Costa Rica

Autoridades costarricenses detienen a guatemalteco con 202 kilos de aparente cocaína

Un control de carreteras realizado por el Servicio de Vigilancia Aérea y la Policía de Control de Drogas permitió descubrir un compartimento oculto en un vehículo donde se transportaban 202 paquetes de aparente cocaína. Las autoridades también decomisaron dinero en efectivo y capturaron al conductor

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El conductor, un ciudadano guatemalteco de apellido Carrera, fue detenido y puesto a las órdenes del Ministerio Público. Crédito: MSP
El conductor, un ciudadano guatemalteco de apellido Carrera, fue detenido y puesto a las órdenes del Ministerio Público. Crédito: MSP

Un operativo conjunto entre el Servicio de Vigilancia Aérea (SVA) y la Policía de Control de Drogas (PCD) culminó con la detención de un ciudadano guatemalteco y el decomiso de 202 kilogramos de aparente cocaína, durante un control de carreteras efectuado en el distrito de Palmira, cantón de Carrillo, en la provincia de Guanacaste.

La acción policial se desarrolló como parte de los dispositivos preventivos que ambas unidades ejecutan de forma permanente para combatir el tráfico de drogas y otras actividades delictivas en rutas estratégicas del país.

Según informó el Ministerio de Seguridad Pública, durante el desarrollo del operativo los oficiales interceptaron un vehículo que despertó sospechas debido a su comportamiento. Tras realizar una inspección inicial, un agente canino especializado en la detección de drogas del Servicio de Vigilancia Aérea marcó positivamente la posible presencia de sustancias ilícitas dentro del automotor.

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La alerta emitida por el perro detector motivó a los oficiales a coordinar con las autoridades judiciales para llevar a cabo una revisión más exhaustiva del vehículo. Durante esa inspección, los agentes localizaron un compartimento oculto especialmente acondicionado para el transporte de drogas.

En el interior del escondite fueron encontrados 202 paquetes que contenían aparente cocaína. Cada uno de ellos tenía un peso aproximado de un kilogramo, para un total de 202 kilogramos de la sustancia ilícita, de acuerdo con la información preliminar suministrada por las autoridades.

Además de la droga, las autoridades decomisaron US$58.000, ₡1,4 millones en efectivo y el vehículo utilizado para el traslado. Crédito: MSP
Además de la droga, las autoridades decomisaron US$58.000, ₡1,4 millones en efectivo y el vehículo utilizado para el traslado. Crédito: MSP

Además del cargamento de droga, los oficiales decomisaron 58,000 dólares estadounidenses, ₡1,4 millones ( USD 3 mil) en efectivo y el vehículo utilizado para el presunto transporte de los estupefacientes, los cuales quedaron a las órdenes de las autoridades judiciales como parte de la investigación.

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Tras el hallazgo, los agentes procedieron con la detención del conductor del automotor, un hombre de nacionalidad guatemalteca y de apellido Carrera, quien fue presentado ante el Ministerio Público para que se determine su situación jurídica y se continúe con el proceso penal correspondiente.

Las autoridades no detallaron el destino que tendría el cargamento ni si el detenido forma parte de alguna organización criminal dedicada al narcotráfico. Estos aspectos serán analizados durante la investigación que desarrolla la Fiscalía junto con los cuerpos policiales especializados.

El Ministerio de Seguridad Pública destacó que este tipo de controles forman parte de la estrategia para reforzar la vigilancia en las principales rutas nacionales utilizadas por organizaciones criminales para movilizar drogas dentro del territorio costarricense o hacia otros destinos de la región.

Guanacaste, por su ubicación geográfica y su conexión con importantes corredores viales, ha sido escenario de diversos operativos contra el narcotráfico en los últimos años. Por ello, las autoridades mantienen presencia constante mediante controles de carretera, patrullajes terrestres y vigilancia aérea para detectar movimientos sospechosos y evitar el traslado de sustancias ilícitas.

Los oficiales localizaron un compartimento oculto donde se transportaban los 202 paquetes de aparente cocaína. Crédito: MSP
Los oficiales localizaron un compartimento oculto donde se transportaban los 202 paquetes de aparente cocaína. Crédito: MSP

El Servicio de Vigilancia Aérea y la Policía de Control de Drogas señalaron que la participación de unidades caninas especializadas continúa siendo una herramienta clave en la detección de cargamentos ocultos en vehículos, ya que permiten identificar compartimentos modificados que muchas veces pasan desapercibidos durante una inspección visual.

Las autoridades reiteraron que mantendrán este tipo de operativos en diferentes puntos del país con el objetivo de impedir el tráfico de drogas, desarticular las estructuras criminales dedicadas a esta actividad y fortalecer la seguridad en las carreteras nacionales.

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