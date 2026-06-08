EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 8 de junio: Gabinete de Seguridad registra 28 homicidios dolosos en un día, la cifra más baja de la actual administración

El Gabinete de Seguridad informó que el 7 de junio se contabilizaron 28 víctimas de homicidio doloso en todo el país, el registro diario más bajo de la presente administración. De acuerdo con el reporte oficial, Guanajuato concentró cuatro casos, mientras que Baja California y Sinaloa reportaron tres cada uno. Las autoridades señalaron que mantendrán las acciones coordinadas de seguridad para fortalecer las condiciones de paz en el territorio nacional.

México registró 28 homicidios dolosos en un día, la cifra más baja de la actual administración

Últimas noticias

EN VIVO Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy lunes 8 de junio Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer en el Valle de México

Las lluvias inundan el drenaje de la CDMX y las ratas buscan tu casa: las enfermedades que traen y cómo cerrarles el paso Con la llegada de la temporada de lluvias a la capital, surge una amenaza silenciosa para la salud pública

EN VIVO | La Mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum hoy lunes 8 de junio La mandataria mexicana informó sobre temas de relevancia nacional e internacional y respondió las preguntas de la prensa en su conferencia

Clima del puerto de Veracruz: probabilidad de lluvia y temperaturas del 8 de junio La ciudad portuaria es conocida por su clima tropical y húmedo ampliamente relacionado a los fenómenos meteorológicos del golfo de México