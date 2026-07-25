Crimen y Justicia

Condenaron a 30 años de cárcel a un violador serial que atacó a dos mujeres y dos menores en Quilmes

Sebastián Ariel Figueroa, de 40 años, fue sentenciado por abusar y robar a una adolescente de 13 años que interceptó camino a la escuela, otra de 15 con discapacidad intelectual y dos jóvenes adultas. Los ataques ocurrieron entre 2010 y 2013

Guardar
Google icon
Poder Judicial Quilmes
Un hombre fue condenado a 30 años por abusar de cuatro mujeres en Quilmes

El Tribunal en lo Criminal N°1 de Quilmes condenó a 30 años de prisión a Sebastián Ariel Figueroa (40), un depredador que cometió una serie de ataques sexuales y robos cometidos entre 2010 y 2013 en distintos barrios de esa ciudad bonaerense.

La investigación judicial determinó que Figueroa atacó a cuatro víctimas, entre ellas una adolescente de 13 años y otra de 15 con discapacidad intelectual, además de dos jóvenes adultas.

PUBLICIDAD

En el primer caso, en julio de 2010, interceptó a una joven de 18 años cuando se dirigía a su trabajo en Quilmes. La amenazó con un arma blanca y la obligó a desplazarse hasta la Escuela N°85, donde la sometió violentamente y le robó sus pertenencias.

Tras el ataque, la víctima sufrió lesiones físicas, insomnio, miedo a salir de su casa y dificultades para relacionarse con varones, lo que la llevó a dejar su empleo y a iniciar un tratamiento psicológico y psiquiátrico.

PUBLICIDAD

El segundo hecho se produjo a fines de enero de 2012, cuando la víctima, de 15 años y con discapacidad, fue abordada por Figueroa después de salir de la casa de una amiga. El agresor la llevó engañada en moto a un terreno descampado, donde la golpeó, la sometió con violencia y luego la abandonó en estado de shock y con múltiples heridas.

Según el testimonio recogido en la causa, la menor quedó en una situación de mayor vulnerabilidad y deterioro físico y psicológico tras el ataque.

El siguiente episodio sucedió en abril de 2013. La víctima fue una nena que iba a la escuela. En esas circunstancias, el abusador la amenazó con un arma de fuego y la condujo a un terreno baldío, la obligó a sacarse la ropa y la sometió, para luego escapar con el teléfono de ella.

La adolescente sufrió lesiones físicas, trastornos del sueño, pensamientos recurrentes de muerte y miedo a salir de su casa, lo que la llevó a perder el año escolar.

En diciembre de ese mismo año, además, Figueroa atacó a una joven de 18 años mientras iba a hacer compras. La mecánica fue la misma: utilizó un arma blanca para obligarla a desplazarse hasta un descampado, donde la sometió y le robó el celular. La víctima declaró que, a raíz del episodio, padeció pesadillas, insomnio y dificultades para mantener relaciones sociales con hombres.

El fallo valoró la coherencia y persistencia en los relatos de las víctimas, así como los informes médicos y psicológicos que documentaron daños físicos y secuelas psíquicas de larga duración. Pruebas de ADN establecieron una coincidencia genética entre el perfil del acusado y las muestras recolectadas en los distintos episodios, dato que fue corroborado por pericias posteriores.

Tras un largo recorrido, el proceso terminó el pasado 15 de julio. Figueroa hizo uso de las palabras finales en el juicio y pidió perdón a las víctimas y a sus familias. La fiscal de juicio María de los Ángeles Attarian Mena solicitó formalmente una pena de 45 años de prisión. Finalmente, los jueces Fernando Ernesto Celesia, María Cecilia Maffei y Analía Verónica Reyes se inclinaron por una sentencia de 30 años.

El tribunal, además, ordenó la incorporación del perfil genético de Figueroa al registro nacional y provincial de condenados por delitos sexuales.

