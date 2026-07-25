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River Plate anunció la salida de Juanfer Quintero del club: “Para siempre en nuestra historia”

El colombiano, que no iba a ser tenido en cuenta por Coudet, rescindió su contrato de común acuerdo

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Juanfer Quintero rescindió contrato con River

River Plate anunció este viernes por la noche que acordó con Juan Fernando Quintero la rescisión del vínculo contractual “de común acuerdo”, según detalló un comunicado oficial del club. En el texto, la institución destacó “el talento de Juanfer” y afirmó que su “aporte fundamental en el momento más decisivo” quedará “para siempre en la historia grande” del club.

El colombiano había quedado en el centro de una posición incómoda dentro del club: River le concedió una semana más de licencia por motivos personales, pero el mediocampista cuestionó públicamente a Eduardo Coudet y planteó que no era prioridad futbolística para el entrenador, una definición que sembró interrogantes sobre su futuro en el plantel.

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El colombiano de 33 años había pedido extender hasta el jueves 30 de julio el permiso para reincorporarse tras su participación en el Mundial con su seleccionado nacional. Según se informó, se hallaba en Miami por una situación personal y en los próximos días viajaría a Medellín para continuar ese proceso, mientras se entrenaba por su cuenta. En medio de esta situación, River fue eliminado de la Copa Argentina ante Aldosivi y Coudet lo instó en conferencia de prensa a presentarse en los entrenamientos. “Con Coudet no hablo desde que me fui, no soy prioridad para él”, mencionó Juanfer en una entrevista con ESPN.

Juanfer Quintero rescindió contrato con River

El volante explicó públicamente que antes del Mundial había tratado su situación con el presidente Stefano Di Carlo, con quien aseguró mantener una muy buena relación. “El entrenador dijo una cosa, pero antes del Mundial había hablado otra con el presidente. Con el entrenador no hablo desde que me fui. Seguramente no tenga conocimiento de la situación. Yo tengo el viaje y lo había hablado antes del Mundial”, afirmó.

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Quintero también vinculó su malestar con el lugar que ocupó en el último ciclo bajo las órdenes del técnico. “Todo el mundo sabe que con el Chacho no tuve la mayor continuidad, incluso en la final jugué solo cinco minutos”, dijo, en alusión al escaso protagonismo que tuvo en el tramo más reciente y el duelo decisivo por el Torneo Apertura ante Belgrano de Córdoba. El colombiano remarcó que no mantenía un conflicto personal con Coudet, pero dejó en claro que la diferencia era deportiva: “Como persona tengo la mejor, no tengo problemas con él, pero futbolísticamente pensamos realmente diferente. Eso tampoco es problema, es el entrenador de River, tiene su mérito”.

De esta manera, se cerró la tercera etapa de Quintero en River, el club con el que ganó cuatro títulos. Entre ellos figura la Copa Libertadores 2018, marcada por la final ante Boca disputada en Madrid. River Plate también le deseó a Quintero “todos los éxitos en el próximo capítulo” de su carrera profesional. El jugador lleva sin competencia desde el 7 de julio, cuando Suiza eliminó a Colombia en los octavos de final del Mundial 2026. El futuro equipo del enganche todavía es una incógnita.

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