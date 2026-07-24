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Insólito: un futbolista de Gimnasia La Plata pateó un penal, lo erró y se lesionó durante la ejecución

El protagonista de esta desafortunada secuencia fue el Chelo Torres, que se privó de poner en ventaja al Lobo ante Racing

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Racing sostuvo el empate parcial ante Gimnasia La Plata en el Cilindro de Avellaneda después de que Facundo Cambeses atajara un penal ejecutado por Marcelo Torres, quien se lesionó al momento de patear y salió reemplazado antes del entretiempo. En la segunda mitad, el dueño de casa sacó diferencia y se terminó llevando los tres puntos en lo que fue el debut de ambos por el Torneo Clausura.

La acción se originó pocos minutos después de que Bautista Barros Schelotto marcara la igualdad: el árbitro Nicolás Ramírez sancionó la pena máxima para el Lobo por una mano de Gonzalo Escudero dentro del área. En primera instancia, Matko Miljevic había roto el cero con un derechazo implacable a favor del local.

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Torres se hizo cargo de la ejecución, que tuvo menos potencia de la esperada, y Cambeses se recostó sobre su lado izquierdo y lo detuvo para evitar el 2-1 visitante. Inmediatamente después de rematar, el delantero acusó un dolor en la parte posterior del muslo derecho y se vio obligado a pedir el cambio: fue reemplazado por Manuel Panaro antes del final del primer tiempo.

La lesión y el fallo dejó tan golpeado anímicamente al centrodelantero que ni siquiera atinó a irse al vestuario en el entretiempo. El arquero de Racing Facundo Cambeses se acercó para brindarle apoyo después de haberle contenido la pena máxima.

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El guardameta académico no estuvo lejos de tener que afrontar otro tiro desde el punto fatídico, ya que a falta de pocos minutos para el cierre, cuando el elenco dirigido por Juan Pablo Vojvoda ya ganaba 2-1 por el tanto de cabeza de Nazareno Colombo, Santiago Sosa tocó dentro del área a Agustín Auzmendi, jugada que no fue considerada infracción por el juez principal Nicolás Ramírez y tampoco en el VAR por Héctor Paletta, pese a que las repeticiones dejaron algunas dudas.

EL RESUMEN DE RACING 2-1 GIMNASIA LP´

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