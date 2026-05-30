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¿Cuánto es el salario mínimo actual en México este 2026? Esto dice el IMSS

Este incremento se trata del nivel salarial más alto registrado desde 1980

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Salario mínimo en México

En enero de 2026 la administración de Claudia Sheinbaum, anunció el alza al salario mínimo del 13% en general para México y en la Zona Libre de la Frontera Norte un 5%.

Tras esta implementación, la Dirección Técnica de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami) y el Servicio Nacional del Empleo (SNE) realizaron un estudio basándose en datos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) donde aseguraron que la medada no generó efectos negativos en el empleo formal.

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De acuerdo a la investigación, se estima que 6.4 millones de trabajadores obtuvieron un beneficio directo ante el incremento. Todos ellos, en noviembre de 2025, percibían ingresos por debajo de los nuevos montos establecidos y que continuaron laborando para el mismo empleador en enero de 2026.

Mientras que el 82.5% permaneció en su puesto de trabajo tras la entrada en vigor del ajuste salarial. Esta proporción es similar a la observada en años previos, lo que indica que el aumento no provocó alteraciones significativas ni efectos extraordinarios en el comportamiento de laboral.

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¿Cuánto es el salario mínimo?

En varias regiones de México la mejora pasó de 278.80 a 315.04 pesos diarios, lo que representa un ingreso mensual de 9 mil 582.47 pesos. En la Zona Libre de la Frontera Norte, crecimiento fue de 419.88 a 440.87 pesos diarios, equivalente a 13 mil 409.80 pesos al mes.

Se trata del nivel salarial más alto registrado desde 1980, tras décadas marcadas por la pérdida de capacidad de compra.

Claudia Sheinbaum presenta aumento de salario mínimo
Claudia Sheinbaum presenta aumento de salario mínimo

La medida también se reflejó en el acceso a bienes básicos. Mientras que en 2025 un día de remuneración permitía adquirir 1.8 canastas básicas, para 2026 debería alcanzar para comprar dos.

En la frontera norte, el poder adquisitivo es aún mayor, al permitir la compra de hasta 14.8 kilos de ciertos productos básicos con un día de trabajo.

Trabajadores con mayores ingresos registran una permanencia laboral de hasta 96%

Los empleados con mayores niveles de ingreso registraron una mayor estabilidad laboral tras el incremento al salario mínimo. De acuerdo con el análisis, entre quienes percibían entre cinco y diez veces el nuevo salario mínimo, el 96% permaneció en el mismo empleo, mientras que únicamente el 2.5% dejó de estar asegurado ante el IMSS.

Los resultados muestran que las probabilidades de conservar el empleo se mantuvieron en niveles similares a los observados en años anteriores. Con base en estos hallazgos, la Conasami y el Servicio Nacional de Empleo concluyeron que el ajuste salarial no modificó la dinámica de contratación formal ni provocó una salida significativa de trabajadores del mercado laboral registrado.

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