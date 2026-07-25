Panamá

Promesas falsas en redes sociales a panameños terminan en contratos para combatir en Rusia

El Minseg afirmó en un comunicado que no existe nexo institucional con quienes firman acuerdos de servicio militar fuera del país, y recordó que las denuncias se presentan ante el Ministerio Público, con seguimiento de Cancillería

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Joven soldado panameño en uniforme camuflado, brazalete ucraniano y bandera de Panamá. Fondo con tanques, otros soldados, nieve, humo y manchas rojas, en acuarela.
Un soldado panameño con uniforme de camuflaje, un brazalete con los colores de Ucrania y la bandera de su país, observa un paisaje invernal de combate con tanques y otros militares. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ante la aparición de casos de reclutamiento para combatir en Rusia, el Ministerio de Seguridad Pública informó que no mantiene ninguna relación con ciudadanos panameños que, de manera voluntaria, decidan participar como reclutas en el conflicto armado entre Rusia y Ucrania. La entidad precisó que la firma de contratos para prestar servicio militar en el extranjero corresponde exclusivamente a quienes los suscriben.

En su comunicado, el Minseg señaló: “El Ministerio de Seguridad Pública informa que no mantiene relación alguna con ciudadanos que, de manera voluntaria, decidan participar como reclutas en el conflicto armado entre Rusia y Ucrania”. También remarcó que esos contratos responden a decisiones “individuales y voluntarias” y carecen de vínculo con las instituciones panameñas.

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La posición oficial responde de forma directa a una de las preguntas centrales abiertas por estos casos: el Estado panameño no respalda, no coordina y no mantiene relación institucional con nacionales que viajen al extranjero para integrarse a fuerzas militares en esa guerra. Según la cartera, esa ausencia de vínculo fue confirmada por autoridades rusas.

Las denuncias deben presentarse ante el Ministerio Público y la Cancillería sigue los reportes

El Minseg indicó que, si se conoce una situación de este tipo, corresponde acudir al Ministerio Público para presentar la denuncia. También exhortó a los ciudadanos a dirigirse a la Cancillería de Panamá, que es la institución encargada de dar seguimiento a los reportes recibidos.

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El Minseg sostuvo que los contratos para prestar servicio militar en el extranjero son decisiones individuales y voluntarias sin relación con instituciones panameñas. (Imagen de cortesía)
El Minseg sostuvo que los contratos para prestar servicio militar en el extranjero son decisiones individuales y voluntarias sin relación con instituciones panameñas. (Imagen de cortesía)

Para familiares de personas que se encuentren en esta situación, el comunicado señaló dos líneas telefónicas habilitadas por la Cancillería: 6330-6252 y 6371-8485. La entidad añadió que mantiene su compromiso con la seguridad nacional, el respeto a la soberanía y el cumplimiento de las leyes de la República de Panamá.

De la promesa laboral a la primera línea

El exdirector del Servicio Nacional de Fronteras Oriel Ortega afirmó que hay panameños desaparecidos y muertos tras ser reclutados para la guerra entre Rusia y Ucrania, en un caso que ya derivó en investigaciones del Ministerio Público y de la Cancillería de Panamá por la captación de jóvenes bajo promesas de empleo en el extranjero.

Uno de esos casos, según relató el comisionado retirado, corresponde a un exintegrante de las Fuerzas Especiales que permanece desaparecido desde hace más de un año después de viajar fuera del país. Ortega también dijo que otros dos excompañeros, que primero trabajaron en Emiratos Árabes Unidos, después decidieron ir a Rusia y Ucrania y murieron en el frente de combate.

El exjefe de la Agrupación de Fuerzas Especiales del Senafront situó el origen del problema en una práctica que, según dijo, ya enfrentaba en 2010, cuando varios agentes buscaban abandonar la institución para aceptar ofertas laborales en Emiratos Árabes Unidos, Catar y Arabia Saudita. Esas propuestas, explicó, prometían hasta USD 60 mil al año.

Primer plano de joven militar con uniforme camuflado, casco y bandera de Panamá en el parche. Mira por una ventana hacia un campo nevado con tanques y ruinas.
Un joven panameño con uniforme militar observa un paisaje nevado con vehículos blindados y edificaciones dañadas en el contexto del conflicto en Ucrania. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ortega sostuvo que entonces la institución intentó frenar la salida de personal con un aumento de viáticos y conversaciones directas con los agentes. Su advertencia actual apunta a evitar que más panameños sean captados por reclutadores que, según su versión, ofrecen oportunidades laborales falsas y terminan enviándolos a zonas de guerra.

En su testimonio, describió la desaparición de uno de sus exsubordinados con una referencia personal: “Un darienita, un hombre buenísimo en la montaña”. Sobre ese caso, agregó que “no aparece y la familia tiene más de un año que no sabe de él”.

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