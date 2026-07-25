México

Apagón Eléctrico CFE: estas son las colonias que se quedarán sin luz hoy

La Comisión Federal de Electricidad informó que este sábado 25 de julio, el municipio de Tlacuilotepec, Puebla, estará sin luz, afectando a 16 mil pobladores

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El municipio de Tlacuilotepec, en Puebla, estará 12 horas sin luz por mantenimiento. Crédito: Cuartoscuro
El municipio de Tlacuilotepec, en Puebla, estará 12 horas sin luz por mantenimiento de los postes. Crédito: Cuartoscuro

Como parte de labores de mantenimiento en la línea de transmisión Tihuatlán Dos, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) suspenderá el suministro eléctrico por 12 horas este sábado 25 de julio en todo el municipio de Tlacuilotepec, Puebla.

De acuerdo con la empresa productiva del Estado, el corte eléctrico será de 06:00 a 18:00 horas, con el objetivo de sustituir los postes de madera dañados en el tramo que conecta Ixhuatlán. En consecuencia, 16 mil pobladores de 52 comunidades se verían afectadas.

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La Coordinación de Comunicación de la División Centro Oriente de la CFE informó que la interrupción no se debe a una falla en el sistema ni a una emergencia, solo a labores preventivas para reforzar la infraestructura y reducir el riesgo de cortes no programados en el futuro.

Respecto al municipio de Tlacuilotepec, se ubica en la Sierra Madre Oriental, y su condición geográfica hace que el mantenimiento de postes y líneas de alta tensión sea una tarea técnica más compleja que en regiones urbanas.

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Mantenimiento dejará sin luz Tlacuilotepec

Cabe señalar que los trabajos se van a concentrar en la línea de transmisión denominada Tihuatlán Dos (THD) 73300 (IXH) Ixhuatlán, informó el Ayuntamiento de Tlacuilotepec a la población.

El objetivo es sustituir los postes de madera dañados que comprometen la seguridad del suministro en toda la región. Sin embargo, se necesita que las líneas estén completamente desenergizadas para garantizar la seguridad del personal de la CFE y de la población.

(Ayuntamiento de Tlacuilotepec)
(Ayuntamiento de Tlacuilotepec)

Las cuadrillas tendrán 12 horas para llevar a cabo su trabajo, pero si lo logran concluir antes de lo previsto, el servicio se restablecerá de forma inmediata, sin necesidad de esperar hasta las 18:00 horas.

Otro factor a considerar es el clima, en caso de que las condiciones meteorológicas no permitan que se ejecute el mantenimiento el sábado 25 de julio, los trabajos serán reprogramados para una nueva fecha.

CFE emite recomendaciones para la población

Ante esta situación, las CFE emitió una serie de recomendaciones para la población de Tlacuilotepec, que deben tomar antes de que comience el apagón, como:

  • Desconectar aparatos electrónicos sensibles para evitar daños por variaciones de voltaje al momento en que regrese la electricidad.
  • Mantener cargados los celulares y baterías externas, y planificar con anticipación las actividades que dependen del suministro eléctrico.
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¿Cómo sobrevivir 12 días en luz?

En Infobae México compartimos una guía práctica para todos los pobladores de Tlacuilotepec que estarán sin servicio eléctrico por 12 horas el próximo sábado 25 de julio, la cual está avalada por la Cruz Roja Mexicana.

Lo más importante es preparar un kit de emergencia antes del apagón, que tiene como objetivo cubrir las necesidades esenciales.

Si en casa vive alguien que depende de dispositivos eléctricos por razones de salud, planea una fuente de energía de respaldo (como baterías adicionales o generadores portátiles).

La CFE lleva varios trabajos de mantenimiento que dejan sin luz a municipios del país, este 25 de julio toca a Puebla. REUTERS/Daniel Becerril
La CFE lleva varios trabajos de mantenimiento que dejan sin luz a municipios del país, este 25 de julio toca a Puebla. REUTERS/Daniel Becerril
El logotipo de la estatal mexicana Comisión Federal de Electricidad (CFE) es visto en su sede de Monterrey, México, el 9 de febrero de 2021. REUTERS/Daniel Becerril
El logotipo de la estatal mexicana Comisión Federal de Electricidad (CFE) es visto en su sede de Monterrey, México, el 9 de febrero de 2021. REUTERS/Daniel Becerril

Cuida la conservación de alimentos. Durante un apagón prolongado, la seguridad alimentaria es clave.

La seguridad eléctrica es vital y el uso de generadores puede ser un gran respaldo. No obstante, evita accidentes eléctricos y protege tus aparatos.

De ser posible y necesario, mantén comunicación con familiares y autoridades, algo que ayuda a reducir la incertidumbre y mejorar la respuesta ante emergencias.

Una vez pasado el apagón, contribuye al ahorro de energía y reduce el riesgo de futuros cortes. Apaga luces y dispositivos electrónicos cuando no estén en uso. Lava la ropa con agua fría y cargas completas. Usa el lavaplatos solo cuando esté lleno y elige ciclos cortos o de baja temperatura. Cambia focos tradicionales por lámparas de bajo consumo.

Sobre advertencia no hay engaño, ya que la CFE ha informado que el municipio de Tlacuilotepec, en Puebla, estará 12 horas sin luz, aún así, los 16 mil habitantes de esa región ya saben qué hacer este sábado 25 de julio.

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