México

Detienen a “El Sinaloa”, presunto operador de la Familia Michoacana en Edomex

Habría ordenando a cuatro sujetos localizar y secuestrar a una persona

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Póster de búsqueda de la Fiscalía del Estado de México con la imagen de un hombre, Víctor Hugo "N", cuyos ojos están cubiertos por una barra negra.
Ficha de detención de Víctor Hugo "N" (Imagen Ilustrativa Infobae)

Víctor Hugo “N”, un sujeto apodado El Sinaloa e identificado como generador de violencia en el Valle de Toluca, Estado de México, fue detenido por su presunta responsabilidad en el delito de homicidio en contra de un hombre. Dicho hombre sería integrante de la Familia Michoacana.

La Fiscalía General de Justicia del Edomex (FGJEM) informó sobre el arresto del hombre el 8 de junio. El reporte de las autoridades destaca que la persona capturada: “es es probable integrante de un grupo delictivo con orígenes en el estado de Michoacán“.

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Los hechos por los que fue arrestado sucedieron en enero de 2013 en Toluca, cuando El Sinaloa ordenó a cuatro personas localizar y llevar a un inmueble en Lerma un sujeto de identidad reservada.

En el lugar la víctima fue atada de manos y fue golpeada hasta la muerte tras tratar de escapar. Además, el cuerpo fue enterrado en el patio del domicilio.

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Primer plano de las manos de una mujer con esposas metálicas brillantes en las muñecas, destacadas por una iluminación de alto contraste sobre un fondo oscuro desenfocado.
(Imagen Ilustrativa Infobae)

Por los hechos anteriores fue emitida una orden de captura en contra de Víctor Hugo “N”, quien es acusado de homicidio. Posterior al arresto, El Sinaloa fue llevado al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Lerma, para que un juez determine su situación legal.

“De acuerdo con información de esta Institución, el detenido podría pertenecer a una célula delictiva con orígenes en el estado de Michoacán, y es considerado un generador de violencia en el Valle de Toluca”, finaliza el reporte de las autoridades.

Mientras que reportes periodísticos los identifican como presunto operador del grupo criminal.

La Familia Michoacana en Edomex

En diversas ocasiones ha sido detectada la presencia del grupo criminal en territorio mexiquense. Apenas el pasado 28 de mayo ocurrió un enfrentamiento en Almoloya de Juárez que derivó en el hallazgo de dos personas muertas y la detención de un sujeto de 19 años.

Las autoridades del Edomex indicaron que la persona capturada fue identificada como Luis “N”.

Enfrentamiento en Edomex deja dos muertos y un presunto miembro de la Familia Michoacana detenido
El sujeto detenido (SSEM)

Los agentes se trasladaron a La Dilatada Sur tras recibir el aviso sobre las detonaciones, lugar donde al parecer se había registrado un enfrentamiento previo a su llegada. En el sitio localizaron un automóvil de color azul con reporte de robo.

Una inspección realizada metros más adelante permitió el hallazgo de una camioneta roja sin placas, estacionada sobre un camino de terracería. De ese segundo vehículo salieron seis sujetos que se internaron en una zona boscosa, acción que derivó en la captura de Luis “N”. Durante la revisión de los vehículos, los uniformados incautaron un arma de fuego y varias motocicletas.

Arrestado presunto extorsionador

Mientras que días antes, el 17 de mayo, la Secretaría de Seguridad mexiquense (SSEM) informó el arresto de Enrique “N”, un hombre de 43 años presuntamente vinculado a actividades de extorsión en la zona norte de Toluca y con posibles nexos con la Familia Michoacana.

Detienen a presunto extorsionador de la Familia Michoacana en Edomex
El sujeto detenido (SSEM)

El arresto se produjo a raíz de una denuncia ciudadana que alertó sobre la presencia de sujetos armados en las inmediaciones de la delegación de Santa María Totoltepec, quienes exigían el pago de cuotas a comerciantes de la zona bajo la amenaza de incendiarles sus puestos en caso de negarse. Elementos de la SSEM desplegados en el área procedieron a revisar a Enrique “N”, a quien le fue hallado dinero en efectivo que, de acuerdo con las autoridades, presuntamente proviene de dichas actividades ilícitas.

Según el reporte oficial de las autoridades mexiquenses, “mediante investigaciones preliminares, se cuenta con indicios que la persona detenida podría pertenecer a una célula delictiva con orígenes en el estado de Michoacán, dedicada al delito de extorsión en la zona norte de Toluca“.

Luego de la detención, el sujeto fue llevado a la FGJEM con sede en el municipio de Metepec, donde las autoridades competentes determinarán su situación jurídica.

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