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En redes piden que Masad Altamimi sea el primer nominado de La Casa de lo Famosos México 2026

A pocos días del inicio del reality los usuarios piden que nominen al creador de contenido

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(ig/masadaltamimi1)
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A pocos días del inicio del reality usuarios en redes sociales piden que nominen al ya confirmado Masad Altamimi, esto ocurrió durante una transmisión en vivo entre Flor Vigna y Moisés Peñaloza.

Durante este live los próximos habitantes de La Casa de los Famosos México recién se estaban conociendo y platicando un poco sobre su entrada en un par de días.

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Mientras los próximos habitantes platicaban, una serie de comentarios mencionando que nominaran a Masad Altamimi se mostraba en pantalla.

Sin embargo y pese a la insistencia de los comentario ni Flor Vigna, ni Moisés Peñaloza respondieron directamente sobre lo dicho durante su live.

Piden nominar a Masad Altamimi
Durante un live entre Flor Vigna y Moisés Peñaloza usuarios pidieron la nominación para Masad Altamimi (Captura de pantalla: TikTok/vignaflor)

¿De que hablaron Flor Vigna y Moisés Peñaloza?

Ambos hablaron sobre sus gustos y proyectos personales que han realizado hasta la fecha, llegando a tocar temas como la soltería con la que ingresan a la casa.

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Incluso la creadora de contenido argentina le comentó a Moisés que tiene un parecido con el cantante Chayanne. Por su parte Peñaloza aseguró que durante su pelea en Supernova apoyó a Flor para conseguir la victoria.

Durante el live, los próximos habitantes señalaron en más de una ocasión que es la primera vez que se ven y hablan directamente.

Los próximos habitantes de La Casa de los Famosos México realizaron un live juntos
Flor Vigna y Moisés Peñaloza realizaron una transmisión en vivo antes de su entrada a La Casa de los Famosos México (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Por qué piden la nominación para Masad Altamimi?

Los usuarios y seguidores de La Casa de los Famosos México se hicieron presentes en redes sociales comentando que Altamimi no debería participar en el reality.

Esto debido a las acusaciones de violencia por parte de sus ex parejas, dichas acusaciones volvieron a tomar fuerza por el reciente recurso legal que interpuso Alejandra Tijerina, ex pareja de Altamimi. en su contra.

Masad pasa por una situación similar a la que vivió Adrián Di Monte en la última temporada en donde los usuarios e incluso los propios participantes querían su salida.

En el caso de Di monte sus antecedentes le jugaron en contra propiciando su salida en la primera semana y convirtiéndose en el primer eliminado de la tercera temporada.

(ig/masadaltamimi1)
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¿De qué es acusado Altamimi?

El empresario e influencer de origen árabe Masad Altamimi enfrenta señalamientos de presunta violencia por parte de dos exparejas, una polémica que se intensificó tras su confirmación como participante de La Casa de los Famosos México 2026.

La primera acusación provino de la influencer mexicana Melissa Navarro, quien a finales de 2023 publicó un video en el que relató episodios de presunta violencia durante su relación con Altamimi.

“Fueron meses en los que tuve una relación y no solamente recibí maltratos físicos, sino también psicológicos”,aseguró Navarro.

En 2024 interpuso una denuncia formal en su contra por amenazas, acoso e insultos sostenidos tras la ruptura, aunque no se ha confirmado públicamente si derivó en consecuencias legales.

La influencer Melissa Navarro aparece en un video vertical de redes sociales. La mujer está hablando directamente a la cámara. Texto en pantalla indica que se trata de su primera declaración pública sobre el fin de su relación con Masad Altamimi. El contenido es presentado como una reacción a eventos recientes. Se observa a la persona comunicando activamente en un entorno personal.

La segunda acusación llegó el 22 de julio de 2026, cuando la modelo Alejandra Tijerina —exparticipante de La Casa de los Famosos All-Stars y expareja de Altamimi durante aproximadamente un año— acudió a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para denunciarlo formalmente.

Tijerina compartió el documento oficial para su medida de protección
Alejandra Tijerina compartió los documentos de la acción legal que toó en contra de su expareja (Captura de pantalla: Instagram/alejandratijerina)

La denuncia se sustenta en la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y solicita medidas de protección ante presuntos actos de violencia mediática y psicológica.

Tijerina señaló que Altamimi no había dejado de mencionarla en sus redes sociales desde su presentación para participar en el reality, generando insultos, amenazas y daños directos a la imagen de la modelo.

Ante el cúmulo de señalamientos, confirmó que se reunió con sus abogados antes de ingresar al reality para gestionar su imagen y protegerse legalmente durante su estancia en el programa.

El reality se encuentra a pocos días de su estreno y a pesar de las peticiones en el live de Vigna y Peñaloza los próximos habitantes no respondieron al respecto, por lo que se espera que su dinámica en las nominaciones no cambie durante la primera semana.

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