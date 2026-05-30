Captan a Ángela Aguilar saliendo del concierto de Nodal antes del final en la Plaza de Toros: este es el verdadero motivo

(CAptura de pantalla)

Ángela Aguilar fue captada abandonando su asiento en la Plaza de Toros México antes de que terminara el concierto de Christian Nodal llevado a cabo el pasado 29 de mayo, lo que desató rumores y especulaciones en redes sociales.

Sin embargo, un video que circuló después reveló el verdadero motivo del gesto.

Ángela y Leonardo Aguilar se retiraron antes del cierre del show

El periodista Eden Dorantes documentó el momento en que Ángela Aguilar, acompañada de su hermano Leonardo, salió discretamente del recinto mientras Nodal interpretaba Adiós amor, la última canción de la noche.

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(Tiktok/Captura de pantalla)

Entre la multitud, ambos avanzaron con rapidez, sin llamar la atención del grueso del público, y se dirigieron hacia una de las salidas del lugar.

La escena levantó especulaciones sobre una posible incomodidad, prisa o desacuerdo, pues muchos asistentes notaron la ausencia de Ángela durante el cierre del espectáculo.

El verdadero motivo de la retirada

Pocos minutos después, el canal Chismecito 124 en TikTok difundió otro video que cambió la narrativa. En las imágenes, se observó a Nodal retirándose del escenario hacia un túnel al final de su show.

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El cantante Christian Nodal es captado descendiendo de un escenario en una monumental plaza de toros. Se observa al artista transitando por un túnel, donde es recibido con un abrazo por Ángela Aguilar. Las imágenes muestran a una multitud presente en el área del recinto. Este video documenta un momento tras una actuación en vivo. (Chismecito 124/Tiktok)

Ahí, Ángela Aguilar lo esperaba y lo recibió con un abrazo fuerte y prolongado, evidenciando el apoyo y la cercanía entre ambos.

El gesto desmintió los rumores sobre una posible molestia y dejó claro que Ángela no se fue del concierto, sino que prefirió acompañar en privado a Nodal tras el cierre del espectáculo. Esta escena detrás de cámaras mostró la complicidad y el cariño que mantienen, lejos de los reflectores.

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(Tiktok Chismecito 124/Captura de pantalla)