Temas Relacionados

QuilmesAbusos sexualesAbusos de menoresÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Era buscado en La Plata tras ser acusado de agredir a su pareja y a su bebé de 10 meses: lo detuvieron en Corrientes

Se trata de un joven de 20 años que, tras ser denunciado por violencia intrafamiliar, abandonó la capital bonaerense

Era buscado en La Plata tras ser acusado de agredir a su pareja y a su bebé de 10 meses: lo detuvieron en Corrientes

Encontró a su hermana muerta, sospechó que había sido un femicidio y siguió los pasos del ex hasta que lo detuvieron

Candela Jalabert halló sin vida a Agostina en febrero de 2023, cuando vivían juntas en México. Este jueves, más de tres años después, la Policía detuvo en Estados Unidos a Juan Manuel Reverter, última pareja de la víctima y principal acusado. Los detalles del caso

Encontró a su hermana muerta, sospechó que había sido un femicidio y siguió los pasos del ex hasta que lo detuvieron

Atropelló a un nene de 6 años en Chubut y escapó: la explicación que dio al presentarse luego en una comisaría

Ocurrió el jueves a la noche en Comodoro Rivadavia. El menor sufrió heridas leves y ya fue dado de alta

Atropelló a un nene de 6 años en Chubut y escapó: la explicación que dio al presentarse luego en una comisaría

Un exfutbolista atropelló y mató a un jubilado en Mendoza y huyó: se entregó y dio positivo en la alcoholemia

El hombre, quien además es fundador de una organización protectora de animales, quedó detenido y dijo que se alejó de la escena porque se encontraba en estado de shock

Un exfutbolista atropelló y mató a un jubilado en Mendoza y huyó: se entregó y dio positivo en la alcoholemia

A los tiros en el barrio: la amenaza en video de “El Paragua”, detenido por matar a un comisario de la Federal

Mathias Insfrán Gamarra fue detenido por la División Homicidios de la PFA por la cobarde entradera que le costó la vida a Marcelo Arizaga. El escrache de sus vecinos y su lista de antecedentes

A los tiros en el barrio: la amenaza en video de “El Paragua”, detenido por matar a un comisario de la Federal

DEPORTES

Huracán y Banfield cierran la acción del viernes luego del triunfo de Vélez frente a Instituto

Huracán y Banfield cierran la acción del viernes luego del triunfo de Vélez frente a Instituto

Insólito: un futbolista de Gimnasia La Plata pateó un penal, lo erró y se lesionó durante la ejecución

El escándalo que rodea a una de las jóvenes estrellas del Mundial: fue detenido por exceso de velocidad y dio positivo en cocaína

“¿Y si te digo que hay más capítulos por escribir?“: el spot con el que la AFA recapituló el ciclo de Scaloni en la selección argentina

Racing se impuso 2-1 ante Gimnasia de La Plata en su estreno por el Torneo Clausura

TELESHOW

Nazarena Vélez recordó el peor momento de su hija Barbie y el grave accidente que sufrió: “¿Te querés morir?”

Nazarena Vélez recordó el peor momento de su hija Barbie y el grave accidente que sufrió: “¿Te querés morir?”

Furia Scaglione y Cristian U renunciaron a un reality español tras ser agredidos: “Los argentinos no valen para nada”

La escapada de Maru Botana y Sofía Solá a París: atardecer en el Sena y paseo por Notre Dame en familia

Así le reveló María Becerra a su familia que cantaría el himno en la final del Mundial: “¿Qué tienen que hacer el 19?”

El mensaje de Cathy Fulop a un mes del terremoto en Venezuela: “En medio del dolor, la solidaridad es más fuerte”

INFOBAE AMÉRICA

La policía detiene en Florida, EE.UU. a una nicaragüense por una serie de robos en cajas de autopago de reconocida tienda

La policía detiene en Florida, EE.UU. a una nicaragüense por una serie de robos en cajas de autopago de reconocida tienda

Violencia psicológica aumentan 66% en Panamá pese al endurecimiento de las penas

Economía de República Dominicana creció 6.4% interanual en junio, según Banco Central

Nuevas proyecciones muestran olas de calor húmedo cada vez más letales en las islas tropicales

Policía Penitenciaria retira 187 televisores de siete cárceles en Costa Rica como parte del endurecimiento de medidas en el sistema penitenciario