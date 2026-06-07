México

Hallan más de 550 explosivos improvisados en inmueble abandonado de Sinaloa: eran desde minas terrestres hasta tipo antipersonal

En el sitio también se localizó una camioneta con reporte de robo

Guardar
Google icon
Localizan más de 550 explosivos en Sinaloa
Foto: SSP Sinaloa

Más de 550 artefactos explosivos improvisados fueron asegurados por elementos de seguridad estatal y de las Fuerzas Armadas en el municipio de El Rosarito en Sinaloa.

El decomiso se llevó a cabo durante un operativo de seguridad, cuando policías estatales y militares patrullaban la colonia Lola Beltrán y ubicaron en un predio baldío una camioneta Jeep JT en aparente estado de abandono.

PUBLICIDAD

Al observar dentro de la unidad, los agentes observaron ponchallantas, y luego de verificar en Plataforma México, corroboraron que el vehículo contaba con reporte de robo.

Al ampliar el reconocimiento en la zona, los elementos localizaron diversos artefactos explosivos improvisados entre los que se encontraban minas terrestres y antipersonales, dando un resultado de:

PUBLICIDAD

  • 53 explosivos de dimensiones pequeñas para ser lanzados con un dron.
  • 4 explosivos con un peso de alrededor de 10 kilogramos cada uno para ser lanzados con dron.
  • 20 explosivos tipo Claymore, conocidos como minas antipersonales dirigidas debido a que lanza los artefactos a distancia, los cuales tenían un peso aproximado de 3 kilogramos cada uno.
  • 490 explosivos tipo mina de doble propósito, con capacidad de activación por presión ejercida por la víctima o de manera eléctrica.
Decomiso de más de 550 explosivos en Sinaloa
Foto: SSP Sinaloa

Los artefactos explosivos y la unidad con reporte de robo fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal para la realización de las investigaciones correspondientes.

Decomisan más de 200 uniformes para equipar un ejército de sicarios: prendas tenían el logo de Los Chapitos

Una acción similar se registró en días recientes, cuando elementos del Ejército Mexicano decomisaron más de 900 piezas de equipo táctico abandonadas en el municipio de El Rosario, ubicado al sur de Sinaloa.

Los hechos ocurrieron durante recorridos terrestres de reconocimiento y prevención en distintas zonas del municipio, donde los militares detectaron diversos artículos abandonados. El hallazgo representa un golpe logístico directo a la capacidad operativa de grupos delictivos en la región.

Decomiso de equipo táctico en Sinaloa
Foto: Especial

Durante una inspección en el área, los elementos castrenses encontraron 225 uniformes tácticos, 185 gorras, 133 portacargadores, 120 pares de parches, 70 tirantes verdes, 53 bolsas de hidratación, 48 pares de botas, 43 sudaderas y 42 cascos. Todo el material fue puesto a disposición de las autoridades competentes para determinar su procedencia y su posible vínculo con alguna organización criminal activa en la zona.

Este equipamiento permite a quienes lo porta mantener una apariencia uniforme y desplazarse con mayor eficacia en terrenos de difícil acceso. Además, se realiza en un contexto en el que las facciones de Los Chapitos y Los Mayos del Cártel de Sinaloa mantienen una disputa desde septiembre de 2024 que ha provocado más de 3 mil homicidios hasta la fecha.

Decomiso de equipo táctico en Sinaloa
Foto: Especial

Cabe señalar que entre los objetos decomisados se pudieron observar logotipos de la facción de Los Chapitos, la cual se identifica con imágenes de rebanadas de pizza.

Este hallazgo se da también en un contexto en el que las autoridades del estado de Jalisco han podido conocer por testimonios de jóvenes que varios adolescentes con ficha de búsqueda fueron enviados a Sinaloa para formar parte de la guerra que mantiene el cártel.

El inicio de la disputa interna de la organización criminal se derivó del secuestro y entrega a las autoridades de Estados Unidos de Ismael “El Mayo” Zambada, exlíder del Cártel de Sinaloa. El mismo narcotraficante detalló en una carta que fue su ahijado, Joaquín Guzmán López quien lo engañó y entregó.

La detención de “El Mayo” ocurrió en julio de 2024, y casi dos meses después comenzó la disputa entre facciones. Estos hechos han provocado que hasta la actualidad Sinaloa viva jornadas violentas enmarcadas por hallazgos de cuerpos, ataques armados, asesinatos, desapariciones y secuestros.

