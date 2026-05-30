Dejan cuerpos desmembrados de dos hombres en camioneta en San Marcos, Guerrero, zona operada por Los Ardillos

Un equipo forense inspecciona meticulosamente el interior de un automóvil compacto gris en una zona rural de Colombia, recolectando cabello, muestras biológicas y documentos como evidencia crítica para el caso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los cuerpos desmembrados de dos hombres son localizados este viernes 30 de mayo de 2026 dentro de una camioneta blanca en las inmediaciones del basurero municipal de San Marcos, en la región Costa Chica de Guerrero, sobre la carretera Tierra Colorada-Ayutla de los Libres.

El reporte se recibe alrededor de las 09:00 horas a través del C-5, luego de que se alerta sobre un vehículo con características sospechosas en un tramo ubicado en la zona limítrofe de los municipios de Juan R. Escudero, Tecoanapa y San Marcos, cerca de las localidades de Las Cruces y Las Mesas.

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Al punto acuden elementos de la Policía Estatal, la Guardia Nacional y personal de la Fiscalía General del Estado. Los restos de las víctimas se encuentran al interior de la unidad, una camioneta blanca con una estructura metálica negra en la caja.

En el lugar también son ubicadas dos cabezas entre el cofre y el parabrisas, de acuerdo con lo descrito en el parte del hallazgo. Peritos de la Fiscalía Regional de Costa Chica acordonan el área para realizar el levantamiento de indicios y las diligencias correspondientes.

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Un perito forense con guante azul de nitrilo recolecta una pequeña pieza de evidencia en una bolsa, marcada con el número 1, en una escena del crimen rural. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Horas después, se confirma la identidad de las víctimas: Gregorio Zapata, de 34 años, y Heriberto Rodríguez, de 37 años, ambos vecinos de la comunidad de Las Mesas, en el municipio de San Marcos. En un segundo registro del mismo hecho, los fallecidos son referidos como Gregorio N y Heriberto N, con las mismas edades y el mismo origen comunitario.

Tras el hallazgo, se informa que los cuerpos son trasladados en la misma camioneta hasta el domicilio de Gregorio Zapata, conocido con el alias de Chanito, en Las Mesas. Al sitio llegan elementos policiales y ministeriales para continuar con las diligencias y realizar el levantamiento oficial.

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En ese domicilio no se permite el traslado de los restos al Servicio Médico Forense, según el reporte. Por estos hechos, la fiscalía estatal abre una carpeta de investigación para determinar cómo ocurrieron los homicidios y establecer responsabilidades.

En el municipio de San Marcos, ubicado en la región Costa Chica de Guerrero, operan principalmente células y remanentes del grupo criminal Los Ardillos, el Cártel de Caborca y Los Rusos.

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Además, se tiene registro de la presencia de grupos locales como Los Añorbe y Los Carrillos que controlan el trasiego y la extorsión.Estas organizaciones se disputan el control de las rutas de trasiego de drogas y el cobro de extorsiones en esta franja costera.

Hallan a dos hombres desmembrados dentro de una camioneta blanca cerca del basurero municipal de San Marcos, Guerrero.

El reporte al C-5 se recibe alrededor de las 09:00 horas ; autoridades acueronan la zona y levantan indicios.

Identifican a Gregorio Zapata (34 años) y Heriberto Rodríguez (37 años), vecinos de Las Mesas; la fiscalía abre una investigación.