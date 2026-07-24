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EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy 24 de julio

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Agenda de movilizaciones hoy viernes 24 de julio

FOTO DE ARCHIVO: Una vista de dron muestra el monumento del Ángel de la Independencia, una columna de la victoria en una rotonda de la importante vía de Paseo de la Reforma en el centro de Ciudad de México, México. 30 de mayo de 2024. REUTERS/Raquel Cunha
FOTO DE ARCHIVO: Una vista de dron muestra el monumento del Ángel de la Independencia, una columna de la victoria en una rotonda de la importante vía de Paseo de la Reforma en el centro de Ciudad de México, México. 30 de mayo de 2024. REUTERS/Raquel Cunha

Este viernes 24 de julio de 2026, la Ciudad de México se prepara para una intensa jornada de movilizaciones, bloqueos y eventos que podrían afectar la movilidad y generar complicaciones para los capitalinos, según información proporcionada por la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

<b>Marchas y concentraciones sociales</b>

Se prevé una marcha organizada por la “Alianza por un Futuro Mejor, Jubilados y Pensionados de la Ciudad de México”, que partirá a las 10:00 horas de la estación Xola (Línea 2 del Metro), rumbo a la Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de Raya en la colonia Álamos, alcaldía Benito Juárez. La principal demanda es el pago retroactivo por prestaciones y el 5% de vivienda. No se descarta el bloqueo de vialidades durante su recorrido.

A las 12:00 horas, el colectivo “Plataforma 4:20” realizará una concentración en el Monumento a la Madre (Cuauhtémoc) con actividades de difusión de derechos cannábicos, talleres y charlas. En la misma demarcación, a las 10:00 horas, el colectivo “Lleca Escuchando la Calle” exigirá la aprobación de una “Ley Integral Trans” frente a la Secretaría de las Mujeres, ubicada en el Centro. Está previsto que organizaciones civiles respalden estas acciones, y podría haber afectaciones viales en la zona.

Horas más tarde, a las 14:00, familiares y amigos de una víctima de hechos de tránsito se concentrarán en los Juzgados de Ejecución de Sanciones Penales (colonia San Rafael), exigiendo justicia por lesiones derivadas de un percance automovilístico en Avenida Revolución.

Durante el día, el “Movimiento de Regeneración Sindical” instalará mesas de recolección de firmas en el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (Av. México Coyoacán, Benito Juárez), en el marco de su caravana “Por el Derecho y la Justicia del Trabajador”.

En Milpa Alta, la colectiva feminista “Mercaditas Autónomas Momoxcas” realizará una “Mercadita Feminista” en la Plaza San Antonio Tecómitl, enfocada en la visibilización y erradicación de desigualdades, y promoviendo el empoderamiento económico de las mujeres de la zona.

<b>Rodadas ciclistas y protestas alternativas</b>

Se esperan por lo menos cuatro rodadas ciclistas, entre las que destaca una protesta artística de “Chirimixquic’s Bike” en el restaurante-bar “La Reforma de Bucareli” (Cuauhtémoc), contra presuntos desalojos ilegales y en apoyo a movimientos antigentrificación. Dicha rodada podría afectar las inmediaciones de Bucareli y calles aledañas.

<b>Eventos de esparcimiento y deportivos</b>

El calendario del día también está nutrido de actividades culturales, deportivas y religiosas. El Auditorio Nacional recibirá al público con dos funciones. Además, se reporta la filmación de un documental en diversas alcaldías y la realización de la XLIII Congreso Nacional de Pediatría en el WTC.

En Iztacalco, el Autódromo Hermanos Rodríguez alberga la Copa Noiauto, mientras que la Arena México y el Estadio Alfredo Harp Helú serán escenario de lucha libre y partidos de béisbol, respectivamente. Coyoacán vibrará en la noche con el encuentro Atlante vs América en el Estadio Banorte, con un posible lleno de 50,000 espectadores.

<b>Celebraciones religiosas y festividades</b>

En Tláhuac, Santiago Zapotitlán celebrará su tradicional fiesta patronal, con un aforo previsto de hasta 35,000 personas, mientras que en Magdalena Petlacalco (Tlalpan) y Santa Úrsula Coapa (Coyoacán) continuarán festividades religiosas y culturales.

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