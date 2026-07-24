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El escándalo que rodea a una de las jóvenes estrellas del Mundial: fue detenido por exceso de velocidad y dio positivo en cocaína

Cristian Volpato, catalogado a ser “una de las promesas más brillantes del fútbol australiano”, quedó envuelto en una fuerte polémica al arrojar un resultado preliminar positivo

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La joven estrella de Australia que quedó envuelta en un escándalo (IMAGN IMAGES via Reuters/Jerome Miron/File Photo)
La joven estrella de Australia que quedó envuelta en un escándalo (IMAGN IMAGES via Reuters/Jerome Miron/File Photo)

Cristian Volpato es una de las grandes promesas de la selección de Australia y se consolidó como la estrella del combinado nacional en el Mundial 2026. Sin embargo, el futbolista quedó envuelto en una fuerte polémica al quedar bajo investigación en Sídney después de ser detenido dos veces en la misma noche por exceso de velocidad y de arrojar un resultado preliminar positivo por cocaína. El episodio pone en duda su situación deportiva a los 22 años mientras espera el análisis de laboratorio que definirá si la prueba se confirma.

El hecho ocurrió durante la noche del jueves y la madrugada del viernes. Alrededor de las 23, fue interceptado por conducir entre 86 y 94 km/h en una zona con el límite de 50 km/h. En el segundo control, realizado cerca de la 1 del viernes, la policía lo detectó a 109 km/h sobre el puente Anzac, al oeste del centro de la ciudad, que tenía un máximo similar de 50 km/h.

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Según informó el portal australiano The Sydney Morning Herald, que catalogó a Volpato como “una de las promesas más brillantes del fútbol australiano”, tras el resultado preliminar en la prueba de drogas en carretera, las autoridades tomaron una segunda muestra de fluido oral para un examen confirmatorio en laboratorio.

Dio positivo por cocaína tras haber declarado a los agentes que no había consumido drogas”, destacó el medio, que remarcó que el jugador dio negativo en la prueba de alcoholemia. El permiso de conducir internacional del jugador fue suspendido por seis meses y, hasta ahora, no se le imputaron cargos penales.

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Cristian Volpato, de 22 años, disputó tres partidos del Mundial 2026 y era catalogado como una de las grandes estrellas del país (IMAGN IMAGES via Reuters/David Gonzales)
Cristian Volpato, de 22 años, disputó tres partidos del Mundial 2026 y era catalogado como una de las grandes estrellas del país (IMAGN IMAGES via Reuters/David Gonzales)

El mediocampista pertenece al Sassuolo de Italia y forma parte de la selección de Australia, con la que disputó tres partidos en el Mundial 2026. Nacido en Sídney, desarrolló gran parte de su carrera en el fútbol italiano tras pasar por las divisiones inferiores de la Roma y luego ser transferido al club de Emilia-Romaña.

“El código de conducta de Football Australia prohíbe cualquier comportamiento que ‘desprestigie o pueda desprestigiar’ al fútbol, ​​y establece que quienes lo infrinjan serán considerados culpables de mala conducta si cometen un delito penal o son acusados ​​de él. El código también faculta a Football Australia para imponer una suspensión provisional sin culpa si considera que, de lo contrario, la reputación del deporte o del propio organismo rector se verían perjudicados”, explicó el medio citado sobre el código interno del combinado nacional de Oceanía.

Pese a ese marco, la federación no adoptó medidas contra el jugador. Un portavoz dijo, citado por el diario, que la organización estaba al tanto de las acusaciones y que acompañaba a Volpato mientras seguía “supervisando el asunto”.

Sassuolo desembolsó casi 8 millones de dólares para quedarse con su pase (AP/Antonio Calanni)
Sassuolo desembolsó casi 8 millones de dólares para quedarse con su pase (AP/Antonio Calanni)

Tony Basha, entrenador radicado en Sídney que trabajó con Volpato antes de su salida a Italia y que sigue siendo su mentor, aseguró que el futbolista rechazó haber consumido cocaína o cualquier otra sustancia ilícita. “Él insistió en que no lo tocó”, dijo Basha al medio The Sydney Morning Herald.

El entrenador añadió: “Es un chico estupendo. No creo que lo haya hecho”. También describió la acusación como algo impropio de su conducta habitual y sostuvo que el jugador había estado celebrando el cumpleaños de un amigo en The Ivy, en el distrito financiero de la ciudad, durante la noche del jueves. “Me da pena por él porque es un chico muy joven. Él se quedó impactado. Yo también estoy impactado porque es una acusación muy grave”, afirmó Basha.

La trayectoria de Volpato había ganado atención en Australia e Italia desde que decidió representar a los Socceroos en vísperas del Mundial 2026, después de haber pasado por selecciones juveniles italianas. En ese torneo disputó tres encuentros y fue señalado como una de las apariciones más prometedoras del equipo australiano.

Durante el Mundial, el propio jugador había contado que su familia “lo dejó todo” después de que fuera descartado por las academias de Sydney FC y Western Sydney Wanderers, para probarse en la Roma y terminar debutando en la Serie A a los 18 años. En 2023 fue transferido al Sassuolo por una cifra cercana a los USD 8 millones y se esperaba que dejara Sídney el viernes para iniciar la pretemporada con su club, mientras en el mercado de pases también había sido vinculado con un posible interés de la Fiorentina, hoy dirigida por Fabio Grosso.

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