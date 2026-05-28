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Lengua de suegra: para qué sirve poner “sal gruesa” en tu planta y cómo hacerlo para obtener sus beneficios

Descubre cómo estos minerales pueden ayudar a revitalizar el crecimiento y la floración en tu jardín sin riesgos innecesarios

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Una maceta de terracota con una planta de Sansevieria de hojas verdes y amarillas, junto a un montón de tierra y sal gruesa, una pala y guantes sobre una mesa de madera.
Conoce las señales de carencia de nutrientes y aprende a evitar el amarillamiento de las hojas en esta planta resistente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La sal gruesa, especialmente la sal de Epsom (sulfato de magnesio), se utiliza en jardinería para aportar magnesio y azufre a las plantas.

Estos minerales son esenciales para la fotosíntesis y el crecimiento saludable.

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Sin embargo, existe mucha confusión entre el uso de sal de Epsom y la sal de mesa común (cloruro de sodio) en su uso para jardinería, ya que la sal de mesa no se recomienda para plantas pues puede dañar el suelo y afectar negativamente su desarrollo.

Cuenco de madera con sal de Epsom granulada y una cuchara de madera sobre ella. Cristales blancos esparcidos en una superficie de madera oscura.
La sal de Epsom, o sulfato de magnesio, aporta magnesio y azufre esenciales para la salud de las plantas en jardinería. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuáles son los beneficios de la sal de Epsom en las plantas

De acuerdo con información del sitio especializado JardineríaOn, las siguientes son algunas de las ventajas que puede tener el uso de este tipo de sal para la salud y el cuidado de tu planta:

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  • Favorece la fotosíntesis: El magnesio es un componente fundamental de la clorofila.
  • Mejora la absorción de nutrientes: Ayuda a que las plantas absorban mejor el nitrógeno, el fósforo y el potasio.
  • Estimula la floración y fructificación: Puede favorecer la producción de flores y frutos en algunas especies.
  • Reduce el amarillamiento de las hojas: Es útil cuando la deficiencia de magnesio provoca hojas amarillas, especialmente en plantas como tomates y pimientos.

¿Cómo aplicar la sal de Epsom a las plantas?

  1. Disolver en agua: Mezcla 1 cucharada de sal de Epsom en 1 litro de agua.
  2. Riego: Usa la mezcla para regar las plantas una vez al mes.
  3. Aplicación foliar: Puedes rociar las hojas con la solución preparada, evitando hacerlo en horas de sol intenso.
  4. Directo al suelo: Espolvorea una cucharada de sal de Epsom alrededor de la base de la planta y riega después.

Precauciones: No uses sal de mesa ni excedas la dosis recomendada, ya que un exceso de sales puede dañar las raíces y desequilibrar el suelo. Siempre verifica si tu planta presenta síntomas de deficiencia antes de aplicar.

Infografía ilustrada que muestra a una persona aplicando sal de Epsom a plantas, con cuatro métodos detallados para su uso en jardinería.
Este gráfico detalla cuatro métodos clave para aplicar sal de Epsom a las plantas: disuelta en agua para riego, como pulverización foliar, y espolvoreada directamente en el suelo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo saber si mi lengua de suegra tiene deficiencia de minerales

La lengua de suegra (Sansevieria o Dracaena trifasciata) es una planta resistente, pero puede mostrar señales de deficiencia de minerales si el sustrato o el riego no son adecuados. Aquí te menciono los principales síntomas a observar:

  • Hojas amarillas o pálidas: Si las hojas pierden su color verde intenso y se tornan amarillas, puede indicar falta de nitrógeno o magnesio.
  • Bordes de las hojas marrones o secos: Esto puede deberse a deficiencia de potasio o a un exceso de sales en el sustrato.
  • Crecimiento lento o estancado: La falta de nutrientes esenciales, como nitrógeno, fósforo y potasio, puede provocar que la planta deje de crecer o lo haga muy lentamente.
  • Hojas blandas o con manchas: Pueden señalar deficiencia de calcio o magnesio, pero también exceso de riego o problemas de raíz.
  • Hojas deformadas: La falta de micronutrientes como zinc o hierro puede causar deformaciones o crecimiento irregular.

¿Qué hacer?

  • Revisa el sustrato: Asegúrate de que drene bien y no esté compactado.
  • Fertiliza moderadamente: Utiliza un fertilizante equilibrado para plantas de interior, siguiendo las indicaciones del fabricante.
  • Evita el exceso de agua: El riego excesivo puede lavar los minerales del sustrato y provocar deficiencias.
  • Observa el entorno: La luz insuficiente también puede provocar síntomas similares a la falta de nutrientes.

Si la planta muestra varios de estos síntomas, es recomendable revisar el sustrato, ajustar el riego y aplicar un fertilizante balanceado.

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