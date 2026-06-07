Hallan más de 550 explosivos improvisados en inmueble abandonado de Sinaloa: eran desde minas terrestres hasta tipo antipersonal

Foto: SSP Sinaloa

Más de 550 artefactos explosivos improvisados fueron asegurados por elementos de seguridad estatal y de las Fuerzas Armadas en el municipio de El Rosarito en Sinaloa.

El decomiso se llevó a cabo durante un operativo de seguridad, cuando policías estatales y militares patrullaban la colonia Lola Beltrán y ubicaron en un predio baldío una camioneta Jeep JT en aparente estado de abandono.

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Al observar dentro de la unidad, los agentes observaron ponchallantas, y luego de verificar en Plataforma México, corroboraron que el vehículo contaba con reporte de robo.

Al ampliar el reconocimiento en la zona, los elementos localizaron diversos artefactos explosivos improvisados entre los que se encontraban minas terrestres y antipersonales, dando un resultado de:

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53 explosivos de dimensiones pequeñas para ser lanzados con un dron.

4 explosivos con un peso de alrededor de 10 kilogramos cada uno para ser lanzados con dron.

20 explosivos tipo Claymore , conocidos como minas antipersonales dirigidas debido a que lanza los artefactos a distancia, los cuales tenían un peso aproximado de 3 kilogramos cada uno.

490 explosivos tipo mina de doble propósito, con capacidad de activación por presión ejercida por la víctima o de manera eléctrica.

Foto: SSP Sinaloa

Los artefactos explosivos y la unidad con reporte de robo fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal para la realización de las investigaciones correspondientes.

Decomisan más de 200 uniformes para equipar un ejército de sicarios: prendas tenían el logo de Los Chapitos

Una acción similar se registró en días recientes, cuando elementos del Ejército Mexicano decomisaron más de 900 piezas de equipo táctico abandonadas en el municipio de El Rosario, ubicado al sur de Sinaloa.

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Los hechos ocurrieron durante recorridos terrestres de reconocimiento y prevención en distintas zonas del municipio, donde los militares detectaron diversos artículos abandonados. El hallazgo representa un golpe logístico directo a la capacidad operativa de grupos delictivos en la región.

Foto: Especial

Durante una inspección en el área, los elementos castrenses encontraron 225 uniformes tácticos, 185 gorras, 133 portacargadores, 120 pares de parches, 70 tirantes verdes, 53 bolsas de hidratación, 48 pares de botas, 43 sudaderas y 42 cascos. Todo el material fue puesto a disposición de las autoridades competentes para determinar su procedencia y su posible vínculo con alguna organización criminal activa en la zona.

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Este equipamiento permite a quienes lo porta mantener una apariencia uniforme y desplazarse con mayor eficacia en terrenos de difícil acceso. Además, se realiza en un contexto en el que las facciones de Los Chapitos y Los Mayos del Cártel de Sinaloa mantienen una disputa desde septiembre de 2024 que ha provocado más de 3 mil homicidios hasta la fecha.

Foto: Especial

Cabe señalar que entre los objetos decomisados se pudieron observar logotipos de la facción de Los Chapitos, la cual se identifica con imágenes de rebanadas de pizza.

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Este hallazgo se da también en un contexto en el que las autoridades del estado de Jalisco han podido conocer por testimonios de jóvenes que varios adolescentes con ficha de búsqueda fueron enviados a Sinaloa para formar parte de la guerra que mantiene el cártel.

El inicio de la disputa interna de la organización criminal se derivó del secuestro y entrega a las autoridades de Estados Unidos de Ismael “El Mayo” Zambada, exlíder del Cártel de Sinaloa. El mismo narcotraficante detalló en una carta que fue su ahijado, Joaquín Guzmán López quien lo engañó y entregó.

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La detención de “El Mayo” ocurrió en julio de 2024, y casi dos meses después comenzó la disputa entre facciones. Estos hechos han provocado que hasta la actualidad Sinaloa viva jornadas violentas enmarcadas por hallazgos de cuerpos, ataques armados, asesinatos, desapariciones y secuestros.

Pese al despliegue de más de 13 mil elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la situación de violencia continúa en la entidad.

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