Zendaya deslumbra en Shanghái con un vestido de telaraña de Versace inspirado en Spider-Man

Zendaya deslumbró en la alfombra roja de Shanghái con un vestido de telaraña de Atelier Versace, inspirado en el universo de Spider-Man

En la alfombra roja de Shanghái, la atención se desplazó de las cámaras a la silueta de Zendaya, quien eligió un diseño que fusiona moda y narrativa cinematográfica. La actriz estadounidense sorprendió al público al presentar un vestido de telaraña de Atelier Versace, acompañado por unos zapatos blancos clásicos, en el estreno de “Spider-Man: Brand New Day”. La selección del atuendo no fue casual: cada elemento del look remite a la temática del superhéroe y refuerza la tendencia del method dressing que caracteriza a la intérprete de “Euphoria”.

La pieza central del estilismo fue un vestido largo, de corte ceñido, que destaca por su construcción asimétrica y la superposición de materiales. El diseño de Atelier Versace, perteneciente a la colección Primavera-Verano 2016, ha sido descrito como una reinterpretación de la telaraña, con paneles de tul bordados en hilo negro sobre una base de tela blanca drapeada. Este contraste genera un efecto visual de red sobre la piel, evocando de inmediato la simbología de Spider-Man.

PUBLICIDAD

Uno de los detalles más llamativos es la profunda abertura lateral, que deja la pierna derecha completamente al descubierto, aportando verticalidad y movimiento. En la zona de la cintura, las bandas de tela convergen en un broche joya con forma de araña, rematado por una gema central de tono amarillo o naranja. Dicho broche actúa como punto focal y ancla la estructura drapeada del vestido, dejando claro el homenaje al universo Marvel.

La actriz eligió un diseño de la colección Primavera-Verano 2016 de Versace, caracterizado por paneles de tul bordados en hilo negro sobre tela blanca drapeada Copyright: xVCGx 111656202139

El método Zendaya: moda al servicio del personaje

Desde hace varias temporadas, la actriz que interpreta a Michelle “MJ” Jones-Watson y su estilista Law Roach han consolidado una estrategia de estilismo basada en referencias directas a los personajes y películas que promociona. Durante la gira de prensa de “La Odisea”, la actriz apostó por vestidos de inspiración griega y sandalias espartanas para encarnar a la diosa Atenea.

PUBLICIDAD

Para la campaña de “Spider-Man: Brand New Day”, el enfoque cambió por completo: la selección incluyó piezas vintage de firmas como Giorgio Armani y Versace, camisetas oversize y trajes masculinos que evocan a los villanos del universo Marvel.

En Shanghái, la elección del vestido de telaraña responde a esa lógica de method dressing. La prenda no solo remite al superhéroe, sino que también introduce elementos de alta costura y vanguardia, fusionando los códigos del cine y la moda. El look tan arriesgado como acertado, ha logrado captar la atención de medios y fanáticos, reforzando la posición de la actriz como referente global de estilo.

PUBLICIDAD

Complementos que potencian el mensaje

El vestido de Versace se acompañó de unos zapatos de salón en tono blanco roto, seleccionados para aportar continuidad visual y estilizar la figura. El calzado alarga la pierna y no compite con la complejidad del vestido, permitiendo que la atención se centre en los detalles arquitectónicos de la prenda.

El vestido presenta una profunda abertura lateral que deja la pierna derecha expuesta, aportando verticalidad y movimiento al conjunto Copyright: xVCGx 111656194625

En cuanto a los accesorios, la actriz optó por un estilismo discreto pero sofisticado: anillos de diamantes, un reloj plateado de esfera redonda y pequeños pendientes. El maquillaje, marcado por un smokey eye intenso, y el cabello largo con flequillo recto, completaron una imagen moderna y ligeramente oscura, en línea con la estética de la película.

PUBLICIDAD

La aparición de Zendaya en Shanghái ha sido vista como un ejemplo de cómo la moda puede convertirse en un vehículo de comunicación narrativa. El vestido de telaraña no solo representa un guiño a Spider-Man, sino que también ilustra el potencial de la alta costura para construir historias visuales en contextos mediáticos globales.

La gira internacional de la modelo confirma la tendencia de las celebridades a transformar cada aparición pública en una extensión del universo cinematográfico que representan. Cada nuevo proyecto de la actriz viene acompañado de decenas de looks con guiños a las películas que protagoniza, una estrategia que refuerza el vínculo entre industria audiovisual y moda.

PUBLICIDAD

El vestido de telaraña en Shanghái se suma a la lista de estilismos memorables de la actriz y consolida la colaboración entre Zendaya y Atelier Versace como una de las más influyentes del panorama actual. El diseño, la puesta en escena y la atención al detalle marcan un nuevo hito en la relación entre moda, cine y cultura pop.