEPORTES

La cruda confesión de Ronald Koeman al hablar sobre la enfermedad de su esposa en la previa del Mundial 2026: “Es difícil”

La cruda confesión de Ronald Koeman al hablar sobre la enfermedad de su esposa en la previa del Mundial 2026: “Es difícil”

Simone Biles reveló que estuvo al borde de la muerte: “Mi cuerpo se desplomó”

Leandro Paredes, íntimo: la interna de su vuelta a Boca Juniors, el deseo de jugar con Neymar y los rumores sobre el interés del Inter Miami

Conmoción en la NBA: murió Stacey King, el tricampeón en los Chicago Bulls de Jordan que pasó por el básquet argentino

El nuevo parte médico sobre el estado de salud Christian Eriksen tras su descompensación en el partido Dinamarca-Ucrania