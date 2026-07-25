México

Atlante vs América: Sigue en vivo el minuto a minuto del partido de la jornada 2 del Apertura 2026 de Liga MX

Los Potros debutan como local en el estadio Azteca frente a las Águilas; será su primer encuentro en los últimos 12 años

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Atlante y América serán rivales en el estadio Azteca REUTERS/Eloisa Sanchez
Atlante y América serán rivales en el estadio Azteca REUTERS/Eloisa Sanchez

En el horario estelar de este viernes 24 de julio, los equipos capitalinos: Atlante FC y Club América se medirán por los tres puntos en el marco de la jornada 2 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX desde el Monumental estadio Azteca.

Cómo inició cada equipo en el Apertura 2026

Atlante FC debutó en la Liga MX de visita contra el Club Necaxa. Los dirigidos por Miguel Herrera sufrieron la derrota en el estadio Victoria, de Aguascalientes, por marcador de 2-1. Eugenio Pizzuto metió el gol de los Potros.

Por otro lado, el Club América se metió a la Corregidora de los Gallos de Querétaro para conseguir un triunfo mínimo fruto de la anotación de Isaías Violante. La mala noticia es que las Águilas perderán a Alan Cervantes por tarjeta roja.

Katia Itzel García será la árbitra central de este partido

Tras regresar a México como una mujer histórica al ser la primera árbitra en dirigir un partido de la Copa del Mundo varonil, Katia Itzel García fue designada para desempeñar el cargo de silbante central en el duelo de la Liga Mx entre Atlante FC y Club América.

Últimos resultados entre Atlante y América

  • Clausura 2014: América 1-0 Atlante
  • Apertura 2013: Atlante 2-4 América
  • Clausura 2013: América 4-0 Atlante
  • Apertura 2012: Atlante 2-2 América
  • Clausura 2012: AtlaNTE 0-4 América
  • Apertura 2011: América 0-1-Atlante
  • Clausura 2011: América 1-1 Atlante
  • Apertura 2010: Atlante 0-1 América
  • Clausura 2010: Atlante 2-2 América
  • Apertura 2009: América 1-0 Atlante

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