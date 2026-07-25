El mensaje de apoyo de Carolina Baldini a Giuliano Simeone tras la final del Mundial: “Gracias, hijo”

El tierno mensaje de Caro Baldini, la madre de Giuliano Simeone, tras perder la final del Mundial

A días de la derrota de la Selección Argentina en el Mundial, Carolina Baldini, madre de Giuliano Simeone, utilizó sus redes sociales para expresar su apoyo a su hijo luego del partido ante España. En un contexto de fuertes críticas hacia el equipo nacional, la exmodelo compartió un mensaje en Instagram dirigido tanto al jugador como al resto del plantel.

Baldini publicó una imagen con los colores de la bandera argentina y las estrellas correspondientes a los títulos de 1978, 1986 y 2022. En la versión de 2026, la estrella fue reemplazada por la silueta de las Islas Malvinas y la fecha del 15 de julio, día en que Argentina superó a Inglaterra y desplegó una bandera con la leyenda “Las Malvinas son argentinas”.

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Durante su estadía en Estados Unidos, donde acompañó a su hijo en la Copa del Mundo, Baldini reconoció el proceso personal que vivió tras la derrota: “Me tomé mi tiempo para hacer el duelo de haber perdido… Una final no define una historia. La verdadera grandeza está en el camino recorrido”, escribió en sus redes.

En su publicación, repasó los logros de la Selección argentina: “3 Copas del Mundo, 16 Copas América, 2 Finalissima, 1 Copa Confederaciones, 1 Campeonato Panamericano de Fútbol, 23 títulos oficiales internacionales”, y destacó el lugar de Argentina como la selección nacional con más títulos en la historia del fútbol mundial.

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Carolina Baldini emociona con un mensaje para Giuliano Simeone y la Selección argentina

Baldini también relató cómo transcurrieron los días posteriores a la final: “Hoy la rabia existe, pero también un orgullo inmenso. Hay derrotas que enseñan más que muchas victorias y los que llegan a una final ya lograron algo extraordinario”. Cerró su mensaje con palabras de aliento: “Gracias, Selección. Gracias eternas, Leo. Gracias, hijo. Volveremos más fuertes”. Su publicación generó miles de interacciones y recibió comentarios, entre ellos el de Gianluca Simeone, quien le escribió: “Qué gran viaje hicimos, ma. Te amo”.

Previo a la final, tras el partido ante Inglaterra, Baldini había compartido imágenes junto a familiares y amigos en el estadio, todos con la camiseta argentina. En ese mensaje, destacó la importancia del momento: “Hoy te vi defender esta camiseta en un partido que lleva años de historia, emociones y recuerdos que forman parte de nuestro país”.

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El mensaje de Giuliano Simeone tras la derrota de Argentina en la final del Mundial: “No hay palabras para describir el dolor que siento”

La publicación también incluyó palabras dirigidas a su hijo: “En medio de todo eso, te vi dejar el corazón en cada pelota. Como argentina sentí orgullo. Como mamá, sentí algo más grande: emoción, admiración y agradecimiento por verte cumplir tus sueños. No importa cuántos partidos juegues en tu vida, este será uno de esos días que quedarán grabados para siempre. Giuliano, te amo. Nos vemos en NY”.

Los posteos de Baldini recibieron numerosas muestras de apoyo de hinchas argentinos, que valoraron tanto el desempeño de Giuliano como la sinceridad de las palabras de su madre. El acompañamiento familiar se convirtió en símbolo del clima emocional vivido por la hinchada argentina en Estados Unidos.

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El partido entre Argentina e Inglaterra representó un episodio de alto impacto emocional por su carga histórica y la expectativa de una nueva final. Giuliano Simeone fue titular en ese encuentro, lo que marcó un logro personal y familiar. Su actuación fue seguida de cerca tanto por el público como por su entorno, y la experiencia reflejada en los mensajes de Baldini condensó el orgullo y la emoción de ver a un hijo alcanzar una meta deportiva en un escenario de máxima exigencia.

Por su parte, Giuliano también había compartido una reflexión tras la final perdida. “No hay palabras para describir el dolor que siento en estos momentos. Solo perdón por no poder llevarles la Copa y agradecerles por cada aliento durante todo el Mundial, en la cancha y desde la distancia”, detalló el joven.

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