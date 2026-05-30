De la gloria con Cruz Azul al penal del Altiplano: el historial delictivo que marcó la caída de Billy Álvarez

El expresidente de la cooperativa fue acusado de delitos graves. (Foto: Especial)

La historia moderna de la Cooperativa y el Club Deportivo Cruz Azul no puede entenderse sin la figura de Guillermo “Billy” Álvarez Cuevas. Durante más de tres décadas, su apellido fue sinónimo de poder absoluto en una de las cementeras más importantes de América Latina y en uno de los cuatro equipos “grandes” del fútbol mexicano.

Sin embargo, su nombre también quedó indisolublemente ligado a una red de escándalos financieros, acusaciones de delincuencia organizada y sospechas deportivas que transformaron su legado en uno de los capítulos más oscuros del deporte y el cooperativismo en México.

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Tras pasar casi cinco años prófugo de la justicia, capturado a inicios de 2025 y recluido en el penal federal de máxima seguridad del Altiplano, la historia de Álvarez Cuevas ha llegado a su fin con su fallecimiento este 30 de mayo de 2026. Su deceso cierra los expedientes penales en su contra, pero deja abierta la memoria colectiva sobre las polémicas que fracturaron a la institución celeste.

El empresario fue señalado en diversas ocasiones de perjudicar al equipo. (Foto: Facebook/SerAzul)

Facturas falsas, lavado y el desfalco a la Cooperativa

El imperio de Billy Álvarez comenzó a desmoronarse formalmente en mayo de 2020, cuando la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) congeló sus cuentas tras detectar movimientos irregulares millonarios.

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Lo que siguió fue el destape de una maquinaria de desvío de recursos que, según las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), operó sistemáticamente entre 2011 y 2017.

Esquema de empresas fantasma: a través de testimonios de excolaboradores bajo criterios de oportunidad, la justicia mexicana comprobó el pago de más de 50 facturas apócrifas. Álvarez autorizó con su propia firma cerca de 200 millones de pesos a empresas fachada para simular gastos operativos y evadir impuestos.

El megafraude por administración fraudulenta: más allá del caso federal por delincuencia organizada y lavado de dinero que ascendía inicialmente a 114 millones de pesos, a nivel local se le acusó de una administración fraudulenta que superaba los 2,257 millones de pesos en perjuicio del patrimonio de los socios cooperativistas.

Doble nómina en el fútbol: en el ámbito estrictamente deportivo, las auditorías revelaron la existencia de contratos paralelos y dobles nóminas para desviar recursos públicos de la cementera hacia el club de fútbol, beneficiando de forma irregular a jugadores y cuerpo técnico, ocultando el dinero real ante el fisco.

Álvarez fue señalado como prófugo de la justicia en 2022. (Foto: Cuartoscuro)

El enigma de las “Cruzazuleadas”: ¿Mito urbano o corrupción en la cancha?

Para la afición de La Máquina, la gestión de Billy Álvarez estuvo marcada por una dolorosa sequía de títulos de liga que duró 23 años (entre 1997 y 2021). Durante ese periodo, el equipo sumó una cantidad insólita de subcampeonatos perdidos de forma inverosímil en los últimos minutos, dando origen al popular término “cruzazulear”.

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La polémica escaló a niveles institucionales cuando surgieron versiones y sospechas de que algunas de esas finales habrían sido “vendidas” o entregadas deliberadamente por intereses económicos ligados a millonarios cobros de seguros por subcampeonatos.

Aunque el propio Álvarez rompió el silencio en entrevistas para negar rotundamente estas acusaciones —calificándolas como una idea que “en ninguna mente cuerda puede caber”—, el mito y la sospecha quedaron sembrados en la tribuna. Para los detractores de su gestión, el desinterés por ganar la liga reflejaba que el club de fútbol era utilizado principalmente como una colosal pantalla para el blanqueo de capitales de la cooperativa.

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Para muchos aficionados celestes Álvarez fue el único impedimento para ganar más títulos. (Foto: Cuartoscuro)

Del poder absoluto al penal del Altiplano

El control de Billy Álvarez sobre Cruz Azul terminó abruptamente en agosto de 2020, cuando presentó su renuncia tras emitirse las primeras órdenes de aprehensión en su contra.

Su huida dio paso a una ficha roja de la Interpol y a un largo periodo en la sombra, mientras la Cooperativa iniciaba un doloroso proceso de reestructuración interna para remover la influencia de su círculo cercano, incluyendo a su hermano Alfredo Álvarez y a su cuñado Víctor Garcés (también procesado).

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Su captura al sur de la Ciudad de México el 16 de enero de 2025 y su posterior vinculación a proceso significaron el golpe definitivo a su dinastía. Al momento de su fallecimiento en el Altiplano, Álvarez se encontraba a la espera del desenlace de las investigaciones complementarias de la FGR.

Con su muerte este 30 de mayo, se extingue la acción penal, pero el debate sobre cómo una sola gestión unió el éxito empresarial con los tribunales federales continuará siendo el fantasma que persiga a la historia de la cementera y de su equipo de fútbol.

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