México

El detalle histórico que estaría deteniendo la boda de Ángela Aguilar y Christian Nodal

La pareja tenía pensado contraer nupcias religiosas en mayo, sin embargo, no se dio de esta manera

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(Especial Infobae: Jovani Pérez)
(Especial Infobae: Jovani Pérez)

La boda religiosa de Ángela Aguilar y Christian Nodal ha generado una ola de expectativas y rumores en redes sociales, especialmente tras revelarse que sería pospuesta.

Aunque los preparativos avanzaban, aparentemente un detalle histórico y estructural impidió que la ceremonia se concretara en la fecha prevista, lo que alimentó aún más la conversación en torno al esperado enlace.

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¿Por qué se estaría retrasando la boda?

Durante un encuentro reciente con la prensa, Kunno confirmó que sí está invitado a la boda y compartió detalles sobre el ambiente familiar y los preparativos.

Ángela Aguilar
(Captura de pantalla @kunno / @bibyforajida)

Sin embargo, fue tajante al explicar por qué la boda religiosa aún no tenía fecha definitiva: “Ahorita la iglesia de Tayahua está en reparación, entonces por eso se detuvo”, señaló entre bromas y risas, dejando claro que el estado del templo fue el factor determinante.

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Así es la Iglesia de Tayahua, el escenario elegido para la boda

El lugar que Ángela Aguilar y Christian Nodal habrían elegido para su boda es la Iglesia de Tayahua, situada en el pintoresco pueblo del mismo nombre, en el municipio de Villanueva, Zacatecas.

Iglesia de Tayahua
(Google maps)

El templo, construido a finales del siglo XVIII, es un monumento histórico estrechamente ligado a la dinastía Aguilar.

La iglesia se erigió en torno a la antigua Hacienda de Tayahua, fundada en 1554, y desde entonces ha sido el corazón de la vida comunitaria y espiritual de la región.

De acuerdo con El Sol de Zacatecas, el recinto conserva su estructura original y destaca por su arquitectura colonial, aunque actualmente enfrenta problemas de desgaste y requiere trabajos de restauración para preservar su valor patrimonial.

Iglesia de Tayahua
(Google maps)

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