Pese al despliegue de más de 13 mil elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la situación de violencia continúa en la entidad.

Temas Relacionados

ExplosivosSinaloaEl Rosaritominas terrestresmina antipersonalNarco en MéxicoNarcotráfico en Méxicomexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Entrenador de Jamaica adelanta cómo podría ser el partido entre Sudáfrica y México en la inauguración del Mundial: “Presionarán muy arriba”

El empate entre Sudáfrica y Jamaica en el Estadio Hidalgo dejó a los aficionados con expectativas renovadas sobre la próxima inauguración del Mundial

Entrenador de Jamaica adelanta cómo podría ser el partido entre Sudáfrica y México en la inauguración del Mundial: “Presionarán muy arriba”

Por qué comer gelatina después de los 40 podría cambiarte la vida: el secreto para potenciar sus beneficios en mujeres

Incorporar gelatina en la dieta diaria puede marcar una diferencia concreta en la movilidad y el bienestar

Por qué comer gelatina después de los 40 podría cambiarte la vida: el secreto para potenciar sus beneficios en mujeres

Juicio de amparo en caso Vanguardia desata polémica: denuncian omisiones, retrasos judiciales y hostigamiento

El consorcio periodístico de Coahuila sostiene que un tribunal federal ignoró una disposición clave de la Ley de Amparo al resolver un recurso relacionado con el embargo de una de sus empresas

Juicio de amparo en caso Vanguardia desata polémica: denuncian omisiones, retrasos judiciales y hostigamiento

GPO suspende operaciones en Topolobampo tras bloqueo de activistas en planta de fertilizantes

Integrantes del colectivo ¡Aquí No! bloquearon el acceso e ingresaron a las instalaciones de Proman GPO

GPO suspende operaciones en Topolobampo tras bloqueo de activistas en planta de fertilizantes

Los narcoesclavos: el método de secuestro de niños, jóvenes y campesinos se registra desde los años 70, apuntan analistas

El narco doblega trabajadores de pueblos alejados de ciudades que acostumbran trabajar por temporadas en la recolección de frutas y verduras y los obliga a ir a campos de amapola y marihuana, la mayoría de veces sin pago y en condiciones inhumanas al ser violados, golpeados y muchas veces asesinados

Los narcoesclavos: el método de secuestro de niños, jóvenes y campesinos se registra desde los años 70, apuntan analistas
MÁS NOTICIAS

NARCO

Los narcoesclavos: el método de secuestro de niños, jóvenes y campesinos se registra desde los años 70, apuntan analistas

Los narcoesclavos: el método de secuestro de niños, jóvenes y campesinos se registra desde los años 70, apuntan analistas

Ceci Flores denuncia amenazas tras detención de implicados en la desaparición de su hijo y pide protección a Sheinbaum

Capturan en Chiapas a “El Misterio”, presunto líder de la Mara Salvatrucha buscado por violación y homicidio

Aseguran más de una tonelada de cocaína en costas de Guerrero: golpe al narco es de más de 283 millones de pesos

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 7 de junio: ataque armado en Morelos deja dos muertos y tres heridos

ENTRETENIMIENTO

Luisito Comunica enfrenta señalamientos por presunto incumplimiento en pago de utilidades

Luisito Comunica enfrenta señalamientos por presunto incumplimiento en pago de utilidades

Festival MIX México 2026 celebra 30 años con cine LGBTQ+: fechas, sedes y programación internacional

Kenia Os recibe golpe físico tras negarse a hablar sobre su ruptura amorosa con Peso Pluma: “Son ustedes”

Insólita confusión en amistoso entre Argentina y Honduras vuelve tendencia a Ninel Conde y su “Bombón asesino”

Platanito critica condiciones de la FIFA para transmitir el Mundial 2026: “Es caro y te pueden clausurar tu lugar”

DEPORTES

Colombia vs Jordania: cuándo y dónde ver EN VIVO el amistoso internacional desde México

Colombia vs Jordania: cuándo y dónde ver EN VIVO el amistoso internacional desde México

Entrenador de Jamaica adelanta cómo podría ser el partido entre Sudáfrica y México en la inauguración del Mundial: “Presionarán muy arriba”

Samuel Natera Jr debuta en la MLB contra los Dodgers de los Ángeles

David Faitelson brinda su pronóstico para la inauguración del Mundial 2026 entre México y Sudáfrica: “El control emocional también jugará”

Checo Pérez recibe sanción de 10 segundos y pierde la posibilidad de sumar sus primeros puntos con Cadillac