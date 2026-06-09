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Detienen a dos hombres tras ataque contra agentes de seguridad en Zacatecas

Los hechos fueron registrados en el poblado de El Salto

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Detienen a dos hombres tras ataque contra agentes de seguridad en Zacatecas
El material asegurado (SSP Zacatecas)

Elementos de la Fuerza de Reacción Inmediata Zacatecas (FRIZ), en apoyo y coordinación con personal del Ejército, la Guardia Nacional y la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJEZ), repelieron el 8 de junio de 2026 una agresión armada realizada por presuntos integrantes de un grupo delincuencial en el municipio de Villanueva. La acción derivó en la detención de dos presuntos agresores que resultaron heridos durante la confrontación.

Los hechos tuvieron lugar en el poblado El Salto, donde los uniformados realizaban labores estratégicas de reconocimiento pie tierra y búsqueda de grupos generadores de violencia.

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Durante el despliegue operativo, elementos del Ejército fue agredido con disparos de arma de fuego por presuntos integrantes de la delincuencia organizada, lo que generó una respuesta por parte de los agentes de seguridad.

Los dos hombres heridos fueron asegurados por las corporaciones participantes y trasladados para recibir atención médica. Las autoridades los identificaron como José Ramón N, de 27 años, y un adolescente de 17 años de identidad reservada.

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Detienen a dos hombres tras ataque contra agentes de seguridad en Zacatecas
Dos sujetos fueron detenidos, uno de ellos menor de edad (SSP Zacatecas)

Durante la intervención, a los sujetos les fue asegurado un arsenal que incluyó dos armas de fuego y diverso equipo táctico: un chaleco balístico, una pechera porta cargadores y diez cargadores para arma larga.

Tanto los detenidos como el armamento y los objetos asegurados quedaron a disposición de la autoridad competente, que llevará a cabo las investigaciones correspondientes para determinar su posible vinculación con otros hechos delictivos.

Otra agresión en Zacatecas: un policía murió

Por su parte, agentes de seguridad fueron atacados a balazos por sujetos armados la madrugada del pasado 25 de abril, mientras patrullaban la carretera estatal 144, en las inmediaciones de la comunidad El Obraje, en el municipio de Pinos. Los agentes repelieron la agresión y los atacantes lograron huir del sitio.

Seguridad Zacatecas - patrulla Policía Estatal
Foto: SSP Zacatecas

En dicha ocasión, la Secretaría de Seguridad Pública informó que el ataque dejó a dos policías heridos. Uno de ellos, adscrito a la Policía Municipal, falleció pese a los esfuerzos médicos realizados tras su traslado a un centro de salud. El segundo elemento, perteneciente a la FRIZ, fue reportado como estable.

Ante los hechos, las autoridades activaron un operativo permanente en la zona con la participación conjunta del Ejército, la Guardia Nacional y la Fiscalía del Estado, con el objetivo de ubicar y detener a los responsables del ataque.

Detenidos ligados al CJNG

Mientras que el pasado 19 de marzo las autoridades estatales informaron la detención de seis personas identificadas como integrantes de la Fuerza Zacatecana, una célula vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Tres de los detenidos son menores de edad.

El secretario General de Gobierno, Rodrigo Reyes Mugüerza, dio a conocer los hechos violentos registrados en el municipio de Guadalupe que dejaron dos personas muertas como resultado de un ataque armado.

Detienen a seis personas de la Fuerza Zacatecana del CJNG: tres son menores de edad
Algunos de los sujetos detenidos (SSP Zacatecas)

Ese mismo día, el subsecretario de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Ginés Jaime Ruiz, detalló los pormenores de los arrestos, que derivaron directamente de la investigación de ese episodio de violencia.

Los capturados fueron identificados como Cristian N., Maricela N. e Isaac N., además de tres menores de edad. Su localización fue posible gracias al seguimiento de cámaras del C5, que permitió ubicarlos en la colonia Jardines de Sauceda. Los seis fueron señalados como integrantes de la Fuerza Zacatecana, perteneciente a la célula del CJNG en la entidad.

La SSP estatal precisó que uno de los detenidos es identificado como un posible generador de violencia, con presunta responsabilidad en la difusión de mensajes amenazantes mediante narcomensajes y material publicado en redes sociales.

Durante los operativos, los agentes aseguraron dosis de metanfetamina, cocaína y marihuana, artefactos ponchallantas, dos armas de fuego —una corta y una larga— con cargadores abastecidos, y un vehículo Volkswagen Virtus con placas del estado de Jalisco, presuntamente utilizado en actividades criminales.

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