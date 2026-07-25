República Dominicana: Policía Nacional reporta la entrega voluntaria de Francis García por la muerte de su primo

El hecho en el cual se involucra a Francis García ocurrió el 13 de julio de 2026 durante una celebración familiar en una finca del sector La Parcela, en el distrito municipal de Hato del Yaque./ (Redes Diego Pesqueira)

La Policía Nacional de República Dominicana reportó la entrega voluntaria de Francis García (a) “Francis”, señalado por su implicación en la muerte de su primo durante una celebración familiar en el distrito municipal de Hato del Yaque, Santiago. El hecho ocurrió el 13 de julio de 2026, durante el cumpleaños de un familiar en una finca del sector La Parcela.

Según informó el vocero de la Policía Nacional, Diego Pesqueira, tras un llamado público y un operativo de asedio, García decidió presentarse ante las autoridades y quedó bajo custodia policial, a disposición del Ministerio Público. La víctima, identificada como Divanny García Almonte (a) “Jordan”, de 23 años, recibió un disparo accidental en la cabeza tras la manipulación de un arma de fuego durante la celebración, de acuerdo con el informe oficial.

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De acuerdo con las investigaciones, varios asistentes participaban en la fiesta cuando uno de los presentes realizó un disparo al aire, impactando de manera accidental a la víctima. Divanny García fue trasladado al Hospital Municipal de Hato del Yaque, donde falleció minutos después a causa de un trauma craneoencefálico por herida de proyectil, según el informe preliminar del médico legista.

El video de la Policía Nacional informó muestra a Francis García custodiado por los agentes de la Policía Nacional, tras entregarse a las autoridades, luego de un llamado público y el asedio policial desplegado por los equipos de investigación. “Francis”, como se le conoce, era buscado por su presunta responsabilidad en la muerte de su primo, Divanny García Almonte (a) “Jordan”, de 23 años. /(Redes de Diego Pesqueira)

Desde el momento del suceso, la División de Investigación de Crímenes y Delitos Contra las Personas (Homicidios), en coordinación con el Ministerio Público, desplegó labores de búsqueda y realizó un llamado público para que el implicado se presentara por la vía correspondiente.

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La entrega voluntaria de Francis García se suma a una serie de casos recientes en los que personas requeridas por la justicia han optado por acudir a las autoridades antes de ser localizadas en operativos.

Esta tendencia a la entrega voluntaria suele responder a la presión de los operativos policiales y a los llamados públicos realizados por las autoridades, que insisten en la importancia de garantizar el debido proceso. La Policía Nacional ha reiterado su compromiso de desarrollar investigaciones objetivas y de hacer cumplir la ley en cada caso.

El Código Penal de la República Dominicana establece las sanciones para los delitos contra la vida, diferenciando el homicidio voluntario del homicidio involuntario. El artículo 319 contempla que quien cause la muerte de otro por imprudencia, negligencia o inobservancia de los reglamentos será sancionado con prisión correccional de tres meses a dos años y multa. Para los casos donde la conducta imprudente derive en lesiones leves, la pena puede variar de seis días a dos meses de prisión. Si el hecho tiene carácter doloso, las penas son considerablemente mayores, alcanzando hasta treinta años de reclusión en las circunstancias más graves.

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La División de Homicidios y el Ministerio Público desplegaron labores de búsqueda y realizaron un llamado público antes de la entrega voluntaria de Francis García./ (Redes Diego Pesqueira)

El proceso de entrega voluntaria no exime a los implicados de responsabilidad penal. La ley prevé que los responsables deben ser puestos a disposición del Ministerio Público para responder por los hechos imputados.

La Policía Nacional mantiene la política de asegurar que toda persona requerida pueda presentarse por cuenta propia, siempre bajo custodia y a la espera de las decisiones judiciales pertinentes.

La muerte de Divanny García Almonte y la posterior entrega de su primo ponen en primer plano el debate sobre la manipulación de armas de fuego y la responsabilidad penal en contextos de celebraciones privadas. Las autoridades continúan investigando el caso y reiteran su llamado a la ciudadanía para colaborar en la prevención de hechos similares, subrayando la importancia de respetar el marco legal vigente en la República Dominicana.

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