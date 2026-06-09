Vinculan a proceso a “El Borregas”, objetivo prioritario ligado a extorsión y hermano de exregidor prófugo de Ecatepec

El sujeto procesado (FGJEM)

Misael “N”, un sujeto apodado El Borregas y considerado objetivo prioritario para las autoridades del Estado de México, fue vinculado a proceso por su presunta responsabilidad en el delito de extorsión, además de que es investigado por robo, violencia y despojos.

De igual manera, es identificado como hermano de Guillermo Fragoso Báez, exregidor de Ecatepec que está prófugo de la justicia y cuenta con orden de aprehensión.

PUBLICIDAD

Dicho sujeto se desempeñaba como secretario estatal de una organización autodenominada sindicato 25 de marzo, además de ser identificado como presidente de la Unión de Piperos de Ecatepec, estructuras adheridas a la Unión de Sindicatos y Organizaciones Nacionales de la República Mexicana “USON”.

"Misael “N” alias “El Borregas”, se encuentra investigado por diversos delitos como lesiones, despojo, extorsión, secuestro, narcomenudeo, robo, portación de arma de fuego, préstamos ilegales “gota a gota”, simulación de vehículo oficial y ataques a las vías de comunicación“, es parte del reporte de las autoridades mexiquenses.

PUBLICIDAD

Vinculación a proceso de Misael 'N', conocido como "El Borregas". Imágenes de su detención por autoridades de la FGJEM, Marina y GOES durante un operativo nocturno. El material incluye una fotografía oficial del detenido. (FGJEM)

La Fiscalía General de Justicia del Edomex (FGJEM) informó sobre la vinculación a proceso en contra de Misael “N” el 8 de junio.

Los hechos por los que fue procesado

El reporte de las autoridades mexiquenses establece que el 12 de octubre de 2024 una persona llegó a su casa ubicada en la colonia San Pedro Xalostoc, en Ecatepec. Al sitio también llegó un hombre que amenazó a la víctima señalando que el lugar pertenecía a un sujeto identificado como Fragoso.

PUBLICIDAD

Lo anterior derivó en una orden de aprehensión por el delito de extorsión en contra de Misael “N”. Cabe recordar que la detención del hombre fue dada a conocer el pasado 2 de junio en el marco de la denominada Operación Restitución.

La Fiscalía del Estado de México difunde la imagen de Misael "N" y solicita la colaboración ciudadana para su reconocimiento, en el marco de una investigación criminal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para el 13 de octubre El Borregas llegó al sitio y amenazó a las víctimas usando un arma de fuego, exigiendo el pago de un millón de pesos para que les regresara el terreno o de lo contrario las mataba.

PUBLICIDAD

Además, los grupos sindicato 25 de marzo y USON aparecen en al lista de sindicatos criminales de la Fiscalía del Edomex.

Inmueble ya fue asegurado y devuelto

Por su parte, el 19 de septiembre de 2025 fue asegurado el inmueble y el 29 de octubre del mismo año el mismo fue devuelto a sus dueños.

PUBLICIDAD

Mientras que Misael “N”, tras su captura, fue ingresado al Centro Penitenciario y de Reinserción Social en Ecatepec.

Los reportes de la FGJEM establecen que El Borregas operaba con su grupo en Ecatepec, Chalco, Tecámac, Coacalco, Tultitlán, Zumpango, Acolman, Chalco, Tultepec, Tlalnepantla, Huehuetoca, Teotihuacán, entre otros sitios.

PUBLICIDAD

La Operación Restitución

A través de la Operación Restitución, las autoridades buscan el aseguramiento y posterior devolución de inmuebles relacionados con delitos de despojo.

Este video documenta la Operación Restitución. Se muestra el mapa del Estado de México, indicando 15 municipios, y el número de 1,214 inmuebles devueltos. Las imágenes capturan a personal uniformado con distintivos de "Fiscalía" realizando operativos en exteriores de propiedades y terrenos.

Como parte de la operación han sido asegurados inmuebles ligados a diversas personas que estarían ligadas con grupos delictivos.

La Fiscalía mexiquense establece que hasta el momento han sido asegurados 2 mil 112 inmuebles por delitos de despojo y contra la propiedad en la entidad, de los cuales mil 214 han sido devueltos a sus legítimos propietarios.

PUBLICIDAD

Apenas la semana pasada, comprendida del 1 al 7 de junio, fueron realizados 11 cateos y 19 inspecciones en 11 municipios, lo anterior en el marco de la mencionada operación.

Durante las acciones operativas han sido capturados varios integrantes de USON.

En materia de extorsión, las autoridades aprehendieron a Gabriela “N”, José Carmelo “N”, José Antonio “N”, Rita Isabel “N” y Abigail “N”. Por el delito de secuestro exprés fueron detenidos María del Carmen “N”, Laura “N” y Carlos Eduardo “N”, mientras que Daniela “N” enfrenta cargos por secuestro.

PUBLICIDAD

En el rubro de despojo, las capturas corresponden a José Manuel “N”, Ulises “N”, Juan Alberto “N” y Luis Ricardo “N”.