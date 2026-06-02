Despliegan operativo en Veracruz para rescatar a la periodista Roxana Guzmán, secuestrada por grupo armado

La periodista fue sacada de su vivienda por hombres armados. Crédito: Redes Sociales

El Gobierno de Veracruz informó la tarde este 2 de junio el despliegue de un operativo de búsqueda y localización por la privación de la libertad de la periodista Roxana Berenice Guzmán Ramírez, directora del portal Pulso Informativo del Sureste.

Al menos tres hombres armados sustrajeron a Guzmán de su domicilio en Nanchital la mañana de este mismo día.

Según autoridades, la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz encabeza las acciones, las cuales estarían siendo implementadas desde el momento en que se tuvo conocimiento de los hechos.

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En los trabajos también está involucrada la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional y la Policía Ministerial de la Fiscalía General del Estado, por lo que se trata de un operativo integrado por fuerzas federales y estatales.

Además, fue confirmado que de manera paralela la Fiscalía de Veracruz abrió una carpeta de investigación a través de la Fiscalía Regional Coatzacoalcos para esclarecer los hechos, localizar a la víctima y determinar la identidad de los responsables.

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La periodista se encontraba en su hogar cuando llegó un grupo de hombres armados por ella

El caso tomó relevancia en redes sociales y medios de comunicación a nivel nacional luego de la difusión de un material en el que sujetos fuertemente armados irrumpen en la vivienda donde se encontraba la periodista, rompiendo los vidrios de la entrada y apuntando con armas largas hacia el interior.

Hasta el momento no hay personas detenidas tras los hechos, ni se han revelado líneas de investigación.

El esposo de Roxana Guzmán fue asesinado en 2017

El 11 de marzo de 2017, medios locales como Plumas Libres reportaron el asesinato de Carlos Fernández Escalante, alias “El Loco”, esposo de la periodista.

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Extraoficialmente se supo que fue baleado en Nanchital, a unos metros de donde ella se encontraba.

La periodista sigue sin ser localizada. (imagen ilustrativa Infobae)

Su asesinato no habría sido el primer episodio de violencia contra Fernández Escalante. El mismo medio afirmó que en 2012, las Fuerzas Armadas lo detuvieron en posesión de armas de uso exclusivo del Ejército y droga.

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Tres años después, en diciembre de 2015, al recobrar su libertad, recibió al menos tres impactos de bala en un atentado.

Las líneas de investigación sobre su muerte apuntaron a una posible venganza por viejas rencillas, de acuerdo con Plumas Libres.

Organizaciones de derechos humanos exigen justicia para Roxana

Artículo 19 documentó la desaparición de la periodista y exigió a la FGE Veracruz, al Gobierno del Estado y a la Comisión Estatal para la Búsqueda de Personas implementar acciones efectivas de manera inmediata.

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La organización pidió que la labor periodística de Guzmán Ramírez fuera considerada línea prioritaria de investigación y que se aplicara el Protocolo Homologado de Investigación de Delitos contra la Libertad de Expresión.

Por su parte, Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC) activó la Alerta Mujeres Periodistas y exigió la intervención inmediata de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) y del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.

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Alerta mujeres periodistas activada tras el secuestro de Roxana. Crédito: CIMAC

La organización señaló que, cuando la violencia se ejerce contra una mujer periodista, convergen un doble factor de vulnerabilidad: su labor informativa y la violencia de género.

CIMAC también aportó datos sobre el historial de Guzmán Ramírez. En 2017 se vio obligada a salir de Veracruz por motivos de seguridad (los cuales posiblemente están relacionados con el asesinato de su esposo) y confirmó que en el 2025 regresó al estado y fundó Pulso Informativo del Sureste.

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