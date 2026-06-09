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Detienen a nueve sujetos armados en Culiacán que trataron de escapar entre techos de casas: hay menores arrestados

Algunos de los ahora detenidos resultaron heridos al tratar de escapar de los agentes

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Detienen a nueve sujetos armados en Culiacán que trataron de escapar entre techos de casas: hay menores arrestados
fueron detenidos tras dos acciones (SSP Sinaloa)

Un total de nueve personas armadas fueron detenidas en Sinaloa luego de revisiones a inmuebles en la capital de la entidad, entre los sujetos arrestados hay dos menores de edad.

El 8 de junio la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Sinaloa informó sobre el resultado de un reporte sobre sujetos armados en un inmueble ubicado en el sector Valle Alto, en Culiacán.

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Por lo anterior, agentes de seguridad acudieron al sitio y vieron a cuatro sujetos en un vehículo y quienes llevaban armas largas y chalecos tácticos. Cuando dichos sujetos vieron a los agentes entraron de manera rápida a un inmueble.

Es por ello que los uniformados les dieron seguimiento, lo que resultó en el arresto de cuatro individuos armados. Asimismo, otros sujetos trataron de huir de los agentes brincando a casas contiguas a la revisada en un primer momento.

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En los operativos no fueron reportados agentes heridos (imagen ilustrativa) (Crédito: Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Escuinapa)
En los operativos no fueron reportados agentes heridos (imagen ilustrativa) (Crédito: Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Escuinapa)

Lo anterior derivó en que las revisiones en la zona fueran ampliadas, por lo que un segundo inmueble, usado por los sospechosos que trataron de escapar, fue revisado.

Nueve detenidos, algunos con heridas debido a que trataron de huir

Es en el segundo inmueble que fueron arrestadas otras cinco personas que también estaban armadas, lo que suma nueve detenidos.

“Cabe señalar que cinco de ellos presentaban diversas lesiones derivadas de su intento de fuga, incluyendo dos personas con fracturas al saltar desde una altura considerable, por lo que recibieron atención médica y, en los casos necesarios, fueron trasladados a un hospital en calidad de detenidos”, destaca el informe de la SSP estatal.

(Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal Culiacán/Ilustrativa)
(Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal Culiacán/Ilustrativa)

Como resultado de las revisiones los elementos de seguridad incautaron:

  • Ocho fusiles tipo AK-47 calibre 7.62 x 39 mm.
  • Un fusil tipo AK-47 calibre 5.56 x 45 mm.
  • 40 cargadores para arma larga calibre 7.62 x 39 mm.
  • Mil 200 cartuchos calibre 7.62 x 39 mm.
  • Cuatro cargadores para arma larga calibre 5.56 x 45 mm.
  • 120 cartuchos calibre 5.56 x 45 mm.
  • Nueve chalecos tácticos.
  • 16 placas balísticas.
  • Un vehículo marca Toyota, línea Corolla Hybrid, modelo 2021, con reporte de robo vigente.
  • Un vehículo marca Hyundai, línea Grand i10, modelo 2022, con reporte de robo vigente.

El material compartido por las autoridades muestra a siete de los individuos asegurados, así como el armamento incautado.

Las detenciones fueron realizadas por efectivos del Grupo de Operaciones Especiales (GOES) de la Policía Estatal Preventiva, quienes mantuvieron coordinación con el Ejército, la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Fiscalía General de la República (FGR) y la Fiscalía General del Estado (FGE).

Más de 10 detenidos al sur de Sinaloa tras ataque contra elementos de seguridad

Por su parte, el 23 de mayo pasado fue informado el arresto de 13 sujetos, quienes fueron identificados en reportes periodísticos como presuntos integrantes de Los Chapitos, una de las facciones del Cártel de Sinaloa.

(Cortesía)
(Cortesía)

El reportes oficial señala que los arrestos fueron realizados en la autopista Tepic-Mazatlán, luego de que elementos de seguridad fueron agredidos por sujetos armados al parecer ligados a un grupo delictivo. La agresión fue repelida por los uniformados, lo que resultó en la detención de los 13 individuos.

Como resultado de las acciones fueron aseguradas 12 armas largas, mil 940 cartuchos útiles, 96 cargadores, tres artefactos explosivos improvisados, 11 chalecos tácticos y 10 pares de placas balísticas. Dicho material quedó a disposición del Ministerio Público para que fueran realizadas las averiguaciones pertinentes.

Si bien los registros oficiales no detallaron el grupo criminal al que estarían relacionados los detenidos, por la zona en la que ocurrieron los hechos los informes apuntaron a que serían miembros de Los Chapitos.

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