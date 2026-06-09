Detienen a “Blanco”, coordinador de sicarios de Los Mezcales en Colima

Los sujetos detenidos (Gobierno de Colima)

Las autoridades de Colima informaron sobre la detención de dos hombres, uno de ellos identificado como coordinador de célula de sicarios para el grupos criminal Los Mezcales, estructura criminal que también es conocida como Cártel Independiente de Colima.

El 8 de junio la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad en Colima destacó el arresto de Francisco Javier “N”, alias Blanco y Héctor Miguel “N”, este último quien al parecer era el presunto encargado de tareas logísticas, comunicación y coordinación con integrantes del grupo delictivo en otras entidades del país.

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Los dos son señalados como generadores de violencia y de manera particular Blanco habría obtenido relevancia al interior del grupo criminal tras la captura de José Luis “N”, alias Billyboy, cuyo arresto fue dedo a conocer el pasado 13 de mayo.

Buscados por tentativa de feminicidio en Yucatán

Ambos sujetos contaban con órdenes de captura por su presunta responsabilidad en el delito de feminicidio en grado de tentativa, hechos registrados en Yucatán, por lo que la Secretaría de Seguridad cuenta con una investigación en su contra.

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El reporte de las autoridades señala que la detención de los dos hombres referidos fue resultado de trabajos de inteligencia que derivaron en una “intervención precisa” que no generó afectaciones a la población civil. También fue compartida una imagen que muestra a los sujetos recientemente detenidos.

“Con esta acción, las instituciones de seguridad continúan debilitando la estructura operativa y financiera de este grupo delictivo, avanzando de manera firme en la localización y captura de sus principales generadores de violencia”, es parte del reporte en redes sociales.

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Los dos arrestos fueron realizados derivado de acciones por parte de la Secretaría de Marina (Semar) en conjunto con la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado de Colima y la Fiscalía General del Estado de Colima.

Detención de “Billyboy” en Colima

Previamente, el 13 de mayo pasado, la Mesa de Coordinación Estatal informó la detención de José Luis “N”, conocido con el alias Billyboy, identificado como presunto jefe de sicarios del grupo criminal Los Mezcales.

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Foto: SSPC Colima

La captura se concretó en el marco de la operación conjunta denominada ‘Goya’, con la participación de efectivos de la Semar, la SSPC y la Secretaría de Seguridad estatal

De igual manera, las autoridades señalaron que dicho sujeto estaría relacionado con diversos delitos de alto impacto registrados en el estado.

Muerte de “Huesos” del CJNG

En otras acciones, el pasado 14 de mayo, Fabián Ricardo Gómez Calcáneo, titular de la Secretaría de Seguridad de la entidad, informó sobre la muerte de dos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) que se disponían a ejecutar un homicidio.

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“Se logra el abatimiento de dos sicarios del grupo Cártel Jalisco Nueva Generación, entre ellos un objetivo de alta prioridad con indicativo o alias Huesos“, declaró el funcionario.

(Gobierno de Colima)

Los hechos se desencadenaron cuando las autoridades detectaron la presencia de sujetos armados al interior de un motel en la ciudad de Colima. Ante el despliegue de elementos de seguridad, los sospechosos abrieron fuego contra los uniformados y huyeron en dos vehículos en sentidos distintos. Los agentes solicitaron refuerzos e iniciaron una persecución.

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Durante la huida, uno de los vehículos chocó. Dos hombres descendieron del automóvil y dispararon contra el personal de seguridad estatal.

Tras el enfrentamiento, los uniformados procedieron a identificar a los sujetos sin vida hallados en uno de los vehículos. Uno de ellos resultó ser Huesos, quien según información de inteligencia “ha sido uno de los más letales de los últimos meses para este grupo delictivo que opera en la zona en la región de Jalisco y Colima“, según precisó el titular de la SSPC estatal.

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