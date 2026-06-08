EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 8 de junio: Gabinete de Seguridad registra 28 homicidios dolosos en un día, la cifra más baja de la actual administración

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México registró 28 homicidios dolosos en un día, la cifra más baja de la actual administración
El Gabinete de Seguridad informó que el 7 de junio se contabilizaron 28 víctimas de homicidio doloso en todo el país, el registro diario más bajo de la presente administración. De acuerdo con el reporte oficial, Guanajuato concentró cuatro casos, mientras que Baja California y Sinaloa reportaron tres cada uno. Las autoridades señalaron que mantendrán las acciones coordinadas de seguridad para fortalecer las condiciones de paz en el territorio nacional.