Noche de terror en Salamanca: masacre deja cuatro muertos, tres heridos y un desaparecido

Autoridades de los tres niveles de gobierno desplegaron un operativo en Salamanca tras los ataques registrados durante la noche. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La violencia volvió a golpear al municipio de Salamanca, Guanajuato, luego de que un grupo de hombres armados irrumpiera en una reunión social y atacara a balazos a los asistentes, dejando un saldo preliminar de cuatro personas muertas, tres heridas de gravedad y un hombre privado de la libertad.

Los hechos ocurrieron minutos antes de las 10 de la noche del pasado viernes, en una vivienda ubicada sobre la calle Mariano Abasolo, casi en su cruce con Río Bravo, donde varias personas convivían tanto dentro como fuera del inmueble cuando fueron sorprendidas por los agresores.

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De acuerdo con los primeros reportes recabados por autoridades locales, varios sujetos armados arribaron al sitio a bordo de dos camionetas y, sin mediar palabra, comenzaron a disparar contra quienes se encontraban en el lugar.

El ataque provocó momentos de pánico entre los asistentes, quienes intentaron resguardarse mientras las detonaciones se escuchaban en varias calles de la zona.

Cuatro muertos y tres heridos de gravedad

Tras el ataque, cuerpos de emergencia y elementos policiacos acudieron al lugar para atender la situación. Las primeras evaluaciones confirmaron la muerte de cuatro personas, mientras que otras tres resultaron lesionadas.

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La agresión ocurrió en una vivienda donde varias personas convivían cuando un grupo armado irrumpió y abrió fuego. FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM

Entre los heridos se encontraban dos mujeres que, junto con una tercera víctima, fueron trasladadas de emergencia a distintos hospitales de la región en vehículos particulares debido a la gravedad de sus lesiones.

Fuentes locales señalaron que el estado de salud de los sobrevivientes era delicado, por lo que permanecían bajo observación médica.

Durante las diligencias realizadas en la escena del crimen, peritos y agentes investigadores localizaron múltiples indicios balísticos, además de rastros de sangre que se extendían por varios metros sobre la vía pública.

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También se observaron envases de cerveza y otros objetos relacionados con la convivencia que se realizaba momentos antes de la agresión, lo que reforzó la hipótesis de que las víctimas se encontraban en una reunión cuando fueron atacadas.

Testigos reportan privación de la libertad

Además de la masacre, testigos informaron a las autoridades que los agresores se llevaron por la fuerza a un hombre cuya identidad no ha sido revelada.

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Paramédicos y cuerpos de seguridad acudieron al lugar tras los reportes de múltiples detonaciones de arma de fuego. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según las versiones recabadas por la policía, el individuo habría sido subido a uno de los vehículos utilizados por los atacantes antes de que estos escaparan del lugar.

La Fiscalía General del Estado inició una carpeta de investigación para esclarecer los hechos y determinar si el secuestro está relacionado con el ataque armado o con algún conflicto previo.

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Otra ejecución horas antes

La jornada violenta en Salamanca había comenzado incluso antes de la masacre.

Aproximadamente una hora antes del ataque en la calle Mariano Abasolo, un hombre fue asesinado a balazos en la colonia Los Pinos.

De acuerdo con autoridades locales, la víctima viajaba a bordo de un triciclo sobre la calle 5 de Mayo cuando fue interceptada por un sujeto armado que se desplazaba en motocicleta.

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El agresor abrió fuego en repetidas ocasiones y posteriormente huyó del lugar sin que pudiera ser detenido.

La víctima murió en el sitio a consecuencia de las heridas provocadas por los disparos.

Tras ambos hechos, elementos de corporaciones municipales, estatales y federales desplegaron operativos en distintos puntos de Salamanca para intentar localizar a los responsables. Sin embargo, hasta el momento no se han reportado personas detenidas.

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