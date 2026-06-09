México

Caso Roxana Guzmán: reportan la detención de seis involucrados en el secuestro de la periodista en Veracruz

Tras la irrupción de los sujetos armados fue desplegado un operativo para dar con la comunicadora

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(Redes sociales/Captura de pantalla)
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Durante el 8 de junio fue reportada la detención de seis personas presuntamente relacionadas con el secuestro de la periodista Roxana Guzmán, quien fue interceptada por un grupo de sujetos armados en Nanchital, Veracruz.

Reportes de medios locales señalan que los arrestos fueron realizados por efectivos de la Policía Ministerial presuntamente durante la madrugada del pasado 6 de junio. Sin embargo, no fueron revelados los nombres de los arrestados.

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Fue el portal El Sol de Xalapa el que reportó las detenciones de personas al parecer ligadas con la mujer que fundó el medio Pulso Informativo del Sur y quien fue secuestrada el pasado 2 de junio.

Hasta la edición de esta nota, ni la Fiscalía General del Estado (FGE) ni la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Veracruz habían publicado información a través de sus canales oficiales.

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La periodista se encontraba en su hogar cuando llegó un grupo de hombres armados por ella

El operativo de búsqueda

El mismo día que la mujer fue secuestrada, las autoridades desplegaron un operativo con el objetivo de hallar a al periodista.

“Desde el momento que se tuvo conocimiento de los hechos, la trilogía investigadora integrada por 𝗙𝗶𝘀𝗰𝗮𝗹𝗲𝘀, 𝗣𝗲𝗿𝗶𝘁𝗼𝘀 𝘆 𝗣𝗼𝗹𝗶𝗰𝗶́𝗮𝘀 𝗠𝗶𝗻𝗶𝘀𝘁𝗲𝗿𝗶𝗮𝗹𝗲𝘀 realizan actos de investigación para esclarecer los hechos, localizar a la víctima y determinar la identidad de quien o quienes resulten responsables", destacó la Fiscalía de Veracruz.

INFORMACIÓN EN DESARROLLO...